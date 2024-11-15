Но Карпин вряд ли остался доволен.

Ни чуда, ни сенсации не случилось. Сборная России победила Бруней 11:0 и побила рекорд результативности — то есть добилась ровно того, чего ожидали все болельщики. Но, несмотря на крупную победу, послевкусие осталось — главный тренер национальной команды Валерий Карпин вряд ли будет доволен даже таким крупным счетом.

Валерий Георгиевич еще в конце октября говорил, что на ноябрьских сборах мечтает выставить два разных состава. Получится у него или нет, узнаем только после матча с Сирией, но шаг в эту сторону в игре с Брунеем он сделал: стартовые 11 человек выглядели экспериментально. Пальцев, Морозов, Пруцев — люди, которых не часто ожидаешь увидеть в основе, вышли с первых минут.

Еще один сюрприз преподнесла вратарская линия — сюда Карпин определил не краснодарского воспитанника Агкацева (как обещал накануне игры тренер вратарей Виталий Кафанов), а голкипера «Локомотива» Илью Лантратова. Впрочем, работы что для Ильи, что для Станислава не ожидалось, так что сюрприз получился под звездочкой.

Сборная России начала быстро. Первый мяч был забит чуть более чем через минуту после стартового свистка — отличился Обляков. А всего за первые 10 минут россияне отправили мяч в чужие ворота трижды. В общем, курс встречи стал понятен сразу.

Но несмотря на то, что голы сыпались бесперебойно (хотя и с небольшими перерывами — надо отдать должное брунейцам — терпели они достойно), игра сборной России радости не вызывала. Карпин особо не улыбался, и причины, кроме постоянно растущего счета, у него не было — после третьего забитого мяча россияне будто бы расслабились и в их действиях начались проблемы.

Конечно, проблемы эти были условными. Брунейцы оказались так слабы, что толком не могли перейти центр поля, а в защите были так плохи, что аж дважды забили в свои ворота. О глобальных проблемах россиян в таких условиях речи не шло, и даже регулярные офсайды, куда забирались наши парни, картину не портили. Но все равно присутствовала какая-то неуверенность, падения, ошибки, неточные передачи и удары — в общем, все то, чего при таком уровне сопротивления совсем не ждешь.

Во втором тайме стало чуть лучше — команда начала действовать осознаннее и разнообразнее, вероятно, так, как хотелось бы Валерию Георгиевичу. И голы сразу полетели бодрее — если в первом тайме их было четыре, то во втором россияне забили семь. Отличались все подряд — Обляков, Мостовой, Садулаев, Кривцов, Черников, Адамов... Не забил Федор Чалов — его заменили через час игры, и вышедший вместо него Тамерлан Мусаев отличился через пару минут...

Ожидаемо, голы в этом матче удивлять перестали очень скоро. Так что во втором тайме привлекли внимание два события: выбежавший на поле болельщик, появившийся во время углового, и удар Брунея с центра поля — кстати говоря, весьма достойный. Агкацев, которого все же выпустили на второй тайм под овации трибун, спас сборную от позора с очень большим трудом.

Наконец, самым примечательным событием матча стал гол Алексея Батракова через минуту после дебюта в сборной — он стал десятым, рекордным для команды нашей страны. Добил несчастных брунейцев Адамов, установив окончательный счет 11:0. Через пару минут после этого судья прекратил избиение.

Конечно, Россия сделала то, что должна была — крупно победила, побила рекорд, порадовала 26 тысяч болельщиков. Но вот игра команды Карпина вряд ли порадовала как самого тренера, так и многих поклонников. Более того, многих вряд ли устроил и счет — далеко не все считают, что в играх с такими командами есть смысл. В любом случае, ни радость, ни печаль не имеют смысла — этот матч уже история, которую будем вспоминать еще долго. А пока впереди Сирия — такой крупной победы там не ожидается, а вот в лучшее качество игры будем верить.