Что нужно знать об игре национальной команды в ноябре.

Дата и место проведения матча Россия — Сирия

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав сборной России

Окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Брунеем и Сирией был опубликован 7 ноября, главный тренер Валерий Карпин включил в него 29 футболистов. 10 ноября вызов в сборную получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк. 11 ноября появилась информация, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит сбор по семейным обстоятельствам.

На ноябрьский сбор не были вызваны несколько футболистов из зарубежных клубов — голкипер Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), полузащитники Александр Головин («Монако», Франция), Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).

По словам тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова, Сафонову лучше остаться в расположении клуба из Парижа. Валерий Карпин сообщил, что Головин продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа, полученной в октябре. Миранчук повредил приводящую мышцу.

После матча с Брунеем (11:0) в пятницу, 15 ноября, расположение национальной команды покинули шесть футболистов — Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (все — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба — ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция). Карпин объяснил, что тренерский штаб изначально не планировал включать в заявку на игру с Сирией некоторых футболистов, которые вышли на поле в Краснодаре. При этом прилетевший из США до первой встречи сборной Алексей Миранчук должен выйти в Волгограде в стартовом составе.

Актуальный состав сборной России на матч с Сирией

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Давид Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой (ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав сборной Сирии

3 ноября в пресс-службе Федерации футбола Сирии заявили агентству ТАСС, что в Волгоград приедут лучшие игроки страны и проведут полноценный сбор перед товарищеским матчем с Россией.

16 ноября стало известно, что в Россию прибыли только 23 футболиста. Семь ключевых игроков отсутствуют по разным причинам, включая травмы.

В составе сборной Сирии играет экс-вратарь ЦСКА Максим Сарраф, имеющий русские корни и двойное гражданство.

Россия и Сирия в рейтинге ФИФА

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА на ноябрь 2024 года, команда Сирии — на 93-й строчке.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С кем еще играла Россия в этом году

Сборная России в 2024 году провела четыре товарищеских матча. В марте команда Валерия Карпина обыграла Сербию в Москве (4:0), в июне — Белоруссию в Минске (4:0), в сентябре — Вьетнам в Ханое (3:0), а 15 ноября — Бруней в Краснодаре (11:0). В игре с брунейцами сборная России установила рекорд для самой крупной победы в истории национальной команды.

Матчи с Парагваем в марте в Москве и с Таиландом в сентябре в Ханое были отменены.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что говорят о матче Россия — Сирия

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

— На всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. («Матч ТВ»)

Максим Сарраф, вратарь сборной Сирии:

— Это правда, что семь футболистов не смогут принять участие в матче по разным причинам. Но у нас очень боевой состав, много высококлассных игроков. Все готовы выложиться по максимуму. Ожидаю увидеть красивую и качественную игру. Все понимают, что Россия — это серьезный соперник, будет непростой матч. Но важно наигрывать свои схемы и свою тактику.

Партнеры спрашивали: «Всегда ли в России так холодно?» Многие не привыкли к такой погоде, но к ней можно адаптироваться через определенное время. Погодные условия для них необычные. Мы гуляли возле стадиона в Волгограде. Партнерам очень понравилось, об этом сказали все. («СЭ»)

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России:

— Мне всегда интересны игры сборной. Наверное, посмотрю эти матчи. Мы никогда не видели Бруней, никогда не играли с Сирией. Интересно узнать, какой в этих странах уровень футбола. («СЭ»)

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:

— Если давать оценку команде Сирии, то это не тот соперник, который даст информацию о наших футболистах после игры. Имею в виду качество матча. Такого соперника нужно обыгрывать даже без аналитического отдела. Когда играешь со слабыми соперниками, то такие матчи малоинтересны болельщикам, как было с Вьетнамом. Да и подобные игры очень мало мотивируют футболистов. (Legalbet)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прогнозы букмекеров и экспертов на матч Россия — Сирия

Известный российский тренер Валерий Непомнящий надеется на хороший и интересный матч.

«Сирия — команда совершенно другого уровня. Нам интересно будет с ними играть. Их футболисты выступают за европейские клубы. Развитие футбола там на хорошем уровне. Конечно, отсутствие семи игроков стартового состава — серьезная потеря. Хочется верить, что матч будет хорошим», — сказал Непомнящий в комментарии «Чемпионату».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает матчи ноябрьского сбора несерьезными с учетом отсутствия у Сирии семи игроков основного состава.

«После матча с Брунеем мне уже удивляться нечему. Приедут ли они вообще с футболистами? Бруней-то приехал без футболистов, если судить по увиденному. Серьезно к таким матчам относиться нельзя. Как футбольным людям относиться к этому? Выпусти сейчас на поле ребят с Матча легенд — мы выиграем 10:0», — сказал Мостовой в комментарии «Чемпионату».

Букмекеры видят явным фаворитом сборную России: коэффициент на ее победу составляет 1.10. Победа Сирии котируется за 25.00, а ничья — 9.00.

Где и во сколько смотреть трансляцию матча Россия — Сирия

В прямом эфире игру Россия — Сирия покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), трансляция начнется за час до стартового свистка. Также матч можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Волгограде. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Сирия также можно в матч-центре нашего сайта.