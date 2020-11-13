Обозреватель «СЭ» во всем разобрался

Сборной России нужно учиться играть без Дзюбы, и пока она делать этого не умеет. 0:0 с Молдавией — тому безусловное доказательство, хотя забить, понятно, могли, и не раз. Но еще бы моментов не создавали! Тем не менее команда, которая хоть на что-то в этой жизни претендует, обязана побеждать такого соперника и поражать его ворота всегда, при любых обстоятельствах. А потому оправдания тут неуместны.

На ЧМ-2018 у России имелся план Б, и он, как раз таки с Дзюбой, сработал, тогда как у первого выбора в атаке, Смолова, дело не заладилось. Теперь же капитан, временно или постоянно, вне сборной, и в какой-то мере из этого можно извлечь позитив, поняв, как строить футбол без него. Готовым-то на чемпионате Европы нужно быть ко всему.

Первый тайм показал, что с маленьким и юрким форвардом впереди, в роли которого выступил Чалов, — это пока вообще не про нас. Удивляться этому не стоит: сам армеец прибыл в национальную команду из молодежки накануне, а все в атаке в сборной крутилось вокруг большого форварда. Соболева, вышедшего на последние полчаса, судя по всему, Станислав Черчесов выдерживал для официальных встреч. У обоих нападающих в итоге было по одному моменту, которые не использовали ни армеец, ни спартаковец. Пока неизвестно, сможет ли вернуться к Турции и Сербии Заболотный, но едва ли, даже если это и произойдет, он после нескольких дней без командных тренировок окажется в стартовом составе. Поэтому структурно в основе должен быть Соболев.

Новичков хватало. Полностью новой оказалась опорная зона — весь матч, и неплохо (взять хотя бы два опасных удара издали, да и еще ряд эпизодов), провел Фомин, тайм — Обляков. В Кишиневе не выходили оба основных центральных полузащитника — Зобнин и Оздоев, из-за чего, вероятно, плохо получался переход от обороны к атаке. Нехарактерными для черчесовской команды оказались очень много поперечных передач и пасов назад как между защитниками, так и между хавбеками. Пока не знаю продвинутой статистики, но визуально наша игра выглядела излишне статичной. Часто футболисты, находившиеся с мячом, не могли понять, кому его отдать, — никто себя активно не предлагал.

Посмотрев на Фомина и в «Динамо», и в этом матче, не сомневаюсь, что его попадание в основу национальной команды — лишь дело времени, но с турками, полагаю, тренер все же предпочтет испытанное сочетание. Хотя то, что Фомин подавал угловые с обоих флангов, тоже обратило на себя внимание — редко дебютанты (пока Даниил только с турками выходил на пару минут) удостаиваются такой чести.

Явно не случайно партнером Джикии по центру обороны оказался Дивеев. Семенов сейчас запасной даже в «Ахмате», и Черчесов, понимая это, попробовал рядом с новым капитаном (только ли на этот сбор у Георгия повязка или надолго — жизнь покажет) игрока молодежки из ЦСКА. Вроде бы он справлялся хорошо, но вдруг привез момент в концовке, отдав мяч в спину Караваеву; подчищать пришлось Джикии. Но склонен думать, что, раз никто другой из центральных защитников не вышел даже на замену, та же пара сохранится и на Турцию.

Алексей Миранчук, красиво пробив в начале игры «шведкой» (спас вратарь, иначе и весь ход встречи стал бы иным), в дальнейшем хорошо работал на оборону, совершив нехарактерно большое для себя число отборов и перехватов. Это уже явно влияние работы у Джана Пьеро Гасперини, но там-то, в «Аталанте», Алексей дважды вышел и дважды красиво забил, здесь же за час «сделать красиво» у него не получилось — со штрафного, правда, пробил в перекладину, но не более того. Тем не менее Черчесов явно хотел дать ему побольше игровой практики, что и произошло. Кто-то из двух братьев в Турции обязательно выйдет в центре верхней тройки, а вот кто именно — матч в Молдавии ответа на этот вопрос не дал.

А вот кто, на мой взгляд, полностью провалился — так это фланги атаки. Черышев очень плохо вышел на замену с Турцией, теперь же в основе сыграл не лучше, да и Мостовой заменил его неубедительно. Пока Денис очень далек от своих кондиций времен ЧМ-2018 или отборочного цикла Евро-2020. Ионов словно перенес в сборную угнетенный дух нынешнего «Краснодара».

Кстати, в этом, вероятнее всего, кроется и ответ на вопрос, почему Черчесов с Гинтарасом Стауче (последняя оговорка необходима, поскольку по вратарям решение принимает их тренер) предпочли Гильерме Сафонову. Комментатор матча Георгий Черданцев не случайно сказал, что перед игрой общался с главным тренером, и потому последующие его слова, очень допускаю, вложил в его уста именно Черчесов. Для Сафонова нынешние игры стали бы дебютными за сборную, а «Краснодар» последнее время постоянно пропускает по два-три, «сухарей» же у него не случалось с сентября. Когда молодой парень приезжает в команду в таком психологическом состоянии, очень возможно, что лучше его поберечь и поставить опытного — пусть у того тоже все в последнее время далеко не сказочно.

Минус пять рейтинговых очков по сравнению с тем, что было бы в случае 1:0 в нашу пользу, — конечно, нехорошо, хотя это крохотная разница по сравнению с цифрами по результатам официальных матчей. Так что устраивать истерику по поводу этой встречи, которая по эмоциям и отсутствию зрителей больше походила как раз на товарищескую, не стоит.

Но не нужно и сетовать на отсутствие Дзюбы, Головина и Мариу Фернандеса — кого нет, того нет. И обыгрывать Молдавию мы обязаны любым составом из числа тех, кто вызывается в сборную. Настроения перед Турцией и Сербией команда и себе, и болельщикам явно не улучшила. Гневно кричать «позор» сейчас — такой же дилетантизм, как после контрольных матчей накануне ЧМ-2018, поскольку вы помните, что произошло дальше.

Игра с той же Турцией будет совсем другой, поскольку ей нужно побеждать, и соперник большими силами пойдет вперед — молдаване-то всей командой находились за линией мяча. На Босфоре потребуется качественная быстрая атака, тогда как в Кишиневе нужна была позиционная.

Но в том и ином случае актуально одно. Нужно учиться играть без Дзюбы.