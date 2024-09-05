Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:30

Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Сборная России с крупным счетом обыграла Вьетнам в товарищеском матче
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гол Далера Кузяева в матче сборной России с Вьетнамом.
Фото РФС
Ужасный газон помог команде Валерия Карпина.
Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
0:3
Россия

Сборная России в гостевом товарищеском матче разгромила Вьетнам (3:0). Несмотря на духоту и лысеющий газон вьетнамского стадиона, команда Валерия Карпина не оставила шансов сопернику. В 2024 году она оформила уже третью крупную победу подряд.

Что говорили перед матчем

Карпин собрал много новых имен, некоторые из них дебютировали против Вьетнама: лучший игрок матча Тамерлан Мусаев (у него 1+1), а также вышедшие на замену Валентин Пальцев, Евгений Латышонок и Дмитрий Воробьев. Уже опытный солдат национальной команды Дмитрий Баринов делился, что вообще не знает новобранца из махачкалинского «Динамо». «Вызвали Пальцева? Честно, я не знаю, кто это», — признавался полузащитник.

Также опасения вызывали жара и качество газона на стадионе «Ми Динь». Правда, главный тренер сборной не видел больших проблем в залысинах и кочках поляны. «Покрытие неидеальное. Но, честно говоря, играли мы и на полях похуже. Например, в Киргизии», — отметил Карпин.

Как Россия забила первый мяч

Сборная России резво начала и быстро реализовала преимущество — на 24-й минуте Далер Кузяев открыл счет, забив свой третий мяч за сборную. Ассистом в первой же игре в национальной команде отметился форвард ЦСКА Мусаев.

Обидный автогол Вьетнама

Россияне могли увеличить превосходство еще до перерыва, но упустили как минимум два жирных момента. Сначала защитник Вьетнама дважды вынес мяч с линии ворот после выстрелов с близкого расстояния, а под конец тайма Сергей Пиняев головой обидно не попал в угол. Кстати, в голевом эпизоде 170-сантиметровый нападающий «Локомотива» тоже опасно бил головой.

Второй мяч в ворота хозяев залетел на 62-й минуте. Защитник Ван Тхань Ву подставил вратаря Данг Ван Лама передачей в створ, с которой родившийся в Москве голкипер не справился — мяч прямо перед ним подскочил и залетел в ворота.

Мусаев отличился в дебютной игре

На 77-й минуте Россия разрисовала комбинацию на правом фланге, которую завершил Мусаев. В первой же игре за сборную он оформил 1+1. Дебютным голевым пасом в этом эпизоде отметился вышедший на замену Данил Пруцев.

Больше голов не было, однако вьетнамцы пару раз выскакивали в перспективные контратаки, но так и не забили. Лунев и сменивший его в перерыве Латышонок отыграли на ноль в своих таймах.

Сборная России победила в третьем товарищеском матче в году и каждый раз сделала это разгромно — до Вьетнама она разнесла Сербию и Белоруссию с идентичным счетом 4:0.

С кем Россия сыграет следующий матч

Уже 7 сентября команда Карпина встретится с Таиландом — игра тоже пройдет во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Начало намечено на 16.00 по московскому времени. Правда, матч может не состояться — на город надвигается стихийное бедствие. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Але, рэф!».

«Кстати, мои ханойские друзья говорят, что у них огромные сомнения в том, что матч Россия — Таиланд состоится. Надвигается цунами. И в субботу обещают ад с погодой. Дожди в Ханое — очень непредсказуемая история», — предупредил автор канала Анатолий Синяев.

Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Французский политик Филиппо призвал Харрис объясниться после слов Путина
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
«Никто не умер — и слава богу». Карпин и игроки сборной — о победе над Вьетнамом
Защитник Пальцев — о дебюте за сборную России: «Хочется показать себя с лучшей стороны»
Колосков назвал ожидаемой победу сборной России над Вьетнамом: «Никаких сюрпризов»
Вьетнамцы молодцы, но России нельзя переходить в Азию. Мнение Алланазарова
Латышонок о поле в матче против Вьетнама: «Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное»
Вратарь сборной Вьетнама Данг рассказал о желании получить футболку Сафонова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости