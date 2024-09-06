Матч России с Таиландом под угрозой срыва? На Вьетнам движется смертоносный тайфун

«Яги» уже унес жизни 16 человек.

Матч сборной России против Таиланда может быть отменен из-за мощнейшего тропического циклона, который надвигается на берега Вьетнама, где сейчас находится команда Валерия Карпина. В четверг она сыграла с местной сборной и победила со счетом 3:0, а на субботу там же, в Ханое, запланирована встреча с тайцами. В столице Вьетнама сейчас находится и молодежная команда России, которая тоже проводит там сбор.

Что за циклон

Тайфун «Яги» сформировался в конце августа и достиг пика интенсивности над Южно-Китайским морем 6 сентября. Сейчас он находится в районе китайской провинции Хайнань. Ее метеорологическая служба оценивает силу ветра в эпицентре тайфуна скоростью 245 километров в час. Циклон движется на запад, где находится Ханой. Ожидается, что берегов Вьетнама «Яги» коснется в ночь на 7 сентября.

Схема продвижения тайфуна «Яги».

Власти Хайнаня эвакуировали около 420 тысяч человек. На Филиппинах, где «Яги» свирепствовал еще в начале недели, стихийное бедствие затронуло более двух миллионов человек: по данным местного телеканала GMA, 16 человек погибли, а еще 17 пропали без вести.

Как сейчас обстановка в Ханое

В столице Вьетнама во второй половине дня пятницы было спокойно: молодежная сборная России в 14:00 по московскому времени начала матч против сверстников из Вьетнама, дождя не было.

Однако утром Ханой накрыл шторм, из-за которого в школах и университетах отменили занятия. Кроме того, из-за непогоды тренировка сборной России была перенесена на запасное поле стадиона «Ми Динь».

Есть ли угроза срыва матча

В службе коммуникаций РФС сообщили об отсутствии перестановок в планах сборной России из-за тайфуна. «На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», — сказали в Союзе.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «СЭ» предостерег нашу сборную.

«Тайфун перемещается с востока на запад, — сказал Вильфанд. — Завтра в 9 утра по московскому времени он будет севернее Ханоя. 7 сентября — этот день точно не для игры. После прохождения тайфуна все равно будут интенсивные осадки. Поэтому не посоветовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Суббота — наиболее опасный день. Скорость ветра очень большая. Тайфуны тем и опасны, что могут привести к летальному исходу. Уже на Филиппинах были жертвы. Всегда трудно прогнозировать траекторию. В Ханое траектория северная, значит, скорость ветра будет ощущаться сильнее, а это очень опасно!»

Также есть вероятность того, что аэропорт Ханоя будет закрыт в ближайшие дни, поэтому возвращение сборных команд России домой может быть отложено.

Матч России с Таиландом запланирован на 7 сентября. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.