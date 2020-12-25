Главный тренер сборной России рассказал, как будет встречать Новый год.

— Где будете встречать Новый год?

— Непростой и пока открытый вопрос. Когда я говорю о футбольных делах, это касается только меня. А здесь — семья, мнения могут разниться. Свисток у меня на поле, а в семье я — один из. Последнее время встречали Новый год в Австрии. Но сейчас велика вероятность, что сделаем это в Москве.

— Как дела у Станислава Черчесова-младшего, который получил серьезную травму, выступая за «Олимп-Долгопрудный»?

— Операцию сделали, все прошло удачно. Восстановился, все нормально.

— Когда вернется в общую группу?

— В ПФЛ наступила зимняя пауза. Если бы сезон продолжался, он бы уже тренировался.

— В сборной обсуждается тема вакцинации?

— Естественно, мы обсуждаем эту тему. Хочется, чтобы все были защищены. Но как это правильно сделать, в какие сроки? Этот вопрос поднимался в наших разговорах с президентом РФС Александром Дюковым, а с точки зрения реализации делегировали полномочия Эдуарду Безуглову.

Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Что будет на новогоднем столе в семье Черчесовых?

— Этим занимаются супруга и дочка. Все, что приготовлено с любовью, вкусное. Если есть какие-то недочеты по организации тренировочной работы — плохо накачаны мячи, есть проблемы с инвентарем, — это, безусловно, может меня расстроить. А вот с точки зрения питания на сборах, я не так привередлив, подстроюсь. Ну а семейный новогодний стол всегда предполагает вкусные блюда.

— Оливье будет?

— Может, и будет, потому что это новогоднее блюдо. А будем ли мы его есть — это второй вопрос.

— «Иронию судьбы» будете смотреть?

— Как получится. В последнее время мы не в России встречали Новый год, а в этом году, видимо, будем в Москве, так что шансы растут.

— Новый год в Алагире — это сказка? Снег, горы...

— Когда я был в том возрасте, что носился по улицам, у нас было очень много снега. Наша река Ардон замерзала, и я катался по ней на коньках. А сейчас снега практически нет.

— С шайбой и клюшкой тоже умеете управляться?

— Есть такое. Но не как Фетисов, конечно.

— Кто сильнее — Черчесов-хоккеист или Фетисов-футболист?

— Фетисов на коньках назад катится быстрее, чем я вперед. Причем это факт проверенный, ведь мы играли друг против друга на ледовой площадке.

— Что пожелаете читателям на Новый год?

— 2020 год получился очень специфичным. События развивались таким образом, что часто из-за их стремительности просто не успевали подумать и проанализировать. Нужно принять ситуацию с коронавирусом, потому что с ним приходится сталкиваться, хотим мы этого или нет. Чтобы находить правильное решение, нужно стараться объективно оценивать ситуацию.

Поэтому пожелаю всем вовремя делать остановки, проводить анализ и двигаться дальше, чтобы стать сильнее и мудрее.

А затем уже спокойно войти в новый год. С тем проанализированным багажом. Все, что нам не нравится сейчас, нужно воспринять как данность и от этого отталкиваться в следующем году. Ну и, конечно, всем крепкого здоровья и больших успехов в профессиональной деятельности!