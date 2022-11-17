Запугивающий Карпина тренер и футболист из Медиалиги. Что нужно знать о сборной Таджикистана

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана на стадионе «Памир» в Душанбе.

В составе противника нет звезд, да и по составу эта команда примерно на одном уровне с Киргизией, которую Россия обыграла 2:1 в сентябрьском товарищеском матче. Самое время познакомиться с сегодняшним соперником поближе.

Главный тренер

В молодости Петар Шергт не блистал на футбольном поле и провел довольно скромную карьеру. Специалист начал тренировать в далеком 1996 году. В его послужном списке несколько малоизвестных немецких и австрийских клубов, две индонезийские команды, «Звезда» из боснийского Градачаца, а также несколько сборных: Грузии (молодежная команда и работа в качестве и.о. в первой команде), Афганистана и Мальдив. Национальную команду Таджикистана хорватско-немецкий специалист возглавил в нынешнем году, под его руководством сборная выиграла пять встреч, однажды сыграла вничью и один раз проиграла. Сам Шергт перед матчем с Россией настроен оптимистично:

«Чтобы обыграть сборную России, нужно провести идеальный матч. Кстати, многие забыли, но в 2008 году я уже выигрывал у россиян вместе с молодежной командой Грузии. Сборная Таджикистана не играла здесь три года. Ребята будут немного нервничать, им нужна поддержка. Если хотите критиковать — критикуйте меня, а не игроков. В то же время не забывайте — в последний раз Карпин проигрывал Хорватии. А я — хорват».

Петар Шергт. Федерация футбола Таджикистана

Лучшие игроки

Вряд ли хоть одна фамилия из состава сборной Таджикистана будет вам знакома — большая часть игроков выступает в местном чемпионате. Самые дорогие футболисты в команде — полузащитник и капитан Алишер Джалилов (700 тысяч евро по transfermarkt) из узбекского «АГМК» и полузащитник Парвизджон Умарбаев (750 тысяч евро) из болгарского ЦСКА 1948. Оба, к слову, какое-то время числились в «Рубине», но заиграть за казанцев у них не вышло.

Есть и представитель российской второй лиги — Алиджони Айни из «Краснодара-2». Что касается бомбардиров, то в отборе на Кубок Азии блистал атакующий полузащитник Шервони Мабатшоев из «Истиклола» — на его счету три гола в трех матчах. Кроме того, лучший бомбардир в истории национальной команды до сих пор в строю — 32-летний форвард «Истиклола» Манучехр Джалилов в 46 играх за сборную отличился 20 раз.

Кстати, есть в составе сборной и футболист из Медиалиги — 19-летний нападающий Салам Ашурмамадов выступает за «БроукБойз». Если Ашурмамадову удастся забить гол России, клуб получит бонус от сборной в 50 тысяч рублей.

Футболисты сборной Таджикистана. Фото Global Look Press

Достижения

На крупных турнирах сборная Таджикистана не блещет. Точнее, пока что «персидские львы» ни разу не выступали в финальных стадиях чемпионата мира или Кубка Азии. Отбор к ЧМ в Катаре мог позволить азиатским сборным напрямую отобраться и на континентальный форум — лишь в 2022-м Таджикистан сделал это впервые в истории.

Во втором отборочном раунде квалификации на турнир в Катаре таджики заняли второе место в группе вслед за Японией, но в следующую стадию не попали. Сборная Таджикистана не смогла попасть на чемпионат мира, зато после прихода Шегрта ей удалось добиться победы над Мьянмой (4:0) и Сингапуром (1:0), а также сыграть вничью с Киргизией (0:0). Это позволило Таджикистану впервые в истории пробиться в финальную стадию континентального первенства.

Рейтинг ФИФА

Благодаря последним успехам сборная Таджикистана поднялась на 108-е место в рейтинге ФИФА. До исторически высшей 106-й позиции осталось совсем немного. Матч со сборной России будет учтен в рейтинге, так что Таджикистан в случае успеха в теории может вернуть или даже превзойти рекордную для себя позицию. Неплохая мотивация.