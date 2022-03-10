Валерий Карпин продлил соглашение со сборной до конца 2022 года — и вернулся в «Ростов».

Карпин снова стал совместителем — продлил контракт с РФС до конца 2022 года в качестве главного тренера сборной, и при этом футбольный союз разрешил ему параллельно возглавлять «Ростов». Мы это уже проходили прошлым летом. Тогда эксперимент провалился: тренер говорил, что ему надо было идти на теорию с командой, а тут следовал важный звонок из РФС, что сбивало с мыслей. И «Ростов» в первых матчах выглядел абсолютно потерянным, и судьба сборной тревожила общественность — хватит ли у специалиста времени и сил на главную команду страны?

Тогда решение уйти из клуба выглядело совершенно логичным. Таким же представляется и нынешнее возвращение. Сборная еще сохраняет шансы выступить в стыках ЧМ-2022, если на нашу сторону встанет CAS, но до июня перспектива национальной команды очевидна — короткий сбор в марте, который завершится то ли двусторонкой, то ли спаррингом с российской молодежкой.

Посильная загрузка до июня, чтобы ее можно было совмещать с работой в клубе. Тем более без Карпина у «Ростова» не произошло всплеска. Ни Юрий Семин, ни тандем Заур Тедеев — Виталий Кафанов не вывели дончан из кризиса — они идут в РПЛ на 14-м месте. А в четверг еще и появилась новость об уходе пяти легионеров — Хаджикадунича, Баштуша, Кнудсена, Гиговича и Альмквиста. Остаются только Соу и Хашимото.

Очевидно, что желто-синим предстоит суровая борьба за выживание. И авторитет Карпина в ней должен прийтись очень кстати. Валерий Георгиевич вернется в клуб с новыми силами и идеями. «Ростов» много дал Карпину после неудачного периода в «Мальорке» и «Армавире» — пришло время вернуть долг.

А когда ФИФА снимет отстранение сборной России от международных матчей, то совмещение прекратится, что президент РФС Александр Дюков подчеркнул отдельно. Будем до последнего надеяться, что возвращение случится уже в стыковых матчах ЧМ-2022.

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