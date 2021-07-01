Россия опустилась в пятый десяток рейтинга ФИФА за время Евро. Но и Украина упала тоже

Наша сборная теперь 41-я в мире.

Неудачное выступление на Евро-2020 сказалось на положении России в рейтинге ФИФА. Наша сборная почти ничего не потеряла в рейтинговых баллах, но пропустила вперед удачно выступивших в июне Чехию, Австралию и Южную Корею.

Сейчас Россия занимает 41-е место в мировом рейтинге (месяцем ранее сборная была на 38-й позиции). В рейтинге европейских команд Россия опустилась с 21-го на 22-е место — вперед ушли чехи. Ситуация в районе сороковых мест вряд ли изменится к моменту официальной публикации рейтинга в августе.

За время чемпионата Европы Россия потеряла всего около 5 рейтинговых очков: минус 8 баллов за проигрыш Бельгии, плюс 16 за победу над Финляндией и минус 13 за поражение от Дании. Однако положительные результаты контрольных матчей с Польшей и Болгарией в начале июня компенсировали это: за них Россия набрала в сумме более 4 баллов, и итоговая потеря за июнь составила всего около половины очка.

Рейтинг Украины также почти не изменился за время Евро: две победы и два поражения увеличили ее рейтинг всего на 1 балл. Еще 7 очков Украине достались за удачные результаты контрольных матчей в начале июня. При этом Украина пока что потеряла в рейтинге одну позицию, опустившись с 24-е на 25-е место в общемировом списке — из-за того, что некоторые ее соседи по таблице выступили лучше. В европейском рейтинге Украина остается на 16-м месте. Однако победа в предстоящем матче с Англией может передвинуть ее вверх на несколько позиций. Слегка подняться можно даже в случае проигрыша в серии пенальти. Опуститься ниже Украина не может даже в случае проигрыша в основное время: поражения в плей-офф не приводят к потере рейтинговых очков. Теоретически, правда, Украину может обойти Чехия — но только если дойдет до финала Евро.

Ближайшее практическое применение рейтинга ФИФА ожидается на жеребьевке финального турнира чемпионата мира в Катаре. До нее остается еще почти год, и за это время в рейтинге многое может измениться в результате отборочных матчей.