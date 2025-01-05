Сегодня юбилей у бывшего защитника «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрия Ковтуна.

«Супруге сказали: «Муж забил»! Не успела она обрадоваться, как добавили: в свои»

Юрий Ковтун, которому сегодня исполняется 55 лет, провел за сборную России 51 матч. Болельщики прежде всего помнят экс-футболиста «Динамо» и «Спартака» по двум встречам. В обеих Юрий отметился голами. Только в первом случае фамилия Ковтун на какое-то время стала мемом, а во втором — его удивительный удар порадовал эстетов футбола.

Но обо всем по порядку.

14 октября 1998 года сборная России провела один из самых курьезных матчей в своей истории. В Рейкьявике команда Анатолия Бышовца уступила Исландии 0:1. Единственный гол в той встрече забил... Юрий Ковтун.

В первой половине первого тайма россияне больше владели мячом, но это никак не выливалось в опасные моменты. Кроме того, уже на 13-й минуте пришлось проводить вынужденную замену: вместо травмированного Тихонова вышел Игонин.

Исландцы, спокойно срывая наши атаки, вскоре осмелились на вылазки на чужую половину поля. Так, на 31-й минуте после подачи углового Адольфссон, высоко выпрыгнув, сильно направил мяч над самой перекладиной. Тут же последовал прорыв Дадасона, завершившийся ударом в створ ворот.

После перерыва гостям по-прежнему не хватало скорости и нестандартных ходов. По сути, наша сборная не провела ни одной интересной атаки. К тому же на 75-й минуте команда Бышовца осталась в меньшинстве — судья показал вторую желтую карточку Смертину, усмотрев в его действиях симуляцию.

Кульминацией печального в исполнении сборной России зрелища стала 89-я минута. Последовала подача с левого фланга (атака хозяев началась с неточного выноса Онопко) в нашу штрафную. Ковтун попытался в прыжке прервать ее — получился красивый удар головой по своим воротам. Увы, результативный... Черчесов никак в той ситуации помочь уже не мог.

— Помню матч и автогол в деталях, — рассказывал Ковтун в 2018 году. — Небольшое поле, ветер и никакой игры. Одно мучение. Передачу эту с фланга помню, как сейчас: низкая, неудобная. Понимаю, что достать мяч ногой не смогу, и выбрал решение выпрыгнуть и выбить по направлению его движения. И получился нереальный чирк. Мяч от моей головы залетает в ворота. Поднимаюсь, вижу это, смотрю на Стаса Черчесова, он смотрит на меня — и просто опустошение... В раздевалке разборок никаких не было.

— Автогол в игре с Исландией по ночам не снится? — спросили Ковтуна через три года после конфуза.

— Нет. Но из биографии тот эпизод не вычеркнешь. Признаться, после Рейкьявика в голову лезли предательские мысли: «Не последний ли это матч за сборную?» Такой «сюрприз» преподнес, да еще на фоне сплошных поражений. Кстати, супруга переживала едва ли не больше меня. Во время игры ей сообщили, что муж забил. Не успела она обрадоваться, как добавили, что в свои ворота.

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

«Ковтуну неведомо чувство страха»

После поражения от Исландии Ковтуна полтора года не вызывали в сборную России.

Возвращение в национальную команду произошло в марте 2001 года. Олег Романцев вызвал футболиста своей команды (на тот момент Ковтун уже два года выступал за «Спартак». — Прим. «СЭ) за два дня до матча отборочного цикла ЧМ-2002 со Словенией.

— Конечно, приятно вернуться в национальную команду после столь долгого перерыва, — говорил Ковтун в те дни. — Выходя в форме сборной, всегда чувствуешь повышенную ответственность.

— Вас вызвали в команду всего лишь за два дня до игры. Удивились подобному повороту событий?

— Я спокойно готовился со спартаковцами к играм чемпионата России и вдруг узнаю, что должен приехать в Тарасовку. Конечно, это дело тренеров, когда и кого приглашать. Моя задача выйти на поле и отыграть в свою силу. К тому же я уже в таком возрасте, когда редко чему удивляешься. В том числе и приглашению в главную команду страны.

На позиции левого защитника Ковтун отыграл все 90 минут. Игра завершилась вничью — 1:1. Юрий получил от «СЭ» среднюю оценку — 5,5:

«Его возвращение в сборную можно назвать нормальным. Хорош был в жестких единоборствах, грубых позиционных ошибок не допустил. Лишь однажды уступил в скорости быстрому Новаку».

Затем команда Романцева одержала две победы с минимальным счетом. Над Фарерами дома и над Югославией в Белграде (помните прекрасный гол Бесчастных — в падении головой?).

Важнейшим с точки зрения турнирной стратегии представлялся домашний поединок с югославами, который состоялся 2 июня 2001 года.

Михайлович, Миятович и Милошевич прилетели в Москву, чтобы взять реванш. Но европейские звезды даже не подозревали, какой козырь был в рукаве у Романцева.

На 24-й минуте Бесчастных в борьбе с защитником головой отбросил мяч Карпину, который длинным пасом нашел оставленного без присмотра Ковтуна рядом с левым углом штрафной. Защитник не прострелил, а, не дав мячу опуститься на землю, с левой нанес удар по воротам. Вышедший наперехват Радакович успел лишь немного изменить траекторию полета мяча, который влетел в верхний ближний угол.

Чудо-гол!

«Помню, как многие ерничали по поводу Ковтуна после двух подряд его автоголов: сначала в ворота Черчесова в отборочном матче ЧЕ-2000 против Исландии, а потом в ворота Тяпушкина в игре Кубка УЕФА «Динамо» — «Реал Сосьедад», — писал корреспондент «СЭ». — Кто-то другой после такого «подарка» свыше мог сломаться, но только не «толстокожий» Ковтун. Спустя три года он возьмет у судьбы реванш, забив гол югославам в Москве и отдав изумительный голевой пас пяткой Титову в Любляне.

Потому что Ковтуну неведомо чувство страха ни за себя, ни перед громкими именами, что он доказал прошлой зимой на поле мюнхенского «Олимпиаштадиона», когда при счете 0:0 его дерзкая вылазка в штрафную «Баварии» вполне могла закончиться одиннадцатиметровым, будь судья чуть посмелее. Казалось бы, к чему такой риск?! Стой сзади и как можешь оберегай почетную выездную ничью с чемпионом Германии. Но Ковтун не был бы Ковтуном, если бы довольствовался малым».

Югославы отыгрались еще до перерыва (отличился Миятович), но на большее гости не сподобились. Ничья вполне устроила сборную России, которая в итоге отобралась на ЧМ-2002, опередив Словению на три очка, а Югославию — на четыре.

— В целом матч получился равным, хотя и у югославов, и у нас было немало моментов для взятия ворот, — рассуждал Ковтун после игры. — Сейчас чувствую себя немного разочарованным: мы действительно очень хотели победить сильного соперника на глазах у российской публики. Хотя, если рассуждать объективно, с точки зрения турнирной стратегии ничья против югославов стала неплохим результатом.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Насколько случайным получился ваш гол в ворота Радаковича?

— Совсем неслучайным. Вот, правда, метил я в один угол ворот, а попал в другой. К счастью, замечу, попал.

— Наверное, рады, что расквитались с судьбой за тот злосчастный матч против исландцев, в ходе которого по недоразумению поразили собственные ворота?

— Честное слово, о той игре давным-давно забыл. И вспоминать не хочу.