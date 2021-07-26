Великий год Карпина в сборной: тащил команду, забивал французам и не только, мог стать идолом за гол Украине

«СЭ» вспоминает феноменальную игру Валерия Карпина за сборную России. Впервые этот материал был опубликован в 2019 году.

В декабре 1999 года «СЭ» признал лучшим спортсменом года полузащитника сборной России и испанской «Сельты» Валерия Карпина. В голосовании журналистов 30-летний футболист набрал 202 очка, на один балл опередив борца Александра Карелина. Третье место занял теннисист Евгений Кафельников (170).

Главный аргумент в пользу Карпина — 6 голов (два решающих) в отборочном цикле чемпионата Европы-2000. Его мяч в ворота Украины 9 октября в "Лужниках" вообще мог стать поистине историческим и одним из важнейших в истории российского футбола, если бы не ошибка Филимонова.

«Колосков дал приказ не вызывать меня в сборную»

Сейчас, наверное, немногие помнят, что Карпина больше года не вызывали в сборную России. Борис Игнатьев перестал пользоваться услугами полузащитника «Сельты» после сенсационной ничьей с Кипром (1:1) в марте 1997-го. В опалу попал и его одноклубник Александр Мостовой.

— Почему после Кипра меня не приглашали в сборную? Наверное, не подходил Игнатьеву. Тогда многие тренеры вызывали тех, кто играл в России. А я думал: «Ну, раз не нравлюсь, тогда ладно, мало ли кому что не нравится или не подходит. Значит, человек так видит футбол, — спокойно объяснял Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» .

— Вы ведь здорово играли в «Сельте», забивали «Реалу» и «Барсе». Не удивляло, что не зовут?

— Всегда удивляло, конечно. Я тогда был одним из лидеров своей команды и испанского чемпионата, может, даже входил в тройку лучших футболистов лиги, а тут вот так. Что поделать...

Уже после того, как наша национальная команда не прошла в «стыках» Италию, Борис Игнатьев в интервью «СЭ» объяснил, почему решил «отцепить» от состава двух «испанцев».

— После Кипра я хотел взбудоражить обстановку и отнесся к Мостовому и Карпину как к ведущим футболистам, которые должны вести игру, определять настроение, но не делают этого. По этому чисто спортивному принципу они и не попали на следующий сбор. Тогда и другая группа футболистов поняла, что есть вещи, за которые надо нести ответственность. Но меры, принятые мною, носили временный характер, а вышло сами знаете как.

— Вы уговаривали Карпина вернуться?

— Я просил его не делать ни одного необдуманного шага, никаких заявлений. Сколько раз с ним разговаривал Онопко! Но Карпин сказал, что однажды уже «сломался», а теперь отступного не даст.

Итак, по версии тренера, Карпин сам впоследствии не захотел приезжать к нему в сборную.

Сам хавбек в сентябре 1998-го отчасти подтвердил слова Игнатьева, но обозначил проблему все-таки шире.

— Почему меня все это время не было в сборной? — переспросил Карпин — Потому что, по-моему, только главный тренер должен решать, кого приглашать на сбор. При Игнатьеве решение принимал совсем другой человек. Понятно, кого я имею в виду.

— Колоскова?

— Именно. Он же, уверен, приказал не подпускать к сборной на пушечный выстрел некоторых футболистов. Скажем, Кирьякова, Шалимова, Харина. Я не мог играть в такой команде. Что бы Игнатьев ни говорил, его влияние было мизерным.

— И все-таки вы работали у Игнатьева, а отказались от выступлений после того, как вас не вызвали на следующий после Кипра отборочный матч — с Люксембургом.

— Да, это было так. Колосков дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем». Мостовой, в отличие от меня, ни о каких отказах не заявлял, но его тоже перестали вызывать, причем отговорки придумывались самые смешные: мол, его нужно посмотреть, а визу поставить не удается. Человек же тем временем выступал не где-нибудь, а в чемпионате Испании и был одним из немногих легионеров в команде, которая боролась за попадание в зону УЕФА...

