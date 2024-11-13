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Россия — Бруней, основная информация о матче сборной: дата, состав, где смотреть

Россия и Бруней проведут матч в Краснодаре 15 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная России проведет два домашних матча в ноябре 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что нужно знать о первой игре национальной команды в ноябре.

Дата и место проведения матча Россия — Бруней

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Стадион «Краснодар» в парке Сергея Галицкого в Краснодаре: вид внутри арены
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав сборной России

Окончательный состав сборной России был назван 7 ноября, из расширенного списка главного тренера сборной Валерия Карпина в него вошли 29 футболистов. 11 ноября стало известно: полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит сбор по семейным обстоятельствам, вызов в национальную команду получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

Сборная Россия перед матчем с&nbsp;Сербией 21&nbsp;марта 2024 года. Без Сафонова, Кузяева и Головина. Карпин определился с составом сборной России на ноябрьские матчи
  • Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Давид Волк («Динамо» Махачкала).
  • Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
  • Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).
  • Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Позже всех к команде присоединился полузащитник Алексей Миранчук. Россиянин провел третий матч серии плей-офф МЛС между «Аталантой» и «Интер Майами» в ночь на 10 ноября по московскому времени, после чего футболист вылетел на родину и прибыл на базу в Четуке (Краснодарский край) только утром 12 ноября.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состав сборной Брунея

31 октября в Футбольной ассоциации Брунея заявили для «СЭ», что в Россию приедет вторая команда из полупрофессиональных футболистов. Причина — игроки основного состава будут в отпуске.

10 ноября стало известно, что Бруней отправит сборную из профессиональных футболистов, которые играют за местные команды. Девять игроков представляют ДПММ — брунейский клуб, выступающий в лиге Сингапура.

На неделе матча сборная Брунея сменила тренера: команду возглавил бразилец Винисиус Соарес. Ранее с брунейцами работал шотландский специалист Джейми Макаллистер.

Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в&nbsp;матче с&nbsp;Белоруссией (4:0). 7&nbsp;июня 2024 года. Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

Россия и Бруней в рейтинге ФИФА

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2024 года, а Бруней — на 184-м.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С кем еще играла Россия в этом году

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию в Москве (4:0), в июне — Белоруссию в Минске (4:0), в сентябре — Вьетнам в Ханое (3:0). Еще две игры были отменены — в марте с Парагваем в Москве и в сентябре с Таиландом в Ханое, а в октябрьской паузе для национальной команды не нашли соперников.

19 ноября Россия примет сборную Сирии в Волгограде.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что говорят о матче Россия — Бруней

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

— (На вопрос, с кем предпочел бы сыграть — с Брунеем или «Краснодаром».) С Брунеем. Потому что это сборная. Важна [и сила соперников], но имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем — с Брунеем. (Пресс-подход во время мини-сбора на базе «Краснодара»)

Андрей Аршавин, бывший полузащитник сборной России:

— (О встречах с Брунеем в Краснодаре и Сирией в Волгограде.) Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать? [Нужны ли такие матчи?] Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами. [Нужно ли это футболистам сборной?] Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое. («СЭ»)

Андрей Аршавин. «Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина

Денис Глушаков, бывший полузащитник сборной России:

— Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх. (Metaratings)

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— (О желании Артема Дзюбы вернуться в национальную команду и превзойти рекорд Александра Кержакова по числу голов — 30.) Вызовите меня, и я могу забить Брунею! Пусть на поле в матче с Брунеем выйдет весь тренерский штаб сборной! Карпин, Онопко, на ворота можно Кафанова поставить. Поверьте, они все равно сыграют лучше соперника. («РБ Спорт»)

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба снова хочет сыграть за&nbsp;сборную России под руководством Валерия Карпина. Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!

Юрий Гаврилов, ветеран «Спартака»:

— Матч против Брунея? Чего-чего? (Обращается к репортеру.) Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней? Ну, пусть играет, РФС хочет, пусть играет. Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь! 183-я в рейтинге ФИФА? Какое-какое? 183-е? (Смеется.) Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу. Не было у нас еще таких соперников? Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. Я могу договориться. С ними веселее будет? Да. («ВсеПроСпорт»)

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС:

— Мы сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто соглашается. Бруней согласился, и что делать, будем играть. Вы забываете одну вещь. Мы играем в дни календаря, которые предусмотрены для официальных международных соревнований. Весь мир играет в это время официальные игры. Весь. Африка, Азия, Америка, Океания и так далее. Поэтому найти соперника очень сложно. И это тоже проблема. Хорошо, что команда соберется и сыграет. Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное — на сборную России посмотреть. Праздник будет! («РБ Спорт»)

Валерий Карпин. Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Прогнозы букмекеров и экспертов на матч Россия — Бруней

Сборная России считается явным фаворитом, а некоторые букмекеры даже не предлагают линии на исход матча. Коэффициент на победу россиян с разницей в десять или более мячей составляет 1.92.

Рекордной победой для сборной России является игра с Сан-Марино в июне 2019 года, которая завершилась со счетом 9:0. Валерий Карпин не придает большого значения возможности побить рекорд.

«Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0», — сказал главный тренер сборной России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где и во сколько смотреть трансляцию матча Россия — Бруней

В прямом эфире игру России и Брунея покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до стартового свистка и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Краснодаре. С ключевыми событиями игры Россия — Бруней можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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