наша команда одержала важнейшую победу в Жилине над Сегодня сборная России сыграет против Словакии, а 10 лет назадодержала важнейшую победу в Жилине над с оперником, что позволило команде Дика Адвоката отобраться на Евро-2012.

«Дядюн быстрее Павлюченко и Погребняка»

За два тура до конца отборочного цикла Россия занимала первое место в своей группе, на два очка опережая Ирландию. Очная встреча между этими командами в сентябре 2011 года победителя не выявила — 0:0. И теперь подопечным Дика Адвоката для сохранения лидерства желательно было набирать шесть очков в поединках со Словакией (ей мы уступили в домашнем матче) и Андоррой, так как календарь у ирландцев представлялся более легким — все та же Андорра и Армения.

Накануне поездки в Словакию наша национальная команда понесла серьезную потерю. Медобследование форварда «Зенита» Александра Кержакова обнаружило у него надрыв связок голеностопа на левой ноге, что означало необходимость как минимум двухнедельного лечения. Травму он получил в матче со «Спартаком». Футболист покинул расположение сборной. На смену ему Адвокат вызвал форварда «Рубина» Владимира Дядюна.

Глядя на статистику того сезона, некоторые специалисты сделали вывод, что ничего страшного не произошло: голы сборной-2011 большей частью на счету Романа Павлюченко (4), а не Кержакова (0). Однако, во-первых, мы лишились вариативности в атаке и возможности смены тактической модели в ходе игры. Во-вторых, потеряли форварда, выдававшего той осенью потрясающие матчи в РПЛ. В-третьих, утратили нападающего, который своей активностью мог измотать любую оборону и создать отличные возможности для партнеров.

— Получается, теперь у нас три однотипных форварда — Павлюченко, Погребняк и Дядюн? — спросили Дика Адвоката за два дня до игры.

— С чего это они однотипны? Дядюн быстрее и первого, и второго. К тому же его роль в «Рубине» отличается от той, что выполняют в «Тоттенхэме» и «Штутгарте» Роман и Павел. На мой взгляд, Дядюн по стилю ближе к Кержакову. Он привык действовать на острие атаки в одиночестве. Павлюченко же с Погребняком, если играют, то в паре с кем-то еще.

— Почему Дядюн, а, скажем, не Булыкин?

— Владимиру 23, а Булыкину 31. Сычева я вызывал в начале отборочной кампании, но в последнее время он сыграл всего несколько матчей в старте. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Измайлов тоже не всегда попадает в основу.

7 октября 2011 года. Жилина. Словакия — Россия — 0:1. Роман Широков атакует ворота соперника. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Если повторится Марибор, эту сборную нужно разогнать!»

Теоретически нас в Жилине устраивала и ничья. Но именно такие мысли гнал от себя прочь капитан сборной Андрей Аршавин.

— Надо выходить и играть в свой футбол — атакующий, на победу. Нельзя играть на удержание счета. Этот путь точно приведет в никуда. Свой футбол — вот ключ к успеху, — подчеркнул Аршавин.

Накануне важнейшего матча со словаками, к сожалению, напрашивались параллели с поражением от словенцев в Мариборе в 2009 году, в результате которого команда Гуса Хиддинка не отобралась на ЧМ-2010.

Форвард «Штутгарта» Павел Погребняк был на сей счет категоричен:

«Словенская история не повторится, — заверил он корреспондента «СЭ». — А если такое недоразумение все-таки случится, тогда, как многие хотят, надо будет разгонять всю сборную. Эта игра не выделяется на фоне других, в ней, как обычно, главное — результат. Мы понимаем, что на кону, и подойдем к матчу самым серьезным образом».

Чемпионат Европы-2012

Отборочный турнир

Словакия — Россия — 0:1 (0:0)

Гол: Дзагоев, 71.

Словакия: Муха, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Стох, Куцка (Геде, 73), Гамшик (к), Карган (Шебо, 85), Ендришек, Голошко (Вайсс, 73).

Россия: Малафеев, Анюков, В.Березуцкий, Игнашевич, Жирков (А.Березуцкий, 90+4), Зырянов, Денисов, Широков, Дзагоев (Самедов, 90+2), Павлюченко (Погребняк, 87), Аршавин (к).

7 октября 2011 года. Жилина. Стадион «Под Дубном (MSK Жилина)».

«По своему уровню Гамшик приближается к таким звездам, как Аршавин и Павлюченко»

В первые полчаса матча наша сборная действительно доказала, что не намерена повторять прежних роковых ошибок. 30 минут в исполнении подопечных Адвоката получились очень добротными. Павлюченко дважды «стрелял» в створ со средней дистанции. Широков с левой ноги бил из-под защитника — мимо ближнего угла. В середине тайма Аршавин блеснул дриблингом, прошел троих словаков, но не переиграл Муху. Казалось, все у нас под контролем. Однако концовка первой половины встречи осталась все же за хозяевами. Гамшик тонкой передачей нашел в штрафной Стоха. На наше счастье, форвард замешкался, и Малафеев угрозу ликвидировал.

Голкипер «Зенита» выручил и в начале второго тайма, вытащив сложный мяч после коварного удара Стоха.

«Жизнь Малафеева в этом году — особый сюжет, — писал обозреватель «СЭ». — В связи с которым его безупречная игра в Жилине воспринималась особенно тепло. Более слабый человек после трагедии, что случилась весной, запросто мог сломаться (в марте 2011 года жена Вячеслава Марина погибла в ДТП. — Прим. «СЭ»). А сильного она, похоже, сделала только сильнее. Малафееву за его игру нужно поаплодировать».

Гости ответили более убойным моментом. Дзагоев на левом фланге раскрутил Ендришека и выкатил мяч под удар Широкову в центр штрафной, но Роман в цель не попал.

