Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили

В среду члены технического комитета РФС выразили полную поддержку главному тренеру сборной России.

Революция не произошла. Да она была и маловероятна. Многие из входящих в состав техкома людей — Никита Симонян, Михаил Гершкович, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Александр Мирзоян — сами играли и/или тренировали на высоком уровне, Андрей Лексаков готовит соискателей на получение лицензии высшей категории Pro. Все они еще до заседания понимали, что не в одном Черчесове дело — увы, но сейчас в России нет достаточного количества футболистов, отвечающих всем требованиям национальной команды.

Данные, приведенные штабом сборной, только укрепили мнение собравшихся. Отчет, основанный на подробных выкладках из тренировочного процесса, свидетельствовал: в плане функциональной готовности мы на Евро не уступали никому. Другое дело — уровень исполнительского мастерства, ментальная и психологическая устойчивость. Вот здесь россияне отстают от многих, иногда, если речь идет о таких соперниках, как Бельгия, даже катастрофически.

Прозвучали правильные, но традиционные слова о том, что футболисты не зреют как плоды и к сентябрю, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2022 (причем домашним матчем с Хорватией, одним из главных конкурентов), с неба на нас новые Аршавины, Игнашевичи, Черенковы, Мостовые, Кержаковы или Акинфеевы сами по себе не упадут. Нужно, мол, плясать от печки: развивать систему подготовки резервов, поднимать ДЮСШ и академии. Да и клубам работать не только на себя, но помнить и об интересах национальной команды. Чтобы не получалось, как в «Спартаке», где Кутепов и Бакаев при Доменико Тедеско перестали входить в число кандидатов в сборную, а Зобнин в этом качестве сдал.

В итоге члены техкома единогласно выразили поддержку Черчесову — за отставку не высказался ни один человек. Все всё понимают.

Итоговая таблица группы B на чемпионате Европы.

Как уже сообщал «СЭ», высшее руководство РФС с большой долей вероятности тоже не будет принимать резких решений. Президент футбольного союза Александр Дюков никогда не был склонен к поспешным выводам, сделанным на эмоциях. Очевидно, что Черчесов неидеален, но сейчас:

а) нет реальной кандидатуры ему на смену;

б) новый специалист попадет в дикие жернова. Россия не хорошо и не плохо — две победы при одном поражении — начала отбор на ЧМ-2022. Шансы на выход с первого места сохраняются, а 1 сентября предстоит ключевая встреча цикла с хорватами. На сбор перед ней останется, если не перенести 6-й тур РПЛ, заканчивающийся 29 августа, всего два дня. Кстати, техком выступил с инициативой о сдвиге тура в интересах национальной команды. Но даже если это произойдет, возможный преемник Черчесова окажется в жутком цейтноте.

Кроме того, Станислав Саламович в отличие от финального турнира уверенно справился с квалификацией на Евро-2020.

Все по-прежнему идет к тому, что июльский исполком РФС поддержит решения технического комитета. И главная команда футбольной России останется в существующей сейчас системе координат. Сборная может быть лучше или хуже, что и как подрихтовать — забота Черчесова. Вопрос в том, что, как бы банально ни звучали призывы к выстраиванию системы, именно это самое важное. Победить один раз Испанию способны не только мы, быть если не на лидирующих, то хотя бы на достойных позициях в мире на протяжении долгих лет дано не каждому. Это невозможно без мощных фундамента и каркаса — массового и детско-юношеского футбола, академий, конкурентоспособных низших лиг, РПЛ, чьи представители регулярно выходили бы в плей-офф еврокубков, а не как два последних сезона.

Нынешней же сборной — удачи. Другой у нас нет, а на чемпионате мира поболеть за Россию очень хочется.