Романцев и Слуцкий разрывали в отборах, Газзаев не потянул. Как работали тренеры-совместители в сборной России

В целом — с переменным успехом, но чаще удачно.

Олег Романцев (сборная России и «Спартак», 1994-1996, 1998-2002)

1994-1996

У Романцева было сразу два захода в сборную. Оба получились довольно противоречивыми. После неудачного ЧМ-1994 он сменил Павла Садырина на посту главного тренера национальной команды. В отборочном цикле к Евро-1996 россияне не потерпели ни одного поражения, сведя только две игры вничью. Перед турниром в Англии в нашей сборной случился финансовый скандал, связанный с премиальными.

На самом турнире Россия попала в «группу смерти». Команда Романцева была 3-й в рейтинге ФИФА, итальянцы приехали на Евро в качестве финалистов ЧМ-1994, а Германия и Чехия стали позднее финалистами Евро-1996. Италии россияне уступили 1:2, на равных проведя первый тайм. По схожему сценарию прошла игра с немцами: после равной первой половины без забитых мячей Россия рассыпалась после перерыва и пропустила три гола — 0:3. Единственное очко подопечные Романцева добыли в последнем туре. Уступая чехам 0:2, россияне отыгрались и вышли вперед, но пропустили на 88-й минуте игры — 3:3. «Спартак» с 1994 по 1996 оставался гегемоном российского футбола, но уступил титул 1995 года «Спартаку-Алании» из Владикавказа.

1998-2002

Спустя два года Романцев вернулся в сборную, на сей раз ему предстояло спасать Россию после провального старта в отборе на Евро-2000 — три поражения в трех первых матчах. Именно тогда случился знаменитый камбек россиян во Франции против действующих чемпионов мира (3:2) с победным голом Валерия Карпина. Но в том же отборе случилась и другая легендарная игра.

В последнем туре сборной России необходимо было обыгрывать Украину. Владея преимуществом на протяжении всей игры, россияне открыли счет только на 75-й минуте: Карпин со штрафного отправил мяч в ворота. Что было потом, известно всем: штрафной с фланга с далекого от ворот расстояния, навес Шевченко и срезка Филимонова.

Несмотря на тот результат, Романцев остался в команде. Отбор на ЧМ-2002 наша сборная прошла уверенно, а вот дальше все было не так здорово. На тренера обрушилась критика из-за неудач в товарищеских матчах перед турниром и из-за комплектации состава: он не вызвал в сборную Ролана Гусева и Сергея Овчинникова. Помимо этого, прямо перед чемпионатом мира сломался капитан сборной Александр Мостовой. Романцев оставил Мостового в заявке в надежде на скорое восстановление полузащитника, но он так и не провел ни минуты на турнире, а сборная России заняла третье место в группе.

Начали за здравие, обыграв Тунис 2:0, но во втором туре уступили сборной Японии 0:1 (что привело к погромам на Манежной площади). В третьем туре для выхода из группы достаточно было ничьей с Бельгией, но россияне уступили 2:3, а Романцев ушел из сборной.

С 1998 по 2001 годы «Спартак» ни разу не уступил титул чемпиона России, еще и пошумел в Европе, выйдя из группы в Лиге чемпионов-2000/01. В 2002-м красно-белые остались всего лишь третьими, а через год Романцев ушел и из московского клуба, на чем его тренерская карьера, по сути, и завершилась — заходы в «Сатурн» и «Динамо» были откровенно неудачными.

Валерий Газзаев (сборная России и ЦСКА, 2002-2003)

За эпохой Романцева последовало назначение еще одного тренера-совместителя. Газзаев летом 2002 года тренировал лидировавший в чемпионате России ЦСКА.

Но в сборной не задержался. За год у руля национальной команды он вызвал в нее 44 игрока, из которых 34 были в заявке на матчи, а 29 выходили на поле. Газзаев руководил сборной всего 9 матчей, 4 из которых были товарищескими, а 5 — отборочными на Евро-2004. Закончил свою работу с командой он после поражений от Грузии и Албании. Газзаева сменил Георгий Ярцев, который все-таки смог вывести Россию на Евро-2004.

В ЦСКА же у Газзаева результаты были неплохими даже во время совмещения должностей. Чемпионство в 2002 году армейцы уступили в «золотом» матче «Локомотиву», а в 2003-м году взяли титул. Дальше была отставка, возвращение в стан красно-синих спустя полгода, еще два чемпионства и Кубок УЕФА.

Гус Хиддинк (сборная России и «Челси», 2009)

Один из самых успешных тренеров в истории сборной России был единственным, у кого клуб стал вторым местом работы. По ходу сезона-2008/09 возглавлявший «Челси» Луис Фелипе Сколари был уволен за плохие результаты в чемпионате Англии. Хиддинк занял должность исполняющего обязанности главного тренера и отработал с синими до конца сезона.

Голландский специалист занял с «Челси» третье место в АПЛ, выиграл Кубок Англии и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов. Туда его не пустила «Барселона» в знаменитом матче-бенефисе норвежского арбитра Тома Хеннинга Эвребе. За это время Хиддинк лишь дважды выводил сборную России на матчи отбора к ЧМ-2010. Это были победы на Азербайджаном (2:0) и Лихтенштейном (1:0) в марте 2009 года.

По окончании клубного сезона голландец попрощался с «Челси» (клуб принял Карло Анчелотти) и сосредоточился на работе со сборной России. Через несколько месяцев случился Марибор, после чего карьера Хиддинка в национальной команде закончилась.

Леонид Слуцкий (сборная России и ЦСКА, 2015-2016)

Самый свежий пример совмещающего должности тренера. Один из лучших тренеров России последних 15 лет сменил на посту главного в сборной итальянца Фабио Капелло. Изначально назначение Слуцкого рассматривалось, как временная мера до завершения отбора на Евро-2016. При нем сборная России выиграла все четыре оставшихся матча квалификации и попала на турнир со второго места в группе. Слуцкий остался и на Евро, но там все закончилось печально. Ничья с англичанами (1:1) в первом туре подарила российским болельщикам надежду на удачное выступление, но за ней последовали поражения от Словакии (1:2) и от Уэльса (0:3). «Я хотел бы извиниться, что так бесславно покидаем Евро», — с такими словами Слуцкий закончил турнир.

До начала Евро-2016 ЦСКА под руководством Слуцкого в упорной борьбе взял чемпионский титул — последний на данный момент для красно-синих. Еще через полгода — в декабре 2016-го — тренер ушел и из клуба.