— Что вам помешало использовать голевой момент во втором тайме? Может, нервы? — спросили Широкова после игры.

— Какие нервы? Исполнение. Целился в угол и не попал. Чуть-чуть свалился мяч.

Вскоре Аршавин чудо-пасом нашел в чужой штрафной Жиркова. Юрий простреливал вдоль ворот, казалось бы, наверняка, но передачу все же прервали. Наш сборная наращивала преимущество, что и вылилось в забитый гол.

Дзагоев, получив пас от Жиркова, продвинулся чуть вперед и решился на удар с 25 метров. Алану помог рикошет от ноги Дюрицы — мяч по дуге залетел в сетку ворот Мухи.

— А что гол? — переспросил Дзагоев. — Жирков принял, хорошо отдал мне, я развернулся, ударил — рикошет, гол.

— Как-то легко у вас получается.

— Как было.

Надо признать, что первый тайм Дзагоеву не удался. Он ошибся в первом же пасе. В дальнейшем предлагал себя, играл активно, но все было невпопад! Российские журналисты в ложе прессы бранились в адрес армейца. Кто посдержаннее, те просто констатировали: «Ну когда его наконец заменят?!» И с надеждой смотрели на разминавшегося Самедова.

Дик Адвокат действительно держал в голове именно такую перестановку в составе.

— Мы были недовольны Дзагоевым, и Самедов уже разминался, — сказал голландский специалист после игры. — Но счет был 0:0, и решили посмотреть, как пойдут дела дальше. Игру команда держала под контролем, и в итоге предпочли замен не производить. В частности, Денисов получил в перерыве задание четче действовать против Гамшика и отлично с ним справился. Выключение Гамшика из игры — ключевой фактор во втором тайме.

— В первом тайме Гамшик действовал очень хорошо. Но во втором чуть потерялся, — констатировал рулевой словаков Владимир Вайсс. — В целом Гамшик приближается по уровню мастерства к таким звездам, как Аршавин и Павлюченко.

7 октября 2011 года. Жилина. Словакия — Россия — 0:1. Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аршавин отказался от премиальных

Россияне могли победить и крупнее. Павлюченко выскочил на рандеву с Мухой, перекинул его, однако арбитр усмотрел офсайд. Команда Адвоката не стала играть на удержание счета, к чему и призывал Аршавин, продолжала довольно высоко прессинговать, мешая словакам развивать атаки. Хозяева после пропущенного гола впереди так ничего и не создали.

Финальный свисток означал, что ниже второго места в группе Россия уже не опустится, а значит, летом 2012 года отправится на чемпионат Европы.

Лучшим игроком матча читатели «СЭ» признали тогда Аршавина. К слову, капитан сборной отказался от премиальных за победу над Словакией и попросил использовать эти деньги на оплату билетов для болельщиков на матч с Андоррой.

После игры Роман Широков в свойственном ему стиле блистал красноречием и подарил нам хит на долгие годы.

— Что должно произойти, чтобы сборная России теперь потеряла очки в домашнем матче с Андоррой?

— Ничего.

— То есть это нереально?

— Конечно, нереально. Вы нас вообще за кого считаете? Думали, мы сюда приехали и этот колхоз не обыграем? А там приедет еще хуже.

— Сборная Словакии — это колхоз?

— А кто они? Как они вели себя сегодня — это вообще... А как играли? Это что, сильная европейская команда? Не скажу, что мы провели хорошую игру: мы как раз играли не очень хорошо. Но при этом почти весь матч на выезде контролировали, за исключением последних 10-15 минут первого тайма. Это о чем-то говорит?

— В первом тайме, решив в порядке фейр-плей выбить мяч за боковую, вы пробили на скамейку словаков, что вызвало маленькую бурю на поле.

— Им не понравилось, что в их чудо-скамейку ударили мячом. Хотя мы в той перспективной атаке могли гол забить. Поэтому мне со всех сторон досталось — не только от чужих, но и от своих.

— На вас набросились Дюрица и Шкртел. По-русски что-то говорили?

— На сегодня они русский чуть-чуть забыли. Свое что-то лепетали, я не понимал. А мы на нашем великом и могучем с ними поговорили.

Ян Дюрица поспешил ответить Широкову:

— Роман просто выбил мяч на нашу скамейку, и это было специально. Так нельзя. Если игрок лежит — просто выбивай. Провокация! Но ничего страшного. Я ему просто сказал об этом, существует фейр-плей. Думаю, футбол — это игра мужиков, которые относятся друг к другу достойно.

— Еще российский полузащитник сказал, что Словакия — колхозная команда.

— Колхозная? Не буду идти в контратаку. Если он так думает — это его дело.

— То есть вы в курсе, что такое колхоз?

— Это оскорбление, правильно?

— По формулировке — не совсем. Этим словом называлось устройство жизни в советской деревне.

— Деревне? А он откуда сам?

— Из Подмосковья.

— Тогда скажите ему, что он сам из деревни.

Адвокат остался доволен игрой подопечных:

— Думаю, мы одержали заслуженную победу. Первые полчаса команда играла очень хорошо, создала несколько опасных моментов и не дала особых шансов сопернику. Затем словацкая сборная включилась в игру, потому что мы не разбирали футболистов по позициям, и, в свою очередь, имела несколько полумоментов. Но после разговора в перерыве мы снова стали создавать опасные моменты у ворот соперника и, на мой взгляд, должны были забить гол раньше, чем это случилось. В целом команда проделала отличную работу. Но после матча я сказал игрокам: «Никаких празднований, дело еще надо закончить». Теперь все внимание — игре с Андоррой во вторник.

Во вторник Россия без проблем расправилась с Андоррой (6:0) и заняла первое место в группе.