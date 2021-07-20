Тренеры, уйдя из сборной России, недолго сидят без работы. Как будет с Черчесовым?

С момента его увольнения прошло менее двух недель.

С момента ухода Станислава Черчесова из сборной России прошло менее двух недель. Однако уже прошла информация о возможном появлении 57-летнего специалиста в ЦСКА. И пусть ее вскоре опровергли обе стороны, а красно-синие избавили Алексея Березуцкого от приставки «и.о.», есть повод вспомнить, как быстро предшественники Черчесова возвращались к тренерской работе.

Павел Садырин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павел Садырин (1992-1994)

Пауза — пять месяцев

Садырин готовил сборную России к ЧМ-1994. Именно тогда случилось знаменитое «письмо четырнадцати», и на турнире наша команда не смогла выйти из группы, отметившись только разгромом Камеруна (6:1) с пятью голами Олега Саленко, после чего тренер ушел из сборной. В ноябре 1994-го Садырин второй раз в карьере возглавил «Зенит». При нем клуб из Санкт-Петербурга вернулся в высшую лигу.

Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Романцев (1994-1996)

Пауза — шесть месяцев

Романцев дважды руководил сборной России. В первом случае оставил должность после неудачи на Евро-1996, где команда не смогла выйти из группы. В начале 1996-го Романцев ушел с поста главного тренера «Спартака» — красно-белых возглавлял Георгий Ярцев. При этом он оставался президентом клуба. По окончании чемпионата-1996, где «Спартак» выиграл титул, обыграв в золотом матче «Аланию», Романцев вновь принял команду, а Ярцев стал его помощником.

Борис Игнатьев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Борис Игнатьев (1996-1998)

Пауза — три месяца

Под руководством Игнатьева сборная России заняла второе место в группе в отборе к ЧМ-1998, пропустив вперед Болгарию. В стыковых матчах наша команда уступила итальянцам (1:1, 0:1). Спустя полгода Игнатьев сам ушел из сборной, но довольно быстро нашел новое место работы — всего через три месяца он возглавил «Торпедо-ЗИЛ».

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анатолий Бышовец (1998)

Пауза — четыре месяца

Бышовец до сих пор остается худшим тренером в истории сборной России. При нем национальная команда проиграла все шесть матчей (три товарищеских и три официальных). Покинув пост наставника сборной в конце 1998-го, через четыре месяца Бышовец отправился в донецкий «Шахтер». Там он продержался чуть больше полугода и, разругавшись со всеми, подал в отставку.

Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, —

Олег Романцев (1998-2002)

Пауза — не было

Во второй раз приняв сборную в декабре 1998 года, Романцев совмещал это с работой в «Спартаке». После неудачи на ЧМ-2002, где Россия не вышла из группы с Японией, Бельгией и Тунисом, он продолжил тренировать красно-белых.

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Газзаев (2002-2003)

Пауза — не было

Газзаев, как и Романцев, совмещал работу в сборной с работой в клубе. Однако продолжалось это недолго — спустя год он покинул свой пост в национальной команде. А через три месяца Газзаев покинул и ЦСКА. Вернулся к тренерской работе он только летом 2004-го.

Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Георгий Ярцев (2003-2005)

Пауза — год и восемь месяцев

При Ярцеве сборная России попала на Евро-2004, где вновь не смогла выйти из группы. В апреле 2005 года, не добившись особых успехов, он был уволен. Пауза затянулась: лишь в январе 2007 года Ярцев принял московское «Торпедо», но проработал там всего полгода.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин (2005)

Пауза — две недели

После неудачного опыта с Романцевым и Газзаевым в РФС решили отказаться от практики совместительства — Семин был вынужден покинуть «Локомотив» и сконцентрироваться на работе в сборной. Получилось не слишком удачно: команде не удалось пробиться на ЧМ-2006, после чего тренер подал в отставку. Но без работы Семин находился недолго — всего через две недели он возглавил столичное «Динамо».

Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гус Хиддинк (2006-2010)

Пауза — не было

Хиддинк — главный творец успешного выступления нашей сборной на Евро-2008. Закрепить успех мог ЧМ-2010, но Россия в стыковых матчах уступила словенцам (2:1, 0:1). В феврале 2010-го голландец объявил, что продлевать истекающий летом контракт с РФС не будет. А на следующий день после этого заявления Хиддинк подписал договор со сборной Турции, где в итоге проработал чуть больше года.

Дик Адвокат. Фото Алексей Иванов, —

Дик Адвокат (2010-2012)

Пауза — не было

В случае с Адвокатом повторилась история с Хиддинком. Голландец не сумел договориться с РФС о новом соглашении и в мае 2012-го подписал договор с ПСВ. Куда и уехал после неудачного выступления сборной на Евро, где не удалось выйти из группы с Чехией, Польшей и Грецией.

Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фабио Капелло (2012-2015)

Пауза — два года

Капелло здорово начал в сборной России, но на ЧМ-2014 команда не вышла из группы. В 2015 году итальянец покинул свой пост, получив при этом рекордную компенсацию от РФС. Почти два года Капелло находился в творческом отпуске — лишь в июне 2017 года он принял китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Леонид Слуцкий (2015-2016)

Пауза — не было

После ухода Капелло спасать сборную позвали Слуцкого, который совмещал работу в национальной команде и в ЦСКА. Он вывел Россию на Евро-2016, но там команда вновь не смогла выйти из группы, а матч с Уэльсом (0:3) и вовсе стал одним из худших в истории. Слуцкий ушел из сборной и продолжил работу с ЦСКА, который покинул через полгода — в декабре 2016-го.

Николай Егорычев