Валерий Карпин с Егором Титовым после победы над Францией на «Стад де Франс». Фото Сергей Киврин, —

«Поставь Бышовец Валерия в Киеве с первых минут, результат был бы другим»

Итак, Карпин вернулся в сборную уже при Анатолии Бышовце в сентябре 1998-го, приняв участие в первом матче нашей сборной под руководством нового тренера. В том товарняке уступили Швеции (0:1), Валерий вышел в старте на непривычном для себя левом фланге — вся правая бровка была отдана на откуп Андрею Канчельскису.

— С Бышовцем не обсуждали ваш перевод на левый край? — спросили Карпина после игры

— Heт. Возможно, разговор состоится сейчас, в Новогорске. Будь моя воля, конечно, выбрал бы правую бровку. Но все решает главный тренер.

В следующей встрече — стартовом матче отборочного цикла Euro-2000 против Украины в Киеве (2:3) — Бышовец вновь выпустил справа Канчельскиса. Карпин же, как и Мостовой, вообще остался в запасе и появился на поле на 71-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции тренер отчасти признал свою ошибку.

— Как отнеслись некоторые легионеры, в частности Карпин, к вашему решению не выпускать их в стартовом составе?

— Вполне нормально. Ребята поняли, что речь идет об интересах команды, никаких претензий не было.

— Почему вы не сделали перестановок в перерыве?

— К концу первого тайма улучшилось взаимопонимание футболистов. Команда нащупала игру. А замены было необходимо проводить, учитывая физическую готовность игроков, которая оказалась разной. Характерен пример Канчельскиса, у которого во втором тайме начались судороги мышц ног. Немыслимая вещь! Это говорит о том, что не все «иностранцы» сейчас достаточно подготовлены. В перерыве мы думали о том, чтобы заменить его на Карпина, но дали возможность Андрею доиграть до того момента, когда это стало неизбежным.

— В Киеве Бышовец почему-то поставил шесть игроков оборонительного плана, заранее отдав инициативу украинцам. Играй тогда с первых минут Мостовой и Карпин, уверен, исход матча был бы другим, — вспоминал впоследствии Егор Титов.

Канчельскис: «Романцев никак не мог сделать выбор между мной и Карпиным»

Остается добавить, что это был последний матч Канчельскиса за сборную России. Конкуренция между ним и Карпиным за право играть на правом фланге национальной команды подошла к концу.

А началась она еще при Олеге Романцеве в ходе отборочного цикла Euro-1996. Впоследствии Канчельскис в своей книге «Моя география» пожурил наставника за такой тактический ход.

— Романцев никак не мог сделать выбор между имевшимися в его распоряжении двумя правыми полузащитниками — Валерием Карпиным и мною, — писал экс-игрок «МЮ». — Вместо того, чтобы отдать предпочтение кому-то из нас или дать шанс сыграть обоим по очереди, он выпускал нас на поле вместе, и нам очень трудно было поделить на двоих один фланг. В итоге Валера брал на себя больше атакующих функций, а я — оборонительных.

А вот объяснение своих тренерских решений от Олега Ивановича (декабрьский номер «СЭ» 1998 года): «В 1996 году из-за Канчельскиса мне приходилось играть без правого защитника. В состав лучше вписывался Карпин, и когда я выпускал обоих, они друг друга «съедали». А когда выходил только один, то другой обижался».

За сборную Бышовца Карпин провел еще три матча, каждый раз попадая в стартовый состав, — с Испанией (0:1), Францией (2:3), Исландией (0:1).

Три подряд поражения в отборочном цикле предопределили судьбу Анатолия Федоровича. В конце декабря 1998 года у руля национальной команды вновь встал Романцев.

Опять забил раньше всех

Первый официальный матч команда Романцева провела в конце марта в Ереване и уверенно победила — 3:0.

Карпин был заметен на каждом участке поля. На 6-й минуте он завершил многоходовую комбинацию партнеров. Затем во втором тайме, когда казалось, что хозяева перехватили инициативу, хавбек «Сельты» остудил их пыл, хладнокровно реализовав пенальти. Наконец, под занавес матча выдал такую передачу Бесчастных, что тому оставалось только подставить ногу. «СЭ» выставил Карпину высшую оценку — 8,0.

