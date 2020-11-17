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Почему заменили арбитров матча Сербия — Россия? Версия «СЭ»

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
17 ноября 2020, 01:45

Статья опубликована в газете под заголовком: «Почему заменили арбитров?»

№ 8326, от 18.11.2020

Энтони Тэйлор заменил польского арбитра в матче Сербия — Россия. Фото Reuters
Энтони Тэйлор заменил польского арбитра в матче Сербия — Россия. Фото Reuters
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В понедельник вечером судейский комитет УЕФА поменял польскую бригаду арбитров, которая 18 ноября собиралась обслуживать матч Лиги наций Сербия — Россия. Вместо них назначены англичане. Из-за чего так произошло?
Сербия — Россия
Энтони Тэйлор.Сербия — Россия: вместо поляка назначен английский тюремщик и волонтер

Версий несколько. Основная — ошибка при составлении списка назначений. Так уже случалось в этом сезоне. Однажды — в конце августа. Тогда федерация футбола Румынии объявила, что матч 1-го тура Лиги наций Швеция — Франция (0:1) судит Иштван Ковач, а игра 2-го тура Франция — Хорватия (4:2) досталась Овидиу Хацегану. То есть 5 и 8 сентября две встречи подряд с участием французов должны были обслуживать румынские рефери.

Возможно, в иных, чрезвычайных условиях судейский комитет действительно мог бы пойти на такой шаг. Но в сентябре не было форс-мажора. И уже вскоре УЕФА внес исправление. В Швецию отправился не румын Ковач, а... поляк Шимон Марчиняк.

Да, тот самый польский рефери, чьи решения стоили сборной России поражения от Турции (2:3). Он и в Сольне тогда ошибся. В самом конце матча правильно назначил 11-метровый удар в пользу французов, но не удалил шведа Виктора Линделефа за лишение соперника явной возможности забить гол. Тот толкнул нападающего, не пытаясь сыграть в мяч, но получил желтую, а не красную карточку.

15&nbsp;ноября. Стамбул. Турция&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:2. Станислав Черчесов.У сборной Черчесова на Евро-2020 будут игра и характер. А хейтеры утрутся

Очень похоже, что и в этот раз случилась накладка. Члены судейского комитета УЕФА с опозданием поняли, что две игры подряд с участием сборной России будут судить поляки Марчиняк и Даниэль Стефаньски. В итоге Стефаньски заменили на англичанина Энтони Тэйлора.

Вторая версия, которая тоже в ходу: председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти так отреагировал на некачественное судейство Марчиняка в Стамбуле, чтобы избежать потом распространения пустых домыслов и появления теорий заговора. И именно своего коллегу Шимона должен «благодарить» Стефаньски за то, что лишился работы.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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