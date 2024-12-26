«Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

Интервью с генеральным секретарем РФС.

В уходящем году российский футбол столкнулся со многими вызовами. Сложности с организацией товарищеских матчей сборной России породили критику за игру со слабыми командами вроде Брунея (11:0). А ближе к концу года прогремел скандал с высказываниями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, по итогам анализа деятельности клуба «Крылья Советов» заявившего о возможной коррупции в судейском корпусе и проблеме контроля агентами деятельности команд. Между тем Российский футбольный союз (РФС) продолжает попытки снятия санкций ФИФА и УЕФА с наших сборных и клубных команд, с 2022 года отстраненных от международных соревнований.

В интервью «Известиям» и «СЭ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, в чем польза проведения матчей с командами уровня Брунея, рассказал о позиции Федерации футбола Израиля по отстранению России, прокомментировал избрание президента РФС Александра Дюкова в исполком Олимпийского комитета России (ОКР), а также оценил ситуацию с ростом платежей клубов агентам и взаимоотношения с Российской премьер-лигой (РПЛ).

Постоянно ставим перед УЕФА вопрос двойных стандартов

— Сборная России заканчивает 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Можно сказать, что проведение матчей с Брунеем, Сирией, поездка во Вьетнам были не зря?

— Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно. И футболистов дополнительно мотивировать не надо. Но сборные бывают разные. Надо ко всем относиться с большим уважением.

В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь — не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА. И голос каждой из них при принятии решения оказывает свое влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы. Или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать ее команды обратно на международную арену в официальные соревнования.

Эти контакты сейчас дают свой эффект — наши юношеские и молодежную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке. Мы также с большим количеством стран Азии и Африки находимся в контакте, которого у РФС не было раньше.

— В 2022 году РФС договорился о проведении товарищеского матча с Боснией, но из-за позиции некоторых звезд их сборной во главе с Эдином Джеко и Миралемом Пьяничем встреча сорвалась. Теперь, когда Пьянич в ЦСКА и фактически открестился от нежелания иметь дела с Россией, есть возможность снова вступить в переговоры с местной федерацией?

— У нас хорошие отношения с Федерацией футбола Боснии. Если у них будет возможность и желание, то мы переговорим на эту тему. У нас пока, к сожалению, возможность есть. Под «к сожалению» имею в виду, что мы бы предпочли играть в официальных матчах и искать соперников для товарищеских матчей только в те немногочисленные окна для сборных, когда нет отборочных и финальных турниров чемпионатов мира и Европы, матчей Лиги наций УЕФА. Но сегодня ситуация такова, что на каждую паузу необходимо искать соперников для товарищеских матчей, договариваться с их федерациями, отталкиваясь от того, есть у них в этот период официальные игры или нет.

И с Боснией такая же ситуация. Мы знаем ее календарь в отборе к чемпионату мира-2026, в следующем 2025 году она постоянно будет играть матчи в своей группе, поэтому пока вопрос товарищеской встречи с ней неактуален. Предметного обсуждения этой темы с ними пока нет. Но есть с другими федерациями постоянные переговоры с учетом календарей их официальных матчей.

— Хотелось бы проговорить, за что официально забанены российские команды. Многие считают, что это прямая реакция на начало военных событий на Украине. Но, насколько я понимаю, в формулировках решений о санкциях ничего нет про боевые действия и присоединение к РФ новых регионов, которые ФИФА и УЕФА считают украинскими.

— Есть два запрета. Один от ФИФА, другой от УЕФА. Соответственно, аргументация этих решений немного разная. Аргументация решения УЕФА из трех пунктов: 1) невозможность, по их мнению, обеспечить безопасность команд и болельщиков при посещении России и проведении матча на территории России, а также угроза безопасности и различных провокаций для российских команд и болельщиков, если они оказываются в других странах, входящих в УЕФА; 2) логистические сложности; 3) конкретные отказы сборных Польши, Чехии и Швеции от игры с Россией в марте 2022 года в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.

