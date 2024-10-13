Ночной позор в Лиссабоне.

20 лет назад, 13 октября 2004 года, сборная России потерпела самое крупное поражение в своей истории. В Лиссабоне команда Георгия Ярцева была разгромлена португальцами во главе с Криштиану Роналду — 7:1.

Ярцев рассчитывал на Аленичева, но тот не попал даже в заявку

После чемпионата Европы-2004, на котором сборная России не смогла выйти из группы, Георгий Ярцев остался на посту главного тренера национальной команды. Мы начали отборочный цикл ЧМ-2006 домашней ничьей со Словакией (1:1) и гостевой крупной победой над Люксембургом (4:0, хет-трик Сычева). В третьем туре предстоял поединок против вице-чемпионов Европы — Португалии.

За четыре дня до встречи с Россией европейские бразильцы опростоволосились в игре с Лихтенштейном (2:2) и, конечно, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Увы, под горячую руку подопечных Луиса Фелипе Сколари попала именно команда Ярцева — 7:1!

Португалия: Рикарду, Бриту, Рикарду Карвалью, Андраде, Паулу Феррейра, Симау Саброза, Коштинья, Манише (Пети, 73), Деку, Криштиану Роналду (Боа Морте, 83), Паулета (к) (Нуну Гомеш, 66).

Россия: Малафеев, Анюков, Бугаев, Смертин (к), Евсеев, Игнашевич, Сенников (Гусев, 46), Алдонин (Бояринцев, 72), Булыкин, Аршавин, Сычев (Кириченко, 46).

Голы: Паулета, 24 (1:0). Криштиану Роналду, 37 (2:0). Деку, 43 (3:0). Криштиану Роналду, 68 (4:0). Аршавин, 79 (4:1). Симау Саброза, 81 (5:1). Пети, 89 (6:1). Пети, 90 (7:1).

— Вы намерены избрать оборонительный вариант? — спросили журналисты Ярцева за пару дней до игры.

— Если станем отсиживаться в защите, ничего путного добиться не сможем. Это не моя тактика. А вот усилить середину поля тем же Алдониным, возможно, стоит.

— Выходит, собираетесь играть в Лиссабоне с пятью хавбеками и одним форвардом?

— Пока не готов ответить на этот вопрос.

— Хотя бы приблизительный состав на этот матч у вас уже есть?

— Есть. Насколько он будет отличаться от того, что выходил в Люксембурге? Думаю, изменения будут минимальными.

Ярцев не лукавил и пошел всего на две перестановки: Сенников и Алдонин вместо Кантонистова и Гусева. Аленичев не попал даже в заявку — на предматчевой тренировке он получил травму.

Проблемы для сборной России начались в середине первого тайма. Криштиану Роналду, оказавшись на правом фланге, выполнил подачу на дальнюю штангу, где все забыли Паулету. 1:0. Надо заметить, что в этом эпизоде Деку находился в офсайде и дезориентировал Малафеева. Но судьи решили по-другому.

«И нет смысла вспоминать о том, что в ситуации, когда забивал Паулета, в офсайде (это признают все португальские газеты) был Деку, — теперь это не имеет ровно никакого значения. Не редкость, конечно, матчи, исход которых может зависеть от одного свистка судьи или от того, какая из сторон откроет счет. Но эта игра была не из таких: закончиться с иным количеством голов она могла бы, но с иным результатом — нет. Потому что для этого, по меньшей мере, требуется, чтобы команд на поле было две», — грустно констатировал корреспондент «СЭ».

Через 13 минут португальцы шикарно разыграли угловой, и Роналду, опередивший Сенникова, не промазал с линии вратарской.

Россияне были отправлены в нокаут непосредственно перед перерывом. Деку, не встретив серьезного сопротивления со стороны Игнашевича, решился на выстрел от радиуса штрафной, уложив мяч в правый от себя угол. 3:0.

Криштиану Роналду и Дмитрий Сенников в матче Португалия — Россия. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Где наши хотели встречать Роналду?!

В перерыве Ярцев снял с игры Сенникова и Сычева, выпустив спасать положение Гусева и Кириченко.

После паузы россияне продержались 23 минуты. Роналду пальнул со средней дистанции, поразив правую от себя «девятку».

— И ведь Криштиану никого не обыгрывал. Он просто прошел от фланга. Сместился в центр, дошел до удобной для себя позиции и пробил. Где наши собирались его встречать?! У линии штрафной?! Деку мы уже там встречали. Вы все видели, чем это закончилось в первом тайме... — недоумевал комментатор матча Виктор Гусев.

Россияне сподобились лишь на то, чтобы размочить счет. Аршавину удался прицельный удар с дальней дистанции, заставший врасплох Рикарду. Впрочем, этот гол только раззадорил успокоившихся уже было португальцев. До финального свистка Малафеев еще трижды доставал мяч из сетки.

Гол Симау по своей красоте ни в чем не уступил точному удару Роналду.

