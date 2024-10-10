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10 октября, 17:30

Отказ Пакистана — удар по российскому футболу. Лучше было сыграть с легионерами и Промесом в Дубае

Сборная Пакистана отказалась проводить товарищеский матч с Россией в октябре
Максим Никитин
Корреспондент
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Флаги Пакистана и футболисты сборной России на тренировке
Сборная Пакистана отказалась играть с Россией.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Точка зрения Максима Никитина на ситуацию вокруг нашей национальной команды.

Мнение

Сборная России провела самый странный сбор за всю свою историю. Команда собралась, чтобы просто поиграть в квадрат и похлопать друг друга по плечу.

Уже сегодня футболисты вернутся в расположение клубов. В этом смысле даже не представляю, что думает Александр Головин, который полвечности добирался из Монако на перекладных. Конечно, всем запомнился его стиль одежды, но ведь сборная нужна, чтобы тренировать стиль игры в футбол. Все это в каком-то смысле напоминает «Сказку о потерянном времени». Там школьники вдруг превратились в стариков. Вот и некоторые футболисты сборной России могут внезапно обнаружить, что уже закончили, так и не выйдя на поле в майке национальной команды. Ведь есть же те, у кого попадание в ее состав случается раз в жизни. И вот, представьте, этот раз выпадает на такой сбор...

Валерий Карпин. «Задал бы Глушенкову вопрос, хочет ли он играть за сборную». Карпин — о «людях из Пакистана», соперниках на ноябрь и статусе сборной

А ведь такая депрессивная ситуация сложилась впервые с 2022-го. Тогда очень тяжело смотрелся «товарняк» с Таджикистаном. И еще кем-то — даже не помню кем именно, но это и неважно.

Потом случился яркий матч с Камеруном, веселый волгоградский с Кубой, а затем совсем уж бодрящая встреча с Сербией, которая хотя и приехала без особой мотивации, но зато прихватила с собой звезд калибра Митровича, Тадича и даже суперфорварда Влаховича.

В отличие от Пакистана. Нет для амбициозной футбольной державы (а наша футбольная держава больше амбициозная, чем мощная) новости хуже вот этой — со срывом спарринга с ноунеймом в спортивном смысле из Азии.

Футболист сборной России Игорь Дивеев прячется от&nbsp;объективов фотокорреспондентов.

Во-первых, тут и сборная непонятно зачем собиралась. Во-вторых, ее главный тренер Валерий Карпин откровенно недоволен. В-третьих, просто-напросто обидно, что даже Пакистан едет мимо.

Не так давно я писал, что сборная России прямо сейчас не рудимент, а по-прежнему важная составляющая нашего футбола. Продолжаю считать так и сейчас. Но критикам и сторонникам роспуска национальной команды, увы, все аргументы в руки.

Валерий Карпин. Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет с Сирией. Что это за команда?

РФС необходимо крепко задуматься над поставкой спарринг-партнеров. В конце концов, даже безумный матч против сборной легионеров, проведенный в Дубае с участием Промеса, смотрелся бы в этой ситуации интереснее.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РФС
Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
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