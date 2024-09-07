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Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле

Матч России против Таиланда отменили из-за тайфуна во Вьетнаме
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Матч сборной России против Таиланда отменен из-за тайфуна «Яги».
Фото Михаил Шапаев, Российский футбольный союз, «СЭ»
В Ханое встречают «Яги».

Что случилось

Сборная России не сыграет с Таиландом 7 сентября. Разрушительный тайфун «Яги» в субботу достиг берегов Вьетнама и направляется в сторону его столицы Ханоя, где и должна была состояться товарищеская встреча. Сборная объявила, что матч отменен из-за погодных условий: «Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое, — говорится в заявлении. — Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу».

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Что такое «Яги»

Тайфун «Яги» называют самым мощным тихоокеанским циклоном 2024 года. Он образовался рядом с Филиппинами в конце прошлой недели и, набирая силу, двигался на запад — в сторону Южного Китая и Вьетнама. На Филиппинах «Яги» унес жизни минимум 20 человек, многие до сих пор остаются пропавшими без вести.

В пятницу тайфун пронесся над китайским островом Хайнань, где сносил деревья, разбивал окна, переворачивал машины и затапливал дома. По данным местных СМИ, в результате стихийного бедствия в провинции погибли два человека, еще 92 ранены.

Скорость «Яги» в эпицентре достигает 245 километров в час. В субботу он коснулся берегов Вьетнама и во второй половине дня пройдет через Ханой, где в 16:00 должна была стартовать игра России и Таиланда. В местном метеорологическом центре порекомендовали людям не покидать дома до ослабления стихии.

Тайфун «Яги» приближается к Ханою, где находится сборная России.

Когда Россия вернется домой

Ожидается, что, достигнув суши, тайфун ослабнет до тропического шторма, но принесет с собой ливни.

Во Вьетнаме находится и молодежная сборная России, которая в пятницу победила в товарищеском матче сверстников из Вьетнама (3:0). Как сообщили «СЭ» в пресс-службе федерации футбола Вьетнама, «российская команда вернется домой, как и планировалось (утром 8 сентября), а тайцы продолжат подготовку к матчу со сборной Вьетнама».

Что сборная успела во Вьетнаме

Команда Валерия Карпина в Ханое провела один товарищеский матч против местной сборной и победила ее 3:0. Планировалось, что в субботу за национальную команду сыграют те футболисты, кто в четверг не получил игровой практики — в частности, голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, который ради этого преодолел около 20 тысяч километров.

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Добавим, что это уже второй отменный матч сборной России за год: в марте 2024 года из-за теракта в «Крокус Сити Холле» не состоялась игра в Москве против Парагвая.

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