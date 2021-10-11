Список внушительный

Валерий Карпин (1993, 1997)

Главный тренер сборной России был в числе тех, кто поставил свою подпись под «Письмом четырнадцати». 28 лет назад большая часть игроков национальной команды выступила против Павла Садырина и его методов подготовки. У Карпина была и личная обида: тренер обещал выпустить игрока в основе на матч с Грецией, но даже не вызвал его в сборную. Позже Карпин отказался от своей подписи и вернулся в команду — аккурат к ЧМ-1994, пропустив пять товарищеских матчей.

Но спустя четыре года Валерий снова не приехал в сборную. На этот раз — из-за конфликта с Борисом Игнатьевым. Он считал, что главный тренер ничего не решает, а состав сборной определяет глава РФС Вячеслав Колосков. «Он (Колосков. — Прим. «СЭ») дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем», — признался Карпин. В сборную он вернулся только через год, когда команду возглавил Анатолий Бышовец.

Игорь Шалимов (1993)

Считается, что инициатором «Письма четырнадцати» был именно Шалимов. Он активнее всех выступал за смену тренера сборной. «Вместо Садырина должен быть Бышовец, — говорил Игорь «СЭ». — Я не хочу, чтобы болельщики видели меня в команде, которая ни на что не способна». После ЧМ-1994 сборную возглавил Олег Романцев. Он вернул Шалимова, но из-за травм карьера игрока уже шла на спад.

Игорь Добровольский (1993)

Еще один подписант — Игорь Добровольский — в 2018 году признался «СЭ», что не жалеет о «Письме четырнадцати». «Я и сейчас не отказался бы от своей подписи! Единственный минус — я как футболист не поехал на чемпионат мира... Но я все равно поступил бы точно так же», — сказал Добровольский.

Его карьера, что символично, тоже пошла на снижение. Некогда лучший игрок страны заканчивал во второй бундеслиге, а сейчас тренирует «Динамо-Авто» — середняка чемпионата Молдавии.

Игорь Колыванов (1993)

Колыванов, как и Добровольский, не был на чемпионате мира. Евро-1996 остался единственным крупным турниром, в котором он принял участие. Игорь завершил карьеру в 33 после долгой паузы и серьезных проблем со здоровьем. В какой-то момент ему даже хотели ампутировать ногу — подозревали онкологию.

Василий Кульков (1993)

Несмотря на яркую клубную карьеру, Кульков так и не поехал со сборной на крупный турнир. Ближе всего он был к поездке на Евро-1996, но незадолго до этого получил травму колена.

Год назад Василий скончался от плоскоклеточного рака пищевода и осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 54 года.

Андрей Иванов (1993)

В 90-х Иванов считался одним из лучших защитников страны.

Он перестал вызываться в сборную за несколько месяцев до того, как появилось «Письмо четырнадцати», но также оставил свою подпись.

Не найдя себя по окончании карьеры, Андрей стал злоупотреблять алкоголем. Скончался в 2009 году в возрасте 42 лет.

Андрей Канчельскис (1993)

Канчельскис, как и другие многие подписанты, вернулся в сборную уже при Романцеве. Он до последнего стоял на своем и ждал, когда уберут Садырина. «Никто и ничто не может повлиять на мое решение, — говорил он. — Я сделал ход, а по шахматным правилам перехаживать нельзя». Для него Евро-96 также остался первым и единственным крупным турниром в составе сборной.

Сергей Кирьяков (1993)

Перед ЧМ-1994 Садырин заявил, что ждет возвращения в сборную четырех игроков: Канчельскиса, Мостового, Кулькова и Кирьякова. Как минимум двое — Шалимов и Добровольский — точно не вернулись бы. «Даже если они сами попросятся в команду, то моего согласия не получат», — сказал Садырин.

Тем не менее Кирьяков остался верен своему первому решению и на чемпионат мира не поехал. В интервью немецким СМИ он говорил, что сборной с этим тренером там делать нечего. На Евро-1996 Кирьяков толком не играл, проведя на поле чуть меньше получаса.

Александр Мостовой (1997, 2004)

В 1997 году Мостовой и Карпин не получили вызов в сборную, после чего их в национальной команде не было почти полтора года. Сам Александр заявил, что никогда не отказывался играть за сборную, но при этом не стал отрицать конфликт с Борисом Игнатьевым. «Нам просто ничего не сказали, никто даже не позвонил. Честно говоря, все эти закулисные игры около сборной велись всегда. Они и сейчас идут», — признался недавно Мостовой.

