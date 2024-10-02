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Сегодня, 16:15

Сборной России не могут найти соперников. РФС пора радикально поменять подход

РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты сборной России
Футболистам сборной России не могут найти соперников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о будущем национальной команды.

Остается всего ничего до начала сбора главной команды страны, которая сыграет... А с кем? Вы не знаете? И я не знаю. Никто не в курсе. И это, конечно, нонсенс.

Начиная хотя бы с того, что к столь серьезному событию нужно готовиться — выстраивать билетную программу, раскручивать в медиа, чтобы народ захотел пойти на стадион, спланировал свой график. Такое не делается по щелчку пальцев за пару дней.

Второй важный аспект — в любом случае соперник будет даже не первого или второго ряда, а третьего-четвертого-пятого. Точно не Сербия и Камерун, с которыми встречались не так давно. Среди потенциальных вариантов в последнее время звучат вот какие названия: Сирия, Малайзия, Пакистан, Туркмения, Занзибар. Последнее — не шутка.

И это не вина РФС, а беда всего нашего футбола. Причем политическая ситуация в мире даже не на первом месте. Просто паузы на матчи сборных предусмотрены в первую очередь для официальных встреч — в Европе проходят игры Лиги наций, во всех других частях света в разгаре отбор на ЧМ-2026. Свободны в основном те, кто вылетел на ранних стадиях квалификации первенства планеты — а это как раз те самые оппоненты-аутсайдеры.

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Максим Глушенков услышал о себе много «хорошего», когда рассказал, что предпочел бы тренироваться с питерскими бразильцами, чем выходить на поле против вьетнамцев. Он не прав по форме — пренебрежение к сборной не красит, ее не стоит походя принижать, задача футболистов, в том числе, поддерживать ее престиж. Но по сути мысль ясна — соперник слабоват. Это очевидно. А плохое поле в Ханое придавало картине дополнительный «шарм».

Футболистам сборной России пришлось покинуть Ханой из-за тайфуна.
Фото Михаил Шапаев / Российский футбольный союз, «СЭ»

Считаю, пора кардинально менять подход. Удалось договориться с классной командой — супер. Сербия, Камерун — шикарно, играем, собираем стадион. Парагвай маячит в перспективе? Великолепно. Нет достойного оппонента за месяц-полтора до международной паузы — не тянем до последних минут в надежде зацепить условный Занзибар, а переходим к плану Б.

И вот здесь — раздолье для различных вариантов, которые надо тщательно проработать и выбрать лучший. Уже предлагались встречи со сборной легионеров РПЛ — теми, кто не разъезжается в свои национальные команды. Клубы отнеслись к идее без особого энтузиазма. Но тогда вполне рабочий формат — игры с представителями премьер-лиги. Россия — «Зенит» на «Газпром Арене» — разве плохо? Или Россия — «Спартак» в Тушине, Россия — «Краснодар» на прекрасном стадионе Сергея Галицкого. Думаю, высокий интерес обеспечен. Особенно если заранее раскрутить и придумать какие-то организационные фишки. Да и со спортивной точки зрения противостояния наверняка получились бы жаркими. Уж повеселее матчей с Вьетнамом или Кубой. «СЭ» уже провел беглый опрос руководителей клубов — многие готовы.

Можно проанализировать и жизнеспособность других форматов. Молодежь (до 25 лет) против ветеранов (от 25 и старше). Запад против Востока (наподобие матчей звезд КХЛ) или Юг против Севера — согласно местам рождения футболистов. Первая сборная против второй.

Идеи могут быть разными. Важен подход, который позволит иметь четкий план вместо того, чтобы за четыре дня до начала сбора даже не знать имени соперника.

Сборная России по футболу
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