Экс-защитник «Лилля» Рами: «Роналду говорит хрень. В лиге 1 его съедят»

Бывший защитник «Лилля» Адиль Рами отреагировал на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1.

«Роналду говорит хрень. Хотите я покажу фотографии защитников в Саудовской Аравии? То, что у него сумасшедшая карьера, не значит, что каждый раз его слова правдивы.

Поставьте Роналду против [защитников] лиги 1 — его съедят. Я фанат Криштиану, но он совершил ошибку», — цитирует Рами RMC Sport.

Ранее Роналду заявил, что в чемпионате Франции есть только «ПСЖ».

Португалец играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три3 результативные передачи.