Спустя семь лет, прямо во время Евро-2004, Мостовой разругался уже с Георгием Ярцевым. В интервью испанской Marca Александр раскритиковал главного тренера сборной России: именно Ярцев, по его мнению, был виноват в том, что сборная провалила стартовый матч с Испанией (0:1). В итоге игра с испанцами стала последней для Мостового — не только в сборной, но и вообще в карьере.

«Ярцев вызвал меня, начал предъявлять претензии: мол, как я мог обвинить его в плохой игре команды? А потом сказал: «Собирай вещи и уезжай», — вспоминал Мостовой.

Владимир Бут (2000)

В конце 90-х Бут считался одним из самых талантливых игроков России, но в сборной не закрепился из-за странной истории. «Как-то раз врачи «Боруссии» посоветовали мне не ездить в сборную из-за болей в голеностопе. Я позвонил в Москву и все объяснил. Но потом мне все-таки разрешили сыграть — я вышел в ближайшем туре бундеслиги, забил. Тут же позвонили из сборной, сказали: мол, парень, ты зачем говоришь одно, а делаешь другое? Ну я и психанул: сказал, что могу вообще не приезжать. Так и закончилась моя карьера в сборной», — заявил Бут.

Сергей Овчинников (2004)

Ярцев в сборной России успел поругаться не только с Мостовым. После Евро-2004 из обоймы неожиданно выпал Овчинников. В прессе писали об отказе голкипера играть в сборной при Ярцеве.

Но сам Овчинников уверял — дело в плохой физической форме и травмах. При этом в «Локомотиве» он исправно выходил на поле и провел много матчей на ноль. Возвращение в сборную случилось спустя год, когда команду возглавил Юрий Семин.

Марат Измайлов (2007)

Главный талант России начала 2000-х, перебравшись в Португалию, просто отказывался ехать в сборную. Чаще всего из-за травм, но причины назывались самые невероятные: по некоторым данным, Измайлову чуть ли не угрожали бандиты, которым он якобы задолжал большую сумму денег.

С 2007 по 2012 год Измайлова в сборной не было. Лишь под конец карьеры Марат провел несколько матчей. И даже съездил на Евро-2012.

Игорь Денисов (2008)

В 2007-2008 годах начался расцвет карьеры Игоря Денисова. Вместе с «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок УЕФА, но в сборную не вызывался. Лишь весной 2008-го, когда до старта чемпионата Европы оставался месяц, с Игорем наконец-то связались. Но игрок отказался. «Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы, — меня в этом списке не было. Когда я увидел эту бумагу, у меня земля перевернулась. В финале я отыграл неплохо и даже забил. Адвокат подошел ко мне и сказал: «Готовься». Я ответил, что не поеду в сборную. Был немножко нетрезв, и тут мне набирает Бородюк. Послал я его, а в совокупности всех и вся», — рассказывал Денисов в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.

Игорь Акинфеев (2018)

Акинфеев завершил карьеру в сборной в 32 года. С тех пор в команде сменилось несколько вратарей, но стабильного первого номера до сих пор не появилось. Игорь продолжает доказывать топ-уровень в матчах за ЦСКА, но возвращаться в сборную не хочет.

Важно, что кипер ни с кем не ругался. Акинфеев честно признался, что в приоритете у него сейчас здоровье и семья.

Марио Фернандес (2021)

Натурализованный бразилец тоже ушел из сборной без конфликтов. Марио задумывался об этом и раньше, но до последнего находил силы, чтобы помочь команде. Пока не осознал: травмы больше не позволяют играть на два фронта.

«С возрастом мои повреждения участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо», — объяснил Фернандес.

Жаль, ведь с учетом кадровых проблем и дефицитной позиции Марио точно помог бы команде Карпина.

Артем Дзюба (2021)

Конфликт Дзюбы и Карпина все-таки повлиял на сборную: Артем попал в расширенный список, но отказался от полноценного вызова из-за «неоптимальной формы».

Хотя форму за это время набрал: в четырех последних матчах забил четыре гола и стал лучшим игроком сентября по версии РПЛ. Видимо, в ближайшем времени Артема в национальной команде не будет. «Поставлена ли точка в истории со сборной? Не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же», — рассуждал форвард в эфире «Матч ТВ».