Решение ФИФА было более коротким. Суть его в том, что чемпионат мира в Катаре нужно было проводить в ноябре 2022 года, в марте три сборные отказались играть с Россией. Соответственно, нет возможности за оставшееся время найти окна в календаре, чтобы провести эти встречи. То есть даже если бы удалось все-таки провести стыковые матчи, но позже, то не нашлось бы места в календаре. Не говоря уже о том, что в случае выхода России по итогам этих стыков на ЧМ кто-то из соперников уже в самом Катаре мог отказаться с нами играть. Соответственно, как формулировала ФИФА, была угроза нарушения целостности соревнования в финальной части чемпионата мира. Поэтому было решено отстранить сборную России. Формально было прописано, что «до особого распоряжения», но логика того решения подразумевала, что это касалось чемпионата.

Но дальше этот бан так и не был отменен и продлевался с формулировкой «до особого отдельного распоряжения» — как в случае ФИФА, так и в случае УЕФА.

— Получается, мы не можем их обвинить в двойных стандартах, когда Израилю и Турции ничего не было за вход их войск на территорию Сирии. Но есть ли возможность убрать из аргументации УЕФА в отношении России первый пункт про провокации в отношении россиян в европейских странах после ноябрьской истории с нападением на израильских болельщиков в Амстердаме после матча «Аякса» и «Маккаби»?

— Такой вопрос мы постоянно ставим в повестку дня. Причем совершенно не для того, чтобы каким-либо образом ограничить израильские команды, — у нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем. И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.

Безопасность у нас обеспечивалась идеально

— Израильская федерация официально об этом заявляла?

— Их мнение — нет никаких оснований применять такое решение к России.

— То есть израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?

— Более того, они и должны быть спроецированы. То есть если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд? Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль.

— Аргумент УЕФА про невозможность обеспечить безопасность команд и болельщиков на территории России можно сейчас отбить с учетом того, что после февраля 2022 года выездные товарищеские матчи в России уже проводили сборная Сербии, сербские и азербайджанские клубы, чьи федерации входят в УЕФА? При том, что никаких проблем с безопасностью не зафиксировано, не было даже близко того, что случилось с израильскими болельщиками в Амстердаме.

— Да, мы используем и этот аргумент. И то, что сборные других континентальных конфедераций приезжают в Россию играть матчи с нашей сборной. И то, что здесь уже проводились крупные соревнования по другим видам спорта. Во всех случаях безопасность обеспечивалась идеально. Кстати, из сборных, входящих в УЕФА, можно вспомнить не только мартовский приезд мужской команды Сербии в Москву, но и два матча женской сборной Азербайджана с Россией в Сочи в конце ноября и начале декабря. Никаких нареканий по части организации, безопасности и логистики со стороны гостей не было. Да, логистика где-то стала сложнее из-за ограничений авиасообщения. Но даже те, кто летал на матчи с пересадками, никаких нареканий не озвучивали.

В России проводятся турниры развития УЕФА — официальные соревнования. На них приезжают официальные лица УЕФА. Они прекрасно видят качественный уровень организации, в том числе по части безопасности. РФС приводит это в качестве аргументов. К сожалению, это пока не дает результата, но мы рассчитываем, что со временем число таких примеров заставит принимать решения о постепенном снижении санкций.

— Еще в прошлом году борцы участвовали в соревнованиях на территории Сербии. Недавно пловцы ездили на чемпионат мира в Венгрию. Нет ощущения, что РФС необходимо попытаться сыграть выездные матчи в этих странах Европы, чтобы улучшить свою переговорную позицию с УЕФА?

