«Желание Дзюбы? Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорды ставить». Карпин — перед матчем с Брунеем
Сборная России начала подготовку к ноябрьским товарищеским матчем — с Брунеем в Краснодаре и Сирией в Волгограде. Сегодня команда Валерия Карпина провела открытую тренировку, после которой главный тренер ответил на вопросы СМИ.
— Все ли в команде в порядке? Как Алексей Миранчук?
— Все хорошо, но, конечно, есть ограничения. Миранчук добрался только в шесть утра, мы ему дали день на восстановление.
— Что бы вы выбрали: сыграть с Брунеем или с «Краснодаром»?
— С Брунеем. Потому что это сборная.
— Сила соперника не важна?
— Важна, но имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем — с Брунеем.
— У Миранчука скоро матч плей-офф МЛС. Не было ли разговоров или просьб на тему его участия в матчах?
— Нет, просьб не было. Думаю, это не проблема. Сыграет 19-го за сборную, а 24-го — в МЛС. Будет непросто добираться, но ничего — мы в Ростове тоже много перемещаемся.
— Много желающих забить Брунею: тот же Дзюба...
— И?
— Как вы к этому относитесь?
— Никак. Желающих забить много. Те, кто приехал в сборную, тоже хотят забить.
— Интервью Дзюбы смотрели?
— Нет, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то рекорды какие-то ставил.
— Можно сказать, что, пока вы главный тренер, Артема в сборной не будет?
— Почему?
— Судя по вашей риторике.
— Наша риторика не менялась с момента отстранения. Сразу сказали, что футболистов плюс-минус за 30 лет... О'кей, 31 — еще есть варианты [для вызова]. Но когда 35... Мы же сами понимаем, что прям завтра нас, наверное, не вернут в международные турниры. Поэтому смысла просматривать тех, кто уже давно был в сборной и за нее играл, наверное, нет. На данный момент, пока это возможно, лучше давать шанс молодым — проявить себя, адаптироваться и понять, что это вообще такое.
— Как смотрите на идею организовать прощальный матч для возрастных игроков?
— Если РФС решит, что такой матч нужен, ради бога.
— Сборная России тренируется на базе «Краснодара» — как вам?
— Огонь! Спасибо большое Сергею Николаевичу [Галицкому], любые наши просьбы удовлетворяют.
— Общались с Галицким?
— Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно общаться?
— Что с Бариновым?
— Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.
— Рекорд сборной России — победа со счетом 9:0. Есть ли цель его побить?
— Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0.