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«УЕФА и ФИФА ждут возвращения России. Почему они должны сказать нет?» Интервью экс-генсека ФИФА

Экс-генсек ФИФА Вальке отреагировал на отстранение сборной России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Жером Вальке.
Фото Global Look Press
О бане российских команд и ЧМ-2018.

Жером Вальке много лет работал в ФИФА и добрался по карьерной лестнице до должности генерального секретаря. Вместе с Йозефом Блаттером участвовал в организации чемпионата мира в России-2018, однако в 2016 году был уволен с должности из-за ряда коррупционных скандалов и был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.

В 2021 Вальке получил новую дисквалификацию за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации. Сейчас Вальке участвует в организации чемпионата мира среди медийных команд, который пройдет в 2025 году в ОАЭ.

В интервью «СЭ» бывший генеральный секретарь ФИФА ответил на вопросы — о своей текущей деятельности, бане российских команд и чемпионате мира-2018.

Когда все закончится, спорт объединит людей

— Каково вам вернуться в Россию? Что чувствуете и чем здесь занимаетесь?

— Я здесь, чтобы поддержать форум (чемпионат мира среди медиакоманд. — Прим. «СЭ»). Много интересных встреч проходит. Также мы вместе с IFA (Международная ассоциация дружбы) презентуем проект и работаем над налаживанием отношений со странами со всего мира.

— Как вы смотрите на ситуацию с баном российских команд?

— Это не зависит от нас, это на другом уровне. Уверен, что однажды ситуация закончится. Спорт будет первым инструментом, чтобы объединить людей. И футбол будет одним из них. РФС делает все верно. Сборная продолжает проводить товарищеские игры. Как только ситуация закончится, российский футбол будет готов к возвращению.

Максим Митрофанов. «Мы не за отстранение Израиля. Мы за допуск России». Митрофанов — об отношениях РФС с ФИФА

— Изменился ли уровень чемпионата России после отстранения?

— В России продолжают играть на высоком уровне. Уверен, что все футбольные клубы, все игроки, сборная России имеют одну мечту — снова стать частью международных соревнований.

— Думаете, в международных организациях ждут возвращения России?

— Уверен, УЕФА и ФИФА ждут. Почему они должны сказать нет? Все ждут возвращения. ЮАР был забанен ФИФА, но потом вернулся. Уверен, европейская ассоциация думает о спорте и футболе.

— Может ли переход Миралема Пьянича в ЦСКА стать мостом для возвращения российских команд?

— Трансфер Пьянича — это хорошо. Это показывает, что российский футбол существует, остается прекрасным футболом, каким и был.

Фото Global Look Press

Чемпионат мира в России был прекрасным

— Вы работали над чемпионатом мира 2018 года в России. Это лучший мундиаль из тех, что вы видели?

— Тяжелый вопрос... В каждом есть что-то особенное. В ЮАР провели уникальный чемпионат, а в Германии было отличное время, чтобы завести друзей. Франция подарила миру Зидана. Бразилию я просто люблю. Россия умеет организовывать исключительно хорошие турниры. В Катаре, например, все было в одном городе — в один день можно было посетить несколько матчей. Чемпионат мира в России получил огромный успех. Сравнивать турниры нельзя. Но я никогда не понимал, зачем в конце чемпионата мира президент ФИФА говорит, что прошедший турнир был лучшим. Ведь ты же знаешь, что скажешь то же самое через четыре года.

Генеральный секретарь FIFA Жером ВАЛЬКЕ. Жером Вальке: «Футбол — в генах русского народа»

— Может ли Россия однажды снова принять чемпионат мира?

— Конечно! Почему нет?

Сборная России по футболу
Жером Вальке
УЕФА
ФИФА
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