— Это всего лишь один из большого количества аргументов или мероприятий, которые нужно сделать, чтобы потом их приводить. Но здесь очень важными будут позиции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций по другим видам спорта, в том числе по итогам участия наших спортсменов на тех турнирах, куда их допустили в нейтральном статусе. Я это чувствую в ходе переговоров. Чего не хочет УЕФА? УЕФА не хочет оказаться под давлением как единственная федерация, которая примет решение о допуске российских команд. Наверное, они поспешили. И понимают, что поспешили с таким жестким решением об отстранении российских команд — вполне можно было использовать белорусский вариант.

— Но белорусский вариант с допуском футбольных команд до европейских соревнований, но с домашними матчами за пределами своих стран, возник еще до февраля 2022 года.

— Да, он случился после инцидента с посаженным самолетом. По сути, текущие санкции против белорусского футбола случились не из-за начала СВО, тогда как других белорусских спортсменов после февраля 2022 года отстранили в том же объеме, что и российских. И это говорит о том, что в УЕФА с таким жестким решением в отношении нас поторопились. Сейчас им сложно уйти назад от такого решения. Они не хотят быть одни. Поэтому важен аргумент, что федерации по индивидуальным видам спорта все больше и больше пропускают наших спортсменов на соревнования на территории Европы, пусть пока и в нейтральном статусе. Также для УЕФА важна рекомендательная позиция МОК, при отсутствии возражений со стороны которого будет легче принимать решения по допуску до соревнований команд из игровых видов спорта.

Глава РФС Александр Дюков (справа) и президент РПЛ Александр Алаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РФС будет активнее вовлечен в дела ОКР

— В водных видах спорта нас разбанили даже в командных дисциплинах вроде эстафеты у пловцов. Но в игровом виде спорта водном поло российские сборные и клубы по-прежнему не допущены до международных соревнований. Нет ощущения, что футбол и другие игровики — последние в очереди на разбан?

— МОК сейчас говорит, что наши команды в игровых видах спорта не допускаются ни в каком виде. То есть в индивидуальных видах россиян начинают все больше допускать в нейтральном статусе, а в игровых — нет. Тут уже работа Олимпийского комитета России (ОКР) по линии МОК будет частью общих усилий по восстановлению нашего спорта на международной арене.

— Для этих целей Александр Дюков избрался в исполком ОКР, хотя с 2018 года, когда истекли полномочия в этом органе у Николая Толстых, РФС не выдвигал туда кандидатуры своих представителей?

— Михаил Владимирович Дегтярев организовывает на базе ОКР сильную площадку по развитию спорта. Площадка имеет в том числе и коммуникационные функции. Надеюсь, что опыт Александра Валерьевича и всего РФС во многих аспектах развития нашего футбола будет востребован ОКР.

Александр Валерьевич общался с Михаилом Владимировичем. Было высказано пожелание, чтобы мы более активно участвовали в работе ОКР, тем более по всем направлениям у нас позиции совпадают — мы занимаемся подготовкой резерва, увеличением популярности спорта и института спорта высших достижений. В том числе в нынешнее сложное время, связанное с отстранением от международных соревнований.

Плюс мы являемся олимпийским видом спорта, пусть и со сложными ограничениями в части формата отбора на летние Олимпийские игры и возрастными ограничениями в части формирования олимпийской сборной (не более трех игроков старше 23 лет. — Прим. «СЭ»). Также важно иметь еще одну точку соприкосновения с Министерством спорта РФ с учетом того, что его руководитель теперь возглавляет и ОКР.

— Президент РПЛ Александр Алаев, ссылаясь на слова некоторых руководителей клубов, заявил, что их спонсоры готовы пересмотреть контракты из-за громких слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. На отношениях РФС с его партнерами эта история сказывается?

— На наши взаимоотношения с партнерами это никак не повлияло.

— Больше месяца назад в соцсетях вспыхнул скандал вокруг футболиста команды «Строгино» 2009 года рождения Рената Мудрака. Известный юрист Антон Смирнов на основе опубликованных в своем Telegram-канале скриншотов документов сделал вывод, что парень родился в 2008 году. РФС намерен проверить эти данные?

