Без Сафонова, Кузяева и Головина. Карпин определился с составом сборной России на ноябрьские матчи

Опубликован итоговой состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Играем с Брунеем и Сирией.

В социальных сетях сборной России по футболу опубликован состав команды на ноябрьские товарищеские матчи. В итоговый список главный тренер Валерий Карпин включил 29 футболистов.

Итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Вратарская линия

Из шести голкиперов, которые были в расширенном списке, трое по разным причинам не смогут приехать в сборную. У Андрея Лунева проблемы с коленом, а Евгений Латышонок получил травму в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1) и пропустит до четырех недель.

Невызов Матвея Сафонова тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов объяснил следующим образом: «Пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении «ПСЖ», — приводит его слова пресс-служба РФС.

Также, по словам Виталия Витальевича, в предстоящих матчах один из голкиперов проведет целый матч, двое других сыграют по тайму.

Матвей Сафонов пропустит ноябрьский сбор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нет некоторых легионеров

Глядя на итоговый список игроков, бросается в глаза отсутствие в нем Александра Головина, Антона Миранчука и Далера Кузяева.

Что касается полузащитника «Монако», то Валерий Карпин решил дать ему полностью восстановиться от повреждения.

«Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

По данным «СЭ», Антон Миранчук пропустит сборы из-за травмы ноги. Хавбек на этой неделе не участвует в тренировках «Сьона» и рискует пропустить следующий матч команды в чемпионате Швейцарии.

Его брат Алексей включен в список из 29 игроков, несмотря на то, что на днях примет участие в важнейшей для «Атланты» игре плей-офф против «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Карпин по этому поводу не переживает.

«У нас сбор до 19 ноября. Он сыграет 10-го числа, и числа 12-го прибудет в расположение команды. До игры с Сирией у него будет достаточно времени адаптироваться», — объяснил специалист.

Когда, где и с кем пройдут матчи

Национальная команда под руководством Валерия Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября.

15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.