Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 17:52

Экс-защитник «Лилля» Рами: «Роналду говорит хрень. В лиге 1 его съедят»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Адиль Рами.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Лилля» Адиль Рами отреагировал на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее лиги 1.

«Роналду говорит хрень. Хотите я покажу фотографии защитников в Саудовской Аравии? То, что у него сумасшедшая карьера, не значит, что каждый раз его слова правдивы.

Поставьте Роналду против [защитников] лиги 1 — его съедят. Я фанат Криштиану, но он совершил ошибку», — цитирует Рами RMC Sport.

Ранее Роналду заявил, что в чемпионате Франции есть только «ПСЖ».

Португалец играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три3 результативные передачи.

Адиль Рами
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роналду может остаться в чемпионате Саудовской Аравии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости