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«Я хочу поговорить с ним глаза в глаза». Карпин вызвал Глушенкова в сборную России

Карпин вызвал Глушенкова в сборную России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Карпин и Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
Опубликован расширенный список национальной команды.

В понедельник, 23 сентября, опубликован расширенный список сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 42 футболиста, в том числе многие легионеры — Алексей Миранчук из «Атланты», Александр Головин из «Монако», Далер Кузяев из «Гавра», Матвей Сафонов из «ПСЖ», Федор Чалов из ПАОК.

В списке после резонансного интервью

В расширенный состав попал и атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Не так давно 25-летний футболист дал громкое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором высказался о сборной России: «Мотивируют ли матчи с Вьетнамом? Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет... Я точно так же отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то, правильно? А потом ты в официальных встречах станешь курить на трибуне».

Максим Глушенков и&nbsp;Валерий Карпин. Глушенков — под атакой из-за циничных слов о сборной. Сыграет ли он при Карпине за Россию после такого?

Многие болельщики тогда посчитали, что путь в сборную для Максима теперь закрыт. Однако Валерий Карпин включил хавбека в список и прокомментировал ситуацию. «Слова Глушенкова не повлияли на мое решение? Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — заявил Карпин в интервью сайту РФС.

Ранее Глушенков попадал в расширенный список сборной на сентябрьский сбор, но не вошел в окончательный состав из-за перелома руки.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соперников еще нет

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 7 октября в Новогорске, однако до сих пор неизвестны соперники сборной России — на сайте РФС лишь указано, что они будут объявлены позднее.

При этом расширенный список все равно представительный. Карпин прокомментировал этот момент: «По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда приглашать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава». По словам главного тренера, в него войдут 23 полевых футболиста и три вратаря.

Максим Глушенков. Глушенков: по пути Карпина и Аршавина. Колонка Казакова

Напомним, что в сентябре команда Карпина победила на выезде Вьетнам — 3:0. Матч с Таиландом не состоялся из-за тайфуна. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2025 или 2026 году сборная России может встретиться с Уругваем.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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