Точка зрения Максима Никитина на ситуацию вокруг нашей национальной команды.

Мнение

Сборная России провела самый странный сбор за всю свою историю. Команда собралась, чтобы просто поиграть в квадрат и похлопать друг друга по плечу.

Уже сегодня футболисты вернутся в расположение клубов. В этом смысле даже не представляю, что думает Александр Головин, который полвечности добирался из Монако на перекладных. Конечно, всем запомнился его стиль одежды, но ведь сборная нужна, чтобы тренировать стиль игры в футбол. Все это в каком-то смысле напоминает «Сказку о потерянном времени». Там школьники вдруг превратились в стариков. Вот и некоторые футболисты сборной России могут внезапно обнаружить, что уже закончили, так и не выйдя на поле в майке национальной команды. Ведь есть же те, у кого попадание в ее состав случается раз в жизни. И вот, представьте, этот раз выпадает на такой сбор...

А ведь такая депрессивная ситуация сложилась впервые с 2022-го. Тогда очень тяжело смотрелся «товарняк» с Таджикистаном. И еще кем-то — даже не помню кем именно, но это и неважно.

Потом случился яркий матч с Камеруном, веселый волгоградский с Кубой, а затем совсем уж бодрящая встреча с Сербией, которая хотя и приехала без особой мотивации, но зато прихватила с собой звезд калибра Митровича, Тадича и даже суперфорварда Влаховича.

В отличие от Пакистана. Нет для амбициозной футбольной державы (а наша футбольная держава больше амбициозная, чем мощная) новости хуже вот этой — со срывом спарринга с ноунеймом в спортивном смысле из Азии.

Во-первых, тут и сборная непонятно зачем собиралась. Во-вторых, ее главный тренер Валерий Карпин откровенно недоволен. В-третьих, просто-напросто обидно, что даже Пакистан едет мимо.

Не так давно я писал, что сборная России прямо сейчас не рудимент, а по-прежнему важная составляющая нашего футбола. Продолжаю считать так и сейчас. Но критикам и сторонникам роспуска национальной команды, увы, все аргументы в руки.

РФС необходимо крепко задуматься над поставкой спарринг-партнеров. В конце концов, даже безумный матч против сборной легионеров, проведенный в Дубае с участием Промеса, смотрелся бы в этой ситуации интереснее.

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