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Надежда на официальные матчи и дальнейшее совмещение с «Ростовом». Карпин продлил контракт со сборной на четыре года

Валерий Карпин продолжит тренировать сборную России до июля 2028 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Георгиевич может стать рекордсменом национальной команды.

РФС объявил о продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он возглавляет национальную команду с июля 2021-го и по новому соглашению останется еще на четыре года — до июля 2028-го.

Карпин возглавил сборную по ходу отборочного цикла к ЧМ-2022. Под его руководством Россия в квалификации провела семь матчей и проиграла лишь в одном — действующим на тот момент финалистам чемпионата мира хорватам (0:1). В остальных шести играх сборная оформила пять побед и одну ничью — с той же Хорватией (0:0). Весной 2022-го Россия вместе с Валерием Георгиевичем должна была участвовать в стыковых матчах к ЧМ в Катаре, но из-за отстранения от официальных соревнований пропустила турнир.

С осени 2022-го команда Карпина проводила только товарищеские матчи — их набралось уже 11. Россия не проиграла ни в одном: одержала шесть побед и еще пять раз сыграла вничью. Последняя встреча состоялась 7 июня против Белоруссии (4:0).

Если Валерий Георгиевич доработает контракт до конца, то установит рекорд по количеству проведенных лет во главе сборной (семь). На данный момент дольше всего с национальной командой работал Станислав Черчесов, которого на посту сменил как раз Карпин. Герой ЧМ-2018 руководил командой с августа 2016-го по июль 2021-го.

Валерий Карпин должен продолжить работать в&nbsp;сборной России. Продление контракта с Карпиным в сборной России — логичный шаг. Альтернатива — Черчесов

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет, — отреагировал на продление Карпин. — Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах. Для меня важно, что в текущей ситуации я могу прежде всего продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность».

Действительно, помимо сборной, Карпин возглавляет «Ростов», с которым в минувшем сезоне РПЛ финишировал на седьмом месте. В клубе тренер находится с декабря 2017-го и с июля 2021-го совмещает должность с работой в сборной.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России, — прокомментировал президент РФС Александр Дюков. — Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству».

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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