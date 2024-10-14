Китайская стена рухнула: сборные России выиграли все матчи в Поднебесной

Наша молодежка и юноши победили во всех четырех играх китайского турне.

Китайский сбор молодежной и юношеской сборных России завершился двумя победами. Команда Ивана Шабарова в сложном матче сумела минимально обыграть хозяев (1:0), а подопечные Владимира Волчека легко справились со сверстниками (4:1).

После первой провальной игры китайская молодежка вышла против сборной России стоять насмерть: матч получился эмоциональным и достаточно нервным. После нескольких жестких столкновений наши парни завелись и начали проявлять ненужные в таких играх эмоции.

Судейская бригада, казалось, не замечала очевидные фолы и не назначила чистый пенальти на Салтыкове. Хозяева всеми силами старались сохранить ничью, но вундеркинд «Локомотива» все-таки смог забить после прострела спартаковца Дмитриева.

После 6:0 в первом матче китайцы тянули время, хоть и проигрывали, — уж очень не хотели хозяева уступать еще крупнее. Говорят, что заряжать китайскую команду на матч после провала приехал один из руководителей федерации футбола. В каком-то смысле это ему удалось.

Вслед за старшими пацанами на поле базы сборной Китая вышли наши юноши. Поначалу китайцы показывали неплохой футбол, но разница в классе была очевидна. Спартаковец Иварлак положил начало разгрому, а всего нашим юношам удалось забить четыре мяча, еще по голу на свой счет записали Ковальчук, Мудрак и Андреев.

Во вторник сборные России вылетают из Пекина в Москву. Хорошее настроение и кучу забитых мячей в багаж сдавать не обязательно. Молодцы, парни!