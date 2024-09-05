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Вьетнамцы молодцы, но России нельзя переходить в Азию. Мнение Алланазарова

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеском матче
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Сергей Пиняев в матче Россия — Вьетнам.
Фото РФС
Было интересно, но нам лучше оставаться в Европе.

Мнение

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
0:3
Россия

Матч сборных России и Вьетнама прошел в столице азиатского государства — Ханое. Команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, но все разговоры о возможном переходе нашей страны в Азиатскую конфедерацию пора заканчивать.

Начнем с того, что климат во Вьетнаме и других странах региона — это каторга. Что вьетнамцу хорошо, русскому — смерть. Носиться при удушающей жаре и дикой влажности, казалось, просто невозможно. Мы шли до стадиона пешком примерно 15 минут и буквально вымокли до нитки. Дышать было тяжело, не представляю, как в таких условиях играла команда.

Гол Далера Кузяева в&nbsp;матче сборной России с&nbsp;Вьетнамом. Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Про всем уважении к организаторам матча, стадион и поле в Ханое напоминал условия, в которых в России играли примерно 15 лет назад. К счастью, мы от такого отвыкли. Комфорт и организация игр в Европе и в России несоизмеримо выше.

Уровень вьетнамской команды вы могли оценить сами по телетрансляции. Неужели кому-то будет интересно наблюдать за играми сборной против подобных соперников? Лично мне — нет. Вы можете сказать, что при таком уровне сопротивления нам будет легче выходить на большие международные турниры, но с этим я тоже не соглашусь. Как в таких условиях прогрессировать? И что делать, скажем, на чемпионате мира, если два года подряд играть против заведомо слабых команд?

Вячеслав Караваев.
Фото РФС

Давайте относиться к дисквалификации нашей команды как к неизбежной данности. Сегодня мы не можем ничего поменять и вынуждены ждать возвращения в европейскую футбольную семью. Будем копить спортивную злость, растить талантливых футболистов, а уж когда вернемся, покажем всем, на что мы способны, и будем играть с такой мотивацией, которой до этого у нас никогда не было.

* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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