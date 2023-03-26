Карпин ответил Матыцину на критику и похвалил Пиняева. Что сказал тренер сборной России после победы над Ираком

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

— Сегодня Пиняев стал самым юным автором гола в сборной. Как оцените его игру? — вопрос Валерию Карпину.

— Помимо рекорда, он всю игру энергично провел — был одним из лучших, если не лучшим.

— Министр спорта РФ Олег Матыцин так прокомментировал ваши слова на предматчевой пресс-конференции: «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе». Что бы вы ему ответили?

— Я перед матчем все объяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова и лозунги, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да.

— В матче с Ираном вы были довольны только стартовыми 30 минутами. Как сегодня?

— Сегодня больше вторым таймом доволен, естественно. Если бы в первом тайме играли правильно, было бы иначе. При выходе из обороны можно делать это через вратарей, есть такая опция, но она не основная. Вообще-то ворота находятся на другой половине поля, и задача — забивать голы, а не держать мяч. Это то, о чем мы говорили в перерыве — надо играть вперед, а не все время катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим.

— Вы сказали, что не нужно при любой возможности катить вратарю. У вас претензии к Песьякову или к полевым игрокам?

— Претензий к Сергею нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз — выбить мяч. Технический брак — от него не застрахован никто.

— Вы говорили, что у сборной есть психологические проблемы при выходе через пас. Увидели положительную динамику?

— Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол — вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить.

— Кто должен быть основным вратарем сборной России?

— Что значит должен? Никто никому ничего не должен. А может застолбить за собой — пусть это и больше вопрос к Виталию Кафанову, — но кандидат номер один, наверное, Сафонов. Но все зависит от состояния: он может быть в форме, а может нет. Сказать, что Сафонов в любой форме номер один — неправильно.

— Может ли Россия сыграть в Кубке Азии или Кубке Персидского залива?

— Без понятия, вообще не ко мне вопрос. Не знаю.

— Какие планы у сборной?

— Следующая возможная дата сбора — июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира. Знаю, что он будет в июне. А что будет — не знаю.

— Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

— Что это значит? В сравнении с кем? По мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус. В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.

— Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.

— Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко.

— Насколько вы довольны игроками?

— Кем-то доволен, кем-то очень, кем-то не очень, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен, нельзя.

— Почему сборная до этого сыграла три подряд матча вничью?

— Вам самой даже смешно. Спрашиваете — и смеетесь. Потому что не забили на один гол больше. Могу так ответить.

— Какое у вас состояние после этих двух матчей?

— Физическое — более чем нормальное. За этот год подобные «двойники» для нас, ростовских, как отдых. Тут сели в самолет и прилетели — еще семь-восемь часов на автобусе ехать не надо, так что отдых. А психологическое — опустошение. Но после игры всегда так.