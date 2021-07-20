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Тренеры, уйдя из сборной России, недолго сидят без работы. Как будет с Черчесовым?

Сегодня, 18:10
Олег Романцев, Гус Хиддинк и Фабио Капелло. Фото «СЭ» Павел Садырин. Фото Александр Федоров, «СЭ» Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Борис Игнатьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ» Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, - Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ» Дик Адвокат. Фото Алексей Иванов, - Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, «СЭ» Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Романцев, Гус Хиддинк и Фабио Капелло. Фото «СЭ»
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С момента его увольнения прошло менее двух недель.
Станислав Черчесов.Очередной цикл хейта сборной России можно считать закрытым. Лицом провала-2021 стал Черчесов

С момента ухода Станислава Черчесова из сборной России прошло менее двух недель. Однако уже прошла информация о возможном появлении 57-летнего специалиста в ЦСКА. И пусть ее вскоре опровергли обе стороны, а красно-синие избавили Алексея Березуцкого от приставки «и.о.», есть повод вспомнить, как быстро предшественники Черчесова возвращались к тренерской работе.

Павел Садырин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Павел Садырин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павел Садырин (1992-1994)

Пауза — пять месяцев

Садырин готовил сборную России к ЧМ-1994. Именно тогда случилось знаменитое «письмо четырнадцати», и на турнире наша команда не смогла выйти из группы, отметившись только разгромом Камеруна (6:1) с пятью голами Олега Саленко, после чего тренер ушел из сборной. В ноябре 1994-го Садырин второй раз в карьере возглавил «Зенит». При нем клуб из Санкт-Петербурга вернулся в высшую лигу.

Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Романцев (1994-1996)

Пауза — шесть месяцев

Романцев дважды руководил сборной России. В первом случае оставил должность после неудачи на Евро-1996, где команда не смогла выйти из группы. В начале 1996-го Романцев ушел с поста главного тренера «Спартака» — красно-белых возглавлял Георгий Ярцев. При этом он оставался президентом клуба. По окончании чемпионата-1996, где «Спартак» выиграл титул, обыграв в золотом матче «Аланию», Романцев вновь принял команду, а Ярцев стал его помощником.

Борис Игнатьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Борис Игнатьев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Борис Игнатьев (1996-1998)

Пауза — три месяца

Под руководством Игнатьева сборная России заняла второе место в группе в отборе к ЧМ-1998, пропустив вперед Болгарию. В стыковых матчах наша команда уступила итальянцам (1:1, 0:1). Спустя полгода Игнатьев сам ушел из сборной, но довольно быстро нашел новое место работы — всего через три месяца он возглавил «Торпедо-ЗИЛ».

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анатолий Бышовец (1998)

Пауза — четыре месяца

Бышовец до сих пор остается худшим тренером в истории сборной России. При нем национальная команда проиграла все шесть матчей (три товарищеских и три официальных). Покинув пост наставника сборной в конце 1998-го, через четыре месяца Бышовец отправился в донецкий «Шахтер». Там он продержался чуть больше полугода и, разругавшись со всеми, подал в отставку.

Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, -
Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, —

Олег Романцев (1998-2002)

Пауза — не было

Во второй раз приняв сборную в декабре 1998 года, Романцев совмещал это с работой в «Спартаке». После неудачи на ЧМ-2002, где Россия не вышла из группы с Японией, Бельгией и Тунисом, он продолжил тренировать красно-белых.

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Газзаев (2002-2003)

Пауза — не было

Газзаев, как и Романцев, совмещал работу в сборной с работой в клубе. Однако продолжалось это недолго — спустя год он покинул свой пост в национальной команде. А через три месяца Газзаев покинул и ЦСКА. Вернулся к тренерской работе он только летом 2004-го.

Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Ярцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Георгий Ярцев (2003-2005)

Пауза — год и восемь месяцев

При Ярцеве сборная России попала на Евро-2004, где вновь не смогла выйти из группы. В апреле 2005 года, не добившись особых успехов, он был уволен. Пауза затянулась: лишь в январе 2007 года Ярцев принял московское «Торпедо», но проработал там всего полгода.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин (2005)

Пауза — две недели

После неудачного опыта с Романцевым и Газзаевым в РФС решили отказаться от практики совместительства — Семин был вынужден покинуть «Локомотив» и сконцентрироваться на работе в сборной. Получилось не слишком удачно: команде не удалось пробиться на ЧМ-2006, после чего тренер подал в отставку. Но без работы Семин находился недолго — всего через две недели он возглавил столичное «Динамо».

Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гус Хиддинк (2006-2010)

Пауза — не было

Хиддинк — главный творец успешного выступления нашей сборной на Евро-2008. Закрепить успех мог ЧМ-2010, но Россия в стыковых матчах уступила словенцам (2:1, 0:1). В феврале 2010-го голландец объявил, что продлевать истекающий летом контракт с РФС не будет. А на следующий день после этого заявления Хиддинк подписал договор со сборной Турции, где в итоге проработал чуть больше года.

Дик Адвокат. Фото Алексей Иванов, -
Дик Адвокат. Фото Алексей Иванов, —

Дик Адвокат (2010-2012)

Пауза — не было

В случае с Адвокатом повторилась история с Хиддинком. Голландец не сумел договориться с РФС о новом соглашении и в мае 2012-го подписал договор с ПСВ. Куда и уехал после неудачного выступления сборной на Евро, где не удалось выйти из группы с Чехией, Польшей и Грецией.

Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фабио Капелло (2012-2015)

Пауза — два года

Капелло здорово начал в сборной России, но на ЧМ-2014 команда не вышла из группы. В 2015 году итальянец покинул свой пост, получив при этом рекордную компенсацию от РФС. Почти два года Капелло находился в творческом отпуске — лишь в июне 2017 года он принял китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Леонид Слуцкий (2015-2016)

Пауза — не было

После ухода Капелло спасать сборную позвали Слуцкого, который совмещал работу в национальной команде и в ЦСКА. Он вывел Россию на Евро-2016, но там команда вновь не смогла выйти из группы, а матч с Уэльсом (0:3) и вовсе стал одним из худших в истории. Слуцкий ушел из сборной и продолжил работу с ЦСКА, который покинул через полгода — в декабре 2016-го.

Николай Егорычев

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости