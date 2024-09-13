Это шутка такая?

Что случилось

Японская студия Konami 12 сентября выпустила крупное обновление для футбольного симулятора eFootball. Кроме графических, лицензионных и музыкальных изменений, в игру добавили сборную России.

Примечательно, что студия Konami не стала объявлять об этом на официальном сайте среди прочих нововведений. В пресс-релизе перечислены масштабные обновления, но новость о возвращении сборной России (с флагом, что важно) японцы упоминать не стали. Но это не все сюрпризы.

Сборная России полностью состоит из несуществующих игроков

Главная новость заключается в том, что добавленная сборная России целиком состоит из сгенерированных футболистов — ни одного реального человека в ней нет. Номинально играют «наши парни» по схеме 4-2-3-1, а на поле присутствуют правый вингер Бурцева, левый форвард Аракчеев, правый защитник Седых.

В запасе разместились вратарь Зиновьев, защитники Чавкин, Дягилев и Герцен, полузащитники Тарнов, Лурье и Дерипаска, нападающие Савельев, Васильев и Якубов. Разумеется, таких футболистов не существует в реальности. А главным тренером «сборной России» указана некто М. Подкопаева.

Добавили — уже хорошо. Россию «отменили» еще два года назад

На самом деле появившаяся возможность сыграть пусть и за выдуманную, но все же сборную России — уже хорошо. На протяжении двух последних лет у отечественных геймеров, как и у всех остальных, такого варианта не было. В 2022 году Konami и EA Sports (издатель другого культового футсима — FIFA, ныне EA Sports FC) отказались от сотрудничества с российским футболом.

Так, из игр обеих студий полностью исчезла сборная России. Konami, владевшая правами на клубы РПЛ, убрала ее. При этом россияне, играющие за границей, вроде Головина и Миранчука, в играх остались. Также в играх оставили русский язык, несмотря на первоначальные опасения, что его могут убрать. В линейке EA Sports FC даже остались комментаторы (Черданцев и Генич), хотя в новых играх и используют старые записи.

Возможно, полноценная сборная России появится в eFootball позднее — не исключено, что японская студия просто на данный момент не решила проблемы с лицензией.