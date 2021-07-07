Черчесов, исполком, Симонян. Пять актуальных вопросов РФС

Обозреватель «СЭ» не понимает позицию РФС.

Мнение

1. Почему молчит президент РФС?

С момента вылета сборной России с чемпионата Европы прошло достаточно времени. Президент РФС Александр Дюков подробно так и не объяснил общественности, в какую сторону движется наш футбол. После подобных фиаско глава организации обычно отвечает на вопросы журналистов на следующий день, чтобы показать: даже подобные поражения никак не скажутся на векторе развития футбола в стране. Александр Дюков пока предпочитает молчание, и это настораживает. Понятно, что наш спорт устроен так, что зачастую главам федераций приходится ждать решений, которые принимаются наверху, но ответить на назревшие у общества вопросы все равно нужно. В РФС это должны понимать.

2. Был ли план «Б» на случай провала сборной?

Складывается такое впечатление, что никто в РФС не ожидал, что сборная России сыграет на Евро настолько плохо. Видимо, те люди, которые управляют нашим футболом, не подумали, что сборная может провалиться, и не имели плана «Б». Неужели невыход из группы стал абсолютным сюрпризом для футбольных чиновников, которых такое развитие событий просто парализовало? Увы, но невозможность просчитывать любую ситуацию на два шага вперед — проблема не только РФС, но и в каком-то смысле национальная черта. Если бы неблагоприятный вариант развития событий был учтен, из ситуации можно было бы выйти, имея в своем багаже гораздо меньше хейта, нежели сейчас.

3. Почему РФС позволил Черчесову провести пресс-конференцию по собственной инициативе?

Этот вопрос мог бы быть первым в списке. Совершенно непонятно, почему РФС позволил Станиславу Черчесову (своему сотруднику) провести пресс-конференцию, которую он организовал самолично. Рядом с тренером сборной не было человека, который мог бы подсказать нюансы, помочь полноценно сформулировать мысли и подготовить ко всем вопросам. Разве никто не догадывался, что отвечая на вопросы в прямом эфире, Черчесов будет закапывать сам себя? Такое случается не в первый раз. Единственным объяснением ситуации может послужить тот факт, что в РФС закрыли глаза на данное мероприятие, чтобы Черчесов окончательно утопил себя в гневе болельщиков. Других вариантов, почему это странное выступление состоялось, просто не существует.

4. Когда состоится исполком РФС?

Руководство РФС до сих пор не объявило дату очередного исполкома, на котором должна решиться судьба главного тренера сборной. Все дни с момента окончания Евро болельщики получают информацию исключительно от журналистов, а не от тех, кто должен эту информацию до них доносить. Понятно, что судьбоносный исполком должен состояться в ближайшее время, но окончательная дата так и не озвучена. Чем быстрее пройдет это сакральное мероприятие, тем быстрее болельщики начнут забывать провал сборной и начнут готовиться к следующим матчам национальной команды.

5. Зачем нужен технический комитет?

В нашей стране нет людей, кто бы не преклонялся перед легендарным Симоняном. Никита Павлович достоин того, чтобы его мнение слушали, но вряд ли стоит включать столь заслуженного человека в комитет, который призван оценивать выступление сборной и работу тренера. Если по факту технический комитет ничего не решает, во всяком случае так кажется многим, тогда зачем вообще нужно было устраивать это шоу и упоминать фамилию легендарного Симоняна в столь негативном контексте? Таких заслуженных людей нужно пытаться огораживать даже от минимальной возможности хейта и какой-либо скандальности.