— Что изменилось с приходом на тренерский мостик Романцева? — спросили героя матча.

— Если раньше у нас было только желание победить, то сейчас начинает просматриваться командная игра.

В следующей встрече — с Андоррой — Карпин уже был не столь заметен и ушел с поля без гола. В тот вечер забивали другие: Бесчастных (дважды), Титов, Цымбаларь, Онопко и Аленичев — 6:1.

«Был менее активен, чем в Ереване, но в целом сыграл без ошибок и очень полезно для команды». Оценка от «СЭ» — 6,5.

«Если у французов лучшая оборона, тогда какая у нас атака?!»

В июне команде Романцева предстояло сдать серьезнейший экзамен — в Париже на поле чемпионов мира. Накануне игры с французами наш тренер сетовал на состояние ведущих футболистов.

— Могу пожалеть, что в преддверии такого матча не на самом высоком уровне действуют игроки средней линии. Не показывает лучшей своей игры Титов, сбавил Тихонов, травмирован Аленичев. Не может играть в полную силу Карпин, который устал после тяжелейшего сезона в Испании, — говорил Романцев за пять дней до матча на «Стад де Франс».

«Уставший» Карпин в итоге сделал счастливой всю страну! Его победный гол в ворота Бартеза после гениального паса Цымбаларя за три минуты до финального свистка вернул россиянам веру в наш футбол.

Вот как в те дни «СЭ» восхищался игрой 30-летнего хавбека:

— Но особенно поразил в последние 20 минут Карпин. Сам он после игры сказал, что устал невероятно, что концовка проходила для него как в тумане. Но без всякого преувеличения заметим: такой энергии и самоотдачи, какую показал он на самом финише, в нашей сборной не видели уже давно. Гол стал абсолютно заслуженной наградой полузащитнику за его игру. Пусть Карпин утверждает, что мяч прикатился к нему сам, но мы-то помним, какой отчаянный рывок сделал полузащитник, прежде чем настиг его после паса Цымбаларя! Такие рывки на последних минутах совершают только люди, которые хотят победить до умопомрачения.

— Считается, что у французов — лучшая защитная линия в мире. Но сборная России ухитрилась в двух матчах забить «Трехцветным» 5 мячей! — заметил в разговоре с Карпиным корреспондент «СЭ» после финального свистка.

— О чем это говорит? Если у них оборона — лучшая в мире, то какая тогда у нас атака?!

— После исторической победы над Францией тишины в раздевалке, наверное, не было. Праздновали? — спросили мы Карпина 20 лет спустя.

— После Франции, естественно, радость, восхищение, счастье. В раздевалке все это было. Франция больше десяти лет не проигрывала дома, на нас никто не ставил, но мы смогли! Поэтому радость была огромная, но в то же время понимали, что дальше ждет Исландия. И все это могло превратиться в ничто, если бы не победили следующего соперника.

— Кто-то заходил в вашу раздевалку из знаковых фигур?

— Честно говоря, не помню.

— И сразу полетели в Москву готовиться к Исландии?

— Да, времени праздновать особо не было. Уже даже в раздевалке стали говорить, что победить хорошо, но главное — закрепить достижение в матче с Исландией.

— У вас остался какой-нибудь сувенир с тех времен?

— Нет, ничего.

Игра с Исландией действительно получилась тяжелейшей. Титов и Мостовой пропускали встречу из-за дисквалификации и по травме, что сказалось на креативных действиях подопечных Романцева. Наша сборная уперлась в исландский «бетон». По иронии судьбы мы воспользовались оружием соперника — игрой на втором этаже. Перед перерывом Варламов сделал резкий прострел слева, мяч от защитника гостей отскочил к Карпину, и автор победного гола французам ударом головой в правый нижний угол распечатал-таки исландские ворота!

В тот момент стало ясно — в отсутствие Мостового у сборной появился новый лидер. От «СЭ» Карпин получил оценку 7,0: «Как и четыре дня назад на «Стад де Франс», забил победный гол, выиграв верховую дуэль. В поисках мяча часто отходил в центр и даже смещался на противоположный фланг. Блеснул дриблингом, хорошо смотрелся и в отборе. Выполнял все стандартные положения».