Шестой мяч, забитый хозяевами, стал следствием еще одного выстрела со средней дистанции. Отличился Пети, который вскоре оформил дубль.

— В футболе может всякое случиться. Что ж теперь — бутсы на гвоздь? Почему-то считается, что полевые игроки переносят крупные поражения легче вратарей, но на самом деле это удар для всей команды, — рассуждал через два дня после фиаско Малафеев. — К португальскому кошмару нужно отнестись по-деловому: тщательно проанализировать ошибки, сделать правильные выводы. И — готовиться к следующей игре.

— Свои действия проанализировали?

— Я вряд ли мог повлиять на результат матча в одиночку. Правда, когда забивали два последних гола, наверное, был шанс выручить — если бы выбрал правильную позицию.

Седьмого гола Георгий Ярцев воочию уже не увидел. Он ушел в раздевалку после того, как на табло загорелись ошеломляющие цифры — 1:6.

— В тот момент это был оголенный нерв, а не человек. Ярцев покинул скамейку, я сразу пошел за ним. Он к стене прислонился, держался за грудь и со слезами на глазах говорил: «Все, Сергеич, дальше не могу». Я дал ему самых мощных сердечных препаратов и надеялся, что поможет, — вспоминал врач сборной России Юрий Васильков.

— Спасибо Василькову, вывел меня из предынфарктного состояния, — рассказывал Георгий Александрович в интервью обозревателям «СЭ» Александру Кружкову и Юрию Голышаку в марте 2008 года. — Даже сейчас больно вспоминать. Статистика сумасшедшая: мяч девять раз попал в створ наших ворот. И семь голов! Позволяли бить из убойных позиций тем, кто действительно умеет это делать: Роналду, Деку, Манише... Поставьте на линию штрафной десять мячей, пробейте — вратарь семь голов не пропустит. Хоть говорят, что надо такое забывать, матч с Португалией стоит перед глазами.

Георгий Ярцев покидает стадион в матче Португалия — Россия в 2004 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Наверное, после таких игр подают в отставку»

«Таких матчей просто не бывает!» — недоумевал после игры главный тренер португальцев. Мы тоже так думали, сеньор Сколари. Думали, не бывает хуже, чем 0:3 от похмельных шотландцев в 1992-м или безжалостных немцев в 1996-м, чем беспомощные 1:3 от албанцев в Шкодере или безвольные 1:2 от израильтян на «Локомотиве» в 2003-м. Оказывается, бывает! Можно, например, скатиться на роль худшей команды в мире. Не в фигуральном, а в прямом смысле: ведь ни в Европе, ни в Азии, ни в Южной Америке, где в эту среду прошло множество отборочных матчей ЧМ-2006, так не проиграл никто. Даже сборная Сан-Марино получила от сербов каких-то пять голов. А Андорра и вовсе отпраздновала первую в своей истории победу» , — писал после игры корреспондент «СЭ».

— У португальцев получалось все! — подчеркнул после матча Алексей Смертин. — И комбинации, и удары. С любых позиций. В самом деле — что ни удар, то гол. И Славу Малафеева винить не стоит. Мячи были воистину неберущиеся.

— Но показалось, что наши в конце уже бросили играть, проявив безволие. Они даже не пытались помешать соперникам наносить те самые удары.

— Это не говорит о безволии. Просто соперники все исполнили классно. Играли они здорово и моментами разрывали нашу оборону.

— Мне очень стыдно за эту игру. За то, что команда играла безвольно, безынициативно, — заявил на пресс-конференции Георгий Ярцев. — Да, мы понесли большие людские потери — будь иначе, сегодня вышел бы совсем другой состав. Но раз так случилось, мне пришлось исходить из того, что было. У меня нет слов, чтобы выразить словами чувства по поводу того кошмара, который творился на поле. В команде присутствовали опытные футболисты, которые могли бы изменить ситуацию. Они этого не сделали.

Наверное, после таких игр подают в отставку. Я никогда не снимаю с себя ответственности за результат. Но не пора ли спросить с игроков? Наверное, если ты надеваешь футболку сборной, если защищаешь честь своей страны, то должен соответствовать столь высокому уровню. Мотивация некоторых футболистов, выступающих за сборную, по-моему, очень низка. Ни мне, ни игрокам нет оправданий за то, что сегодня произошло. По пути в Москву мы обсудим с Вячеславом Колосковым мою дальнейшую судьбу.

Извините, пожалуйста, за этот кошмар. Любое поражение может чему-то научить. Но если ты видишь, что команда играет без самоотдачи, то понимаешь: люди не хотят работать с тренером Ярцевым. Еще раз простите. До свидания.

Ярцев остался на своем посту. Под его руководством россияне провели в цикле еще три матча: с Эстонией (4:0), Лихтенштейном (2:1) и опять же с Эстонией (1:1). Ярцева сменил Юрий Семин, сборная не проиграла при нем ни одного матча (дома сыграла с португальцами вничью), но не отобралась на ЧМ-2006.