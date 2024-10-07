По-прежнему непонятно, сыграет ли сборная с кем-то в октябре.

7 октября игроки национальной команды России начали очередной сбор на базе в Новогорске, который продлится около недели. К вечеру понедельника все еще неясно, будут ли у команды товарищеские матчи.

Пять футболистов вернулись в клубы

В Новогорск прибыли 28 футболистов, однако сразу пятеро уже уехали в расположение своих клубов из-за проблем со здоровьем — об этом сообщила пресс-служба РФС. Спартаковцы Александр Максименко и Руслан Литвинов травмированы, Андрей Лунев из «Динамо» находится в перегрузочном состоянии, а еще один футболист бело-голубых Константин Тюкавин и хавбек ЦСКА Иван Обляков подхватили ОРВИ.

«Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения, по согласованию с врачами «Спартака». Лунев из-за перегрузочного состояния также направлен в клуб для полноценного восстановления», — говорится в заявлении РФС.

У сборной до сих пор нет соперника

Текущий сбор может остаться сугубо тренировочным — у национальной команды до сих пор нет соперника. На 11 октября планировался матч с Пакистаном, но он не состоится.

«17 сентября пакистанская федерация уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре, — сказал «СЭ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — В качестве причины указывалось отсутствие согласования от правительства Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки».

Нападающий Андрей Мостовой рассказал в эфире программы «Громко!», что оппонент для России все еще разыскивается. «Насколько я знаю, ищут соперника, может, еще и сыграем. В выжидательной позиции находимся. Ничего страшного, потренироваться со всеми ребятами — тоже неплохо. Конечно, всем хочется поиграть», — заявил игрок «Зенита».

Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Таджикистан отказался играть с Россией в ноябре

Следующий сбор планируется на ноябрь, и пока тоже неизвестно, будут ли матчи у команды Валерия Карпина в это окно. Возможным оппонентом выглядела сборная Таджикистана, но ее футбольная федерация ответила отказом на предложение РФС — об этом сообщило ТАСС. Российская сторона обращалась к таджикской еще летом.

«В июле РФС отправил в нашу Федерацию официальное письмо с предложением сыграть товарищеский матч в России в сентябрьскую, октябрьскую или ноябрьскую паузу на игры сборных, — передает слова пресс-секретаря Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева Sport24. — В сентябре у нас был турнир в Малайзии, в этом месяце мы участвуем в Кубке Короля в Таиланде, а на ноябрь у нас запланированы другие соперники. На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам.

На данный момент насчет товарищеских встреч мы ведем переговоры с другими странами. В марте следующего года у нас будет первый матч отбора к Кубку Азии — сборная Таджикистана усердно к нему готовится. Поэтому после июльского письма от РФС мы отправили оперативное письмо в Россию с ответом о невозможности матча в этом году. Но мы заявили, что готовы рассмотреть другие сроки, но не в этом, а, возможно, в следующем году".

С кем Россия может встретиться

Самым реальным ноябрьским соперником называют Сирию, о чем еще месяц назад сообщал «СЭ». На днях менеджер сирийской команды Удачи Фаталлах сообщил «Матчу», что переговоры с РФС «находятся на завершающей стадии и ждут подписания соглашения обеими сторонами». Возможной датой встречи называется 19 ноября. По информации Sport24, 15 ноября Россия может сыграть с Туркменией — по данным источника, между сторонами есть предварительная договоренность. «СЭ» сообщал, что оба ноябрьских матча планируется провести в России: в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

Неожиданным соперником может стать Занзибар — автономная область в составе Танзании. Она не является членом ФИФА. Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир подтвердил заинтересованность в разговоре с «СЭ».

«Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского Союза. Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» — рассказал Джабил «СЭ».