«Джикия будет капитаном в матче с Турцией». Черчесов перед важной игрой Лиги наций

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов перед завтрашним матчем Лиги наций.

О подготовке к игре с Турцией

— Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. После встречи с Молдавией мы остались в Кишиневе. Те, кто больше играл, провели восстановительную тренировку. Те, кто меньше или не выходили на поле, проделали вчера утром хорошую работу. Все вместе вылетели, выспались. Сегодня провели разминку, как обычно. К нам добавились Заболотный, Лесовой и Ерохин, которых мы по необъективным причинам потеряли на матч с Молдавией. У нас, как говорится, прибыло. Сегодня будет теория. Все идет своим чередом. Думаю, что к Молдавии мы возвращаться не будем, потому что это уже история. Нас ждет ответственная встреча с турками. Заострим внимание на подготовку к ней.

О сопернике

— Мой первый матч в качестве главного тренера был как раз против Турции. Я мог все эти годы проанализировать, ведь мы часто с с ней встречались. Естественно, с Гюнешем у них много изменений произошло. Играют они немножко по-другому, футболисты другие появились. Часто происходит ротация. Убежден, что завтра половина из тех игроков, которые принимали участие в матче с Хорватией, на поле не выйдут. Последние встречи показывают, что часто ротация происходит. Команда — мобильная. Турки всегда славились качественными исполнителями. Неслучайно многие выступаю в хороших клубах. Думаю, нас ждет хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей, которые в Турции создают ажиотаж и делают игру красивой.

О состоянии Заболотного, Лесового и Ерохина

— Это неприятный для нас момент. Другое дело, что игроки остались на нашей базе в Новогорске. Их там хорошо принимали. Они сделали несколько тестов, которые показали отрицательный результат. У них была программа, которую они выполняли. Физическое состояние — хорошее. К сожалению, с командой надо тренироваться, чтобы находиться в хорошем тонусе. Эмоциональное состояние у них тем более высокое, потому что они до нас долетели. Так что есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них и будет в основном составе.

О капитане

— Джикия свою роль выполнял, ответственно к этому подошел. Понятно, что он и в «Спартаке» капитан. Поэтому ему это знакомо — Георгий знает функции капитана. В сборной это было для него впервые. Определенная ответственность ложилась. Но он прекрасно справился и хорошо руководил командой. В завтрашней встрече Джикия тоже будет капитаном.

Об игре против Юндера

— Всегда вариантов несколько. К примеру, у шотландцев слева выходил Робертсон. Мы выбрали такой вариант, чтобы он бегал за нашим футболистом, а не наш — за ним. Можно охранять, но самому ничего не делать. Поэтому мы выберем тот вариант, который посчитаем нужным. У нас есть игроки, которые с этим заданием справятся. Юндер — хороший игрок. Мы и тогда готовились к нему, но он вышел на замену. Нам оказалось сложно перестроиться. Сейчас лишний раз убедились в том, что тогда были правы. Выйдет он играть или нет — знает только мой коллега Гюнеш. Но у Турции есть и другие футболисты. Нам надо находить баланс в игре, а не концентрироваться на одном человеке. Даже такого уровня.

О ротации в сборной России

— Мы обращаем внимание только на свою работу. Какое задание даем, как его футболисты выполняют, насколько оно было правильным. Анализируем свои действия, чтобы до игроков доносить точно, чего мы от них хотим. Это даст им возможность стать сильнее: как в индивидуальном, так и в командной плане.

Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуации бывает разными. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда одержали две победы. А на прошедшем в октябре сборе у нас основные игроки вылетали: Джикия, Фернандес, Гильерме. Сейчас у нас футболисты выбыли. Определенная ротация идет. Не хочу говорить, что это плохо. Это факт. По ходу сбора или игр нам надо находить правильные сочетания, чтобы команда выглядела командой и добивалась успеха. А для этого нужны нюансы, которых нам иногда не хватало. Ведь происходило много замен.

Другое дело, что мы рады новым игрокам. С удовольствием включаем их в команду и даем возможность себя проявлять. Процесс идет: кто-то прибавляет, а другие — наоборот, сдают позиции. Это нормальное явление для всех сборных. Внутри коллектива есть понимание, чего мы хотим.

На вопросы журналистов также ответил защитник Федор Кудряшов

О сопернике

— Турция всегда славилась индивидуальными качествами. Игроки очень хорошего уровня. Плюс с нынешним главным тренером они здорово прибавили в плане тактики. И сейчас представляют очень крепкую и хорошую команду.

Кого-то одного я не буду выделять. Отмечу всю команду. Матч в Москве можно разделить на две части. Первый тайм, в котором мы доминировали. А во второй половине встречи у нас не получилось сыграть так, как в первой. Из-за этого сборная Турции перехватила инициативу. Да, с выходом Юндера у соперника стало больше получаться. Но нужно выделять всю команду, а не одного человека.

О матче с Молдавией

— Конечно, хочется всегда выигрывать. Но это футбол. Сейчас уже никто не думает о прошедшем матче. Все мысли только о предстоящей игре. Все готовятся в хорошем рабочем настроении.

О разнице между РПЛ и чемпионатом Турции

— Не совсем согласен с тем, что чемпионаты Турции и России похожи. В РПЛ акцент больше делается на тактику. А в Турции — на индивидуальные качества. Это, наверное, самое большое различие.

О безвыигрышной серии сборной России

— Понятно, что всегда хочется побеждать, но не всегда получается. На нас не давит, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию.

Об игре на позиции центрального защитника

— Для меня эта позиция не новая. Я концовку предыдущего сезона и начало этого провел на месте центрального левого защитника в своем клубе. Поэтому навык игры у меня есть. Если это будет приносить пользу команде, то готов действовать на любой позиции.