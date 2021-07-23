У сборной России до сих пор нет тренера. Почему РФС срывает дедлайны?
Чемпионат России по футболу стартует всего через несколько часов и, казалось бы, этот факт не имеет никакого отношения к сборной России. Но это не так. Руководство РФС ставило себе дедлайн по назначению нового тренера сборной и планировало, что контракт со специалистом будет подписан до старта чемпионата России. На сегодняшний день ситуация в этом плане обстоит не лучшем образом. По моей информации, переговоры с основным кандидатом Штефаном Кунцем зашли в тупик, с альтернативными кандидатами пока не разговаривали, а первый матч сборной предстоит сыграть уже в начале сентября.
Как будет развиваться ситуация с тренером сборной, на данный момент предсказать сложно. Понятно, что в людей в РФС нынешний ход развития событий не устраивает, но перевернуть ситуацию в течение следующих пары часов невозможно. Паниковать пока рано, но ситуация для РФС, безусловно, неприятная. Если не найти тренера в ближайшие дни, тогда будет совсем страшно.
Приглашение на пост тренера национальной команды Кунца стало бы смелым шагом со стороны Александра Дюкова и его команды. Да, на первых порах критики со стороны болельщиков избежать бы не удалось: все-таки большинство из них ждут статусного иностранного специалиста, но данный эксперимент имел бы под собой основания. Кунц не является ноунеймом: он был главным претендентом на пост тренера сборной Германии, умеет работать с молодыми игроками и был готов принять данный вызов. Видимо, теперь РФС в авральном режиме придется искать другого кандидата, которым с высокой долей вероятности станет Курбан Бердыев, но в таком случае от революции придется отказаться. Это будет временный вариант до чемпионата мира, непопадание или провал на котором легко могут перечеркнуть все долгосрочные планы руководства РФС.
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