— В принципе и РФС, и Московская федерация футбола ориентируются на те документы, которые выдаются органами государственной власти РФ. И сомневаться в подлинности официальных документов — не наша функция. Это довольно странная история. Тем не менее если у заинтересованных лиц есть возможность обратиться в правоохранительные органы и это обращение поступит, а дальше появятся какие-либо факты внесения изменений и подлога документов, и будет дана правовая оценка этим фактам, то тогда мы среагируем. В том числе, если будет установлена вина тех или иных участников процесса, мы примем по ним решения.

— РФС когда-либо системно изучал проблему так называемых переписанных футболистов и то, насколько она распространена в России?

— Эта проблема существует в спорте давно. И не только в российском. Метод ее устранения на самом деле один — это цифровизация. И взаимосвязь государственных систем с системами (ГИС), которые используют спортивные федерации.

В том числе ГИС «Спорт», которая сейчас создается. Есть документы, которые получаются при рождении. С учетом того, что сейчас они все оцифрованы, пусть только в отношении тех граждан, которые родились в последние 10 лет, все данные попадают в информационную систему. Как СНИЛС, который человек получает от рождения, и он не меняется в течение всей жизни.

Понятно, что в ситуации с родившимися раньше спортсменами, изменения в документах еще возможны. Но у тех, кто учитывается в нынешней информационной системе, такое практически исключено. РФС при паспортизации футболистов эти данные изначально собирает. Поэтому сверить свидетельства о рождения, паспорт и СНИЛС можно. И потом как-то их поменять будет очень тяжело.

Вячеслав Федорищев. Фото ФК «Крылья Советов»

Беспокоит рост платежей агентам

— После слов Федорищева касательно денег на оплату услуг неких посредников, якобы влияющих на решения судейского корпуса, РПЛ выпустила пресс-релиз, где, в частности, заявила, что выступает за прозрачность и информационную открытость судейского корпуса. Не смущает, что ничего не было сказано про прозрачность клубов? Ведь по логике если судьи коррумпированы, то в этом в первую очередь заинтересованы клубы.

— Я от Александра Александровича Алаева вопросов по чистоте судейства никогда не слышал...

— Но не было желания выпустить ответное заявление, что РФС выступает за прозрачность и информационную открытость РПЛ и ее клубов?

— Все-таки у таких заявлений немного другая мотивация. Наверное, в определенном смысле информационную открытость можно совершенствовать. Единственное, что мне не нравится, — это наличие публичных высказываний на эту тему. Мне всегда кажется, что в названии «Российский футбольный союз» ключевое слово — это «союз». Мы являемся объединением клубов, школ, судей, игроков, тренеров и так далее, включая лиги. Поэтому хотелось бы решать все инициативы методом обсуждения и взаимной аргументации, а не методом воздействия через прессу.

Понятно, что иногда хочется что-то рассказать прессе и болельщикам. Но нужно ли это делать? Тут возникает вопрос. Нам в РФС иногда тоже хочется очень многое рассказать, но мы предпочитаем с коллегами коммуницировать напрямую. Что касается Александра Александровича, то нужно понимать, что на него есть определенное давление со стороны клубов. Позиция президента лиги очень сложная. Понятно, что, если клубы требуют и просят, он вынужден реагировать.

— Ряд заявлений Федорищева вновь подняли вопрос о влиянии агентов на жизнь клубов. РФС почти 10 лет ежегодно публикует суммы агентских вознаграждений со стороны клубов. Вас волнует, что примерно с 2017 года наметился рост этих платежей?

— Нас это беспокоит. Рост действительно идет. Мы обращали внимание клубов и лиг на этот рост. Возможно, это экономически обосновано, если клубы совершают такие сделки. Но нам точно кажется, что это нужно анализировать.

— Вообще во взаимоотношениях «клуб — агент» нет какого-то отклонения от норм, когда, по сути, агенты заменяют собой спортивные отделы, а клубы отдают процесс комплектования команд и работу академий на аутсорсинг лицам и организациям, не несущим ответственности за результат и расходы?

