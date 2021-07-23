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Карпин — первый главный тренер сборной, который не выиграл ни одного трофея

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 21:55
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Главные тренеры сборной России. Фото «СЭ» Все тренеры-совместители в истории сборной России. Фото «СЭ» Сравнение тренеров-совместителей и тренеров, работающих лишь со сборной командой, во главе сборной России. Фото «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Он будет шестым совместителем в национальной команде.
Валерий Карпин.Валера, верим! Карпин возглавил сборную России

Главным тренером сборной России вместо Станислава Черчесова назначен Валерий Карпин. 52-летний специалист, с 2017 года работающий с «Ростовом», стал 14-м тренером в истории национальной команды.

Главное достижение в 12-летней тренерской карьере Карпина — два серебра чемпионата России, выигранные со «Спартаком». Все его предшественники, за исключением исполнявшего обязанности главного тренера Александра Бородюка, на момент назначения брали хотя бы один титул. Причем в активе Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло было двузначное количество трофеев. В списке самых молодых тренеров Карпин окажется только седьмым — после Олега Романцева, Бородюка, Леонида Слуцкого, Валерия Газзаева, Павла Садырина и Анатолия Бышовца.

Главные тренеры сборной России. Фото "СЭ"
Главные тренеры сборной России. Фото «СЭ»

До Карпина пять тренеров совмещали работу в сборной и клубе. Наиболее продолжительные и успешные отрезки совмещения были в карьере Романцева. Газзаев и Слуцкий после 9 и 13 матчей соответственно вынуждены были вновь сосредоточиться на работе с ЦСКА, а Анатолий Бышовец и Гус Хиддинк сначала расставались с клубом, а через некоторое время и со сборной.

Все тренеры-совместители в истории сборной России. Фото "СЭ"
Все тренеры-совместители в истории сборной России. Фото «СЭ»

При этом средние результаты совместителей значительно превосходят цифры тренеров, не связанных с клубами. Совместители выиграли на шесть процентов матчей больше, набрали на четыре процента больше очков, а их команды больше забивали и меньше пропускали. Хотя почти все совместительские успехи связаны с работой Романцева, под руководством которого сборная России очень сильно проводила отборочные турниры.

Сравнение тренеров-совместителей и тренеров, работающих лишь со сборной командой, во главе сборной России. Фото "СЭ"
Сравнение тренеров-совместителей и тренеров, работающих лишь со сборной командой, во главе сборной России. Фото «СЭ»

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