Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Сборная России завершает ноябрьский сбор: в понедельник команда провела предматчевую тренировку в Волгограде, а Валерий Карпин ответил на вопросы СМИ перед встречей с Сирией во вторник.

Перед матчем с Брунеем мы вообще не понимали, как они будут играть

— Как оцените сборную Сирии?

— Персонально игроков никогда не оцениваем — смотрим за командными действиями соперника. Миллион процентов, что это не Бруней. По силе и качеству игры Сирия намного сильнее. Видны наработки тренера: что он хочет видеть от игроков. Нам будет намного сложнее — это очевидно хотя бы по месту оппонента в рейтинге ФИФА.

Перед Брунеем мы вообще не понимали, как они будут играть, потому что не видели ни одного их матча при новом тренере. Сирия, скорее всего, сыграет по схеме с четырьмя защитниками — мы примерно понимаем, чего ждать. Многое в этом матче будет зависеть от нас самих.

— Стоит ли ждать очередную крупную победу России?

— Наша задача забивать как можно больше и сыграть на ноль ставится вне зависимости от соперника. Она есть в каждой игре. Получится или нет, зависит от двух команд. Если мы сделаем все как положено — будет результат.

— Молодежная сборная России проводит турне в Бразилии. Следите ли за ним? Реально ли кому-то пробиться во взрослую команду в 2025 году?

— Конечно, следим. Можно поздравить молодежную сборную с результатами. Что касается вызова, то если игроки молодежки будут выделяться и показывать себя в РПЛ, то, конечно, они смогут оказаться в [главной] сборной. Как Батраков.

— Игорь Дивеев вошел в число покинувших расположение команды футболистов после матча с Брунеем. Почему?

— Он смог бы принять участие в матче с Сирией, но с риском получения травмы. Мы рисковать игроками не можем, поэтому Игорь возвращается в расположение клуба.

— Как оцените состояние газона на арене в Волгограде?

— Нормальное. Не могу сказать, что идеальное. Чуть мягковатое. Но в том году было намного хуже, когда играли с Кубой. Сейчас состояние достойное.

Тренировка сборной России на «Волгоград Арене». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненахову не нужно искать черную кошку в темной комнате

— У вас есть объяснение, что происходит с Федором Чаловым и его результативностью в этом сезоне?

— Чтобы понять, что происходит с Чаловым, надо находиться с ним подольше. Наверное, для него сейчас не лучший период. Мы ставили перед собой цель посмотреть на него — и увидели огромное желание играть, выполнять установку и забивать. Поговорили с Федей о том, что нужно продолжать работать. Рук никто не опускает.

Также решили, что при наличии Тюкавина и Мусаева лучше для Чалова и для его клуба, чтобы он вернулся [в расположение ПАОК].

— Наша сборная сейчас не участвует в международных турнирах, но проводит товарищеские матчи. Есть ли какие-то новые планы на 2025 год?

— А что вы подразумеваете под новыми планами сборной на 2025 год? Планы у нас и в этом году были — играть с другими командами. Но одно дело — планы, другое — возможности. Не все так просто. РФС делает все, чтобы найти соперников с лучшим рейтингом, но все зависит от того, есть ли у команд свободные даты для проведения матчей.

— Как лично вы оцените сборную России в 2024 году?

— Качество игры оценить нельзя. Уровень соперников разный, поэтому обращать внимание на общий счет 30:0 в пяти последних матчах не надо. Нужно отдавать отчет, с кем мы играем. С Сербией результат мог быть другим, если бы не удаление. Сейчас самое важное — посмотреть на игроков, оценить их состояние и то, как они выполняют наши установки.

— Максим Ненахов сказал, что закрыл для себя дверь в сборную. Как вы оцениваете эти слова?

— Это у него спросить надо. Чтобы закрыть дверь, ее для начала надо открыть. Двери сборной открыты для всех.

— Почему вы его не вызвали? Из-за дисциплины или по игровым причинам?

— Есть футболисты, которых мы сейчас считаем сильнее. Ему не надо искать черную кошку в темной комнате.

Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В каком состоянии Алексей Миранчук, который прилетел в сборную из Штатов?

— Пообщались с ним. Он в хорошем тонусе. Пока все хорошо: отдохнул, прошла акклиматизация.

— Если бы вы вручали «Золотой мяч» российскому футболисту, кому бы отдали?

— Головину.

— Вы говорили, что Тюкавин приехал в сборную с ушибом спины. Сейчас все в порядке?

— Готов на сто процентов. Завтра будет играть, если с ним ночью ничего не случится.