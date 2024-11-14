«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем

Главный тренер сборной России ответил на вопросы перед первой игрой на сборах.

Национальная команда России завершает подготовку к первому товарищескому матчу ноябрьских сборов — против Брунея в Краснодаре. Сегодня сборная провела открытую тренировку, а после нее главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы СМИ.

— Кто будет капитаном?

— Завтра увидите.

— Как состояние команды?

— Слава богу, все живы-здоровы, все хорошо. Единственный, кому давали паузу, это Алексей Миранчук, но он уже готов. Единственный под вопросом — Дивеев. Остальные здоровы.

— Нет ли желания забить Брунею полную авоську из-за их отношения? Многие игроки основы не приехали.

— По нашей информации, нет 5-6 игроков из основы. Такое количество будет дебютантов. Пресса пишет наоборот, но это не так. Пришел новый тренер, вызывает тех, которые уже играли, и дебютантов. Ничего здесь сверхъестественного нет. Мы хотим сыграть, выиграть, забить как можно больше.

— Было ли трудно готовиться к Брунею, посмотреть их матчи?

— Было не так просто, как обычно. Но это и не так важно, потому что они три недели назад сменили тренера. Мы скорее собирали информацию о нем. Знаем, что Бруней играет в четыре защитника, но в остальном информации не так много. Нас и не настолько заботит, как будет играть Бруней, — больше заботит, как будем играть мы. В товарищеских матчах отталкиваемся от себя, и неважно, с кем мы играем — с Сербией, Камеруном или Брунеем. Ровно то же самое я сказал футболистам.

— С матча против Хорватии прошло три года. Что хорошего и плохого вспомните о той игре? Обсуждали на этих сборах?

— Плохое — результат. Хорошего ничего не могу вспомнить. На этих сборах, конечно, не обсуждали.

Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Гильерме помогал тренеру Брунея готовиться к сборной России. Не хотите с ним об этом пообщаться?

— Самому не смешно? Найти картинку сборной Брунея сложно, а сборной России нет. Состав даже журналисты видели два дня назад. Так что вообще по барабану, кто кому помогал.

— Вы бы поехали сыграть на Матч легенд в честь Федора Черенкова, как Онопко? Как отнеслись к тому, что Виктор Савельевич пропустил часть сборов?

— Если бы пригласили, естественно, поехал бы отдать дань памяти Федору Черенкову. Поэтому не отпустить Виктора Савельевича... даже при том, что у нас сбор, я не мог. Да, я не поехал, но мы с удовольствием отправили нашего представителя.

— А вы бы выпустили Онопко на последних минутах в сборной?

— Конечно, нет. Это надо заслужить. Что он сделал, в Матче легенд сыграл? Не заслужил еще. Тем более они проиграли.

— Может, вызвать Дзюбу и Кержакова, чтобы они решили свой спор?

— Пусть один на один сыграют и выяснят. Кто кого обыграет, тот и лучший бомбардир.

— Завершается очередной год для национальной команды. Какую оценку поставите себе и ребятам за этот период и что хотели бы видеть в 2025-м?

— Давайте так: оценка будет не совсем корректная, официальных матчей нет, есть только товарищеские, так что я бы серьезно не оценивал. Я даже не помню, с кем мы сыграли. Можно отметить, что с Сербией сыграли, забили четыре, сыграли на ноль... Но меня больше радует другое — что футболисты даже в таких условиях с удовольствием приезжают и выкладываются, бьются, как угодно называйте. Нет претензий по самоотдаче вообще. Это самый главный вывод сезона, года, это очень радует. Сейчас, дай Бог, дебютируют Батраков, Агкацев, появляются молодые футболисты. Думаю, это главные выводы на данный момент. Оценивать с точки зрения результата — неправильно.