— Да, эта игра была как раз после Франции. Понятно, что все были в эйфории из-за такой победы, — рассказывал «СЭ» Карпин. — Ожидалась феерия. А игра получилась, наоборот, сложной, было очень жарко. Исландцы много и хорошо оборонялись. Удалось забить гол и победить. Ведь выигрыш у Франции ничего не значил бы, если бы мы не победили Исландию.

— Кстати, помните тот гол?

— В принципе, да. Была подача слева, кто-то задел мяч, и он отлетел мне в голову.

Валерий Карпин и Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мостовой: «Не завидовал Карпину. Совсем другое время было! »

— У вас есть объяснение, почему именно Карпин в 1999 году стал лидером сборной? — задали мы вопрос Александру Мостовому осенью 2019 года.

— Сейчас сложно уже сказать. Я тогда принял участие только в одном матче — вышел в первом тайме против французов. А на следующий день меня прооперировали...

Что касается Карпина, то такое бывает у многих. Когда-то один становится лидером национальной команды, на следующий год — другой, третий «выстреливает». Так сложилось. Помню, Бесчастных не играл в Испании за свой клуб, а его все равно вызывали в сборную — он приезжал и забивал. В принципе, мы с Карпиным хорошо смотрелись в «Сельте», там были на ведущих ролях, нас там все устраивало. И все это переносилось на сборную. После победы над Францией у ребят выросли крылья, появилась дополнительная уверенность, импульс у всех сборников. Но так получалось, что забивал Карпин.

— Не раз доводилось слышать, что вы брали скорее талантом, а Карпин — трудолюбием.

— Так и есть. Конечно. Такое в футболе всегда было, есть и будет. Кто-то пробивается за счет таланта, кто-то за счет работоспособности. Кому-то не дано подняться только за счет пахоты. Но Валере удалось. Я же помню, когда он только появился в «Спартаке». Все разборы игр Романцев начинал, указывая на его недочеты, ошибки. Олег Иваныч говорил ему: «Ну что ты делаешь?» Но Валера — молодец, правильно воспринимал критику. Учился. Получал неоценимый опыт.

Вы же можете мои голы пересмотреть. Я мог двоих-троих спокойно обыграть. Да даже четверых. Это все получалось за счет таланта. Многие просто не могли так исполнять. Тот же Валерий. Но зато у него были другие сильные качества, козыри, на которых он играл.

— Признайтесь, в 1999-м вы завидовали вашему одноклубнику, который стал чуть ли не национальным героем?

— Нет, что вы! Совсем другое время было. Никакой зависти. Другие качества были в почете у людей. Все прекрасно понимали свои роли в сборной. Это не как сейчас. Не было интернета, социальных сетей. Никто особо никого не осуждал, не обсуждал и так далее. Да никто и не зазнавался. Я вообще не помню, чтобы кто-то приезжал в сборную и смотрел на других свысока. Вот сейчас это сплошь и рядом... Хм. чего только нет. Такая вот «фишка» наших дней — чем больше ты болтаешь, тем ты популярнее (смеется). А тогда в душе мы все понимали, что один в порядке по своим качествам, другой — по своим. Вот и все.

«После Украины в раздевалке стояла гробовая тишина...»

Еще одним важнейшим итогом встречи с Исландией стало то, что на стадион «Динамо» пришло почти 34 тысячи зрителей. Для сравнения — в марте на домашней игре с Андоррой присутствовало 10,5 тысячи.

Дальше — больше. Сентябрьский поединок с Арменией посетило уже почти 50 тысяч болельщиков. Страна заболела футболом и предвкушала суперматч с украинцами 9 октября.

Армян победили на классе. Сначала Бесчастных реализовал 11-метровый, а во втором тайме выдал голевой пас на Карпина — 2:0. После игры журналисты удивлялись, почему к точке подошел не штатный пенальтист Карпин, а форвард «Расинга».

«За три минуты до пенальти Карпин столкнулся с Оганесяном головами, и к моменту нарушения у него еще кружилась голова. Будучи в высшей степени командным игроком, Валерий сказал, что в таком состоянии бить не может. А вторым пенальтистом у нас является Бесчастных», — разъяснил ситуацию Романцев.