— Агенты бывают разные. И ситуации бывают разные, когда при подписании игрока можно привлечь агента со стороны клуба или нет. Я не думаю, что 99% клубов мечтают о заключении агентских контрактов. Уверен, что основная масса клубов с удовольствием этого бы избежала. Надо понимать, что агенты существуют во всем мире — это явление в футбольной экономике.

ФИФА пыталась отрегулировать агентскую деятельность, переведя комиссию с клубов на игроков. Потому что именно игроку агент в большей степени оказывает услугу, а не клубу. Но посмотрите, с чем далее столкнулась ФИФА. С тем, что в ряде стран это было обжаловано в национальных судах, национальные федерации отменили агентские регламенты, а ФИФА была вынуждена приостановить свой регламент. И уже больше года проводятся консультации с различными федерациями и юридическими органами, чтобы принять окончательное решение.

— Вам тяжело было работать с агентами в бытность генеральным директором «Зенита»?

— Когда я работал в «Зените», наш клуб никогда не сталкивался с проблемой давления со стороны агента. Мы всегда умели договариваться и решать любые вопросы.

— Не проще будет клубам и федерациям, если вернуться к практике середины 2010-х годов, когда ФИФА отменила регулирование агентов, затем это сделали почти все национальные федерации, включая РФС, и агенты стали не субъектами футбола, а обычными посредниками, решающими свои юридические споры в судах общей юрисдикции, а не в футбольных органах вроде палаты по разрешению споров?

— Надо понимать, что, регулируя агентскую деятельность, ФИФА защищает интересы не только клубов и посредников, но и игроков. Потому что бывают определенные нарушения со стороны агентов по отношению к игрокам. И этот вопрос все-таки важно регулировать в правовом поле.

— Футбольном правовом поле или обычном?

— Я бы говорил все-таки про футбольное. И также сказал бы про важность информационно-разъяснительной работы. Потому что у нас многие футболисты и их родители не понимают, что такое футбольный агент, что такое агентский договор, что может быть в нем написано, что нет. Некоторые нечистоплотные агенты этим пользуются.

И я видел договоры, в которых были прописаны баснословные суммы неустоек во много миллионов долларов. И это в договорах с футболистами с зарплатами, условно говоря, в 100 тысяч рублей. Вдумайтесь: зарплата игрока 100 тысяч рублей, а в агентском договоре есть пункт о штрафе за его несоблюдение в несколько миллионов долларов. Это, конечно, ничтожная норма.

Такие пункты всегда отменялись в футбольном сообществе — в палатах по разрешению споров и других юрисдикционных органах. Но агенты чисто психологически пользуются ситуацией, когда футболисты не осознают цену этому договору или не знают, где и как можно отстоять свои права. Поэтому важно проводить разъяснительную работу с футболистами и их родителями.

Я сталкивался со случаями, когда родители считали, что агент — это как агент в агентстве недвижимости и является сотрудником футбольного клуба, исполняя функции просто менеджера игрока и занимается продвижением его контракта. Очевидно, им такое рассказывают, чтобы подписать договор с игроком. Наличие правовой грамотности поможет избежать этих проблем. РФС, клубы и школы должны заниматься повышением этой грамотности среди юных футболистов и их родителей.

— Нынешний глава комиссии РФС по агентской деятельности Олег Железнов также являлся долгое время главой департамента защиты игры. Правда, что скоро на его место придет новый человек?

— У нас в феврале с окончанием срока полномочий действующего состава исполкома РФС закончится и срок полномочий всех комитетов и комиссий. После избрания президента и нового состава исполкома. Тогда же будут и новые главы всех комитетов и комиссий. Сейчас Олег Владимирович занимает исключительно должность председателя комиссии по агентской деятельности. На его штатную должность в РФС скоро придет новый человек.

Алексей Фомин