«Начал матч очень активно, много и полезно двигался. Не ограничивался ролью крайнего полузащитника, часто уходил в центр. Выдал целый букет острых передач. В середине матча в его игре наступил спад. Однако в самый нужный момент напомнил, что является лучшим бомбардиром сборной в нынешнем отборочном цикле. Забил важный гол, после которого исход матча уже не вызывал сомнений», — это оценка игры Карпина от «СЭ».

Помог Карпин сборной избежать конфуза в следующей гостевой встрече с Андоррой. Именно его подача на Онопко на 57-й минуте при счете 1:1 (!) стала результативной и привела к победному голу (а заодно и дублю) нашего капитана. Сложнейшая победа — 2:1. До попадания на Euro оставался один шаг, всего один...

Нужно было победить в «Лужниках» Украину. Нас также устраивала и ничья в том случае, если в параллельной встрече Франция не одолела бы Исландию. Однако чемпионы мира все-таки дожали северян — 3:2.

Мы же 12 минут находились в статусе участника чемпионата Европы-2000.

Едва ли не во всех ключевых матчах сборной в том году Карпин был главным героем. Так случалось в Париже, где он забил решающий мяч под самый занавес встречи. Так произошло в тяжелейшей игре против Исландии, когда именно ему удалось провести единственный гол в ворота неуступчивых соперников. Вовсе не случайно 30-летний хавбек стал лучшим бомбардиром сборной России в отборочном цикле к ЧЕ-2000.

9 октября он мог стать не просто героем — идолом наших болельщиков! Надо было видеть, что творилось на стадионе, когда Карпин прямым ударом со штрафного пробил-таки Шовковского — это был первый мяч, пропущенный Украиной на выезде за весь отборочный турнир. Но увы... Дальше случился гол имени Филимонова, о котором мы подробно уже писали.

— Можно ли сказать, что виной столь трагичной развязки стала нелепая ошибка Филимонова? — спросили Карпина после злосчастной ничьи.

— Не думаю, что можно так говорить. Да, он ошибся, но это может случиться с каждым. Если результат получился неудачным, то виновата в этом вся команда. Вы же видели — у нас были моменты. Однажды умудрились с линии ворот не забить...

Валерий Карпин после гола Украине в «Лужниках». Фото Алексей Иванов, —

А вот как Валерий Георгиевич вспоминает тот роковой день в разговоре с корреспондентом «СЭ» 20 лет спустя.

— Ничья с Украиной — самая обидная неудача в карьере?

— Думаю, да.

— Если бы Панов реализовал в первом тайме свой момент, могли бы разгромить соперника?

— В футболе каждый день все меняется. Можно было бы забить быстрый гол, но неизвестно, по какому сценарию пошла бы игра. Конечно, все могло меняться — в худшую или лучшую сторону. Забили бы быстрый гол и стали бы, к примеру, удерживать. Или Украина могла прибавить. Здесь трудно рассуждать.

— Можете вспомнить, что было после игры с Украиной в раздевалке?

— Гробовая тишина. Это единственное впечатление. Логичная реакция на такое поражение. Никто ничего не говорил. Ни тренер, ни игроки. Просто тишина...

— Сборную России-99 можно было бы назвать самой талантливой за все время?

— Я не назвал бы ее самой сильной или талантливой. В 1994 году была не менее сильная команда, но не смогла добиться результата. В 1996-м примерно то же самое. И начало 2000-х. Плюс-минус это были одни футболисты, одна сборная.

— Вспоминая 1999-й, вы о чем-нибудь жалеете? — итоговый вопрос Карпину.

— При Романцеве выиграли пять матчей, в том числе во Франции. О чем еще можно было мечтать? И Украину мы обыгрывали до самого конца встречи. Что здесь можно изменить? Не пропустить этот нелепый гол? На клубном уровне получал удовольствие от происходящего. От игры «Сельты» и результатов. Понятно, что в чемпионате Испании могли бы оказаться чуть выше, зацепив еще несколько очков. Но в целом выглядели достойно.