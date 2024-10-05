«Мы разочарованы поведением федерации футбола Пакистана». Митрофанов объяснил, что будет со сборной России в октябре

Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы о планах национальной команды на ближайший сбор.

7 октября начнется международная пауза ФИФА. За два дня до перерыва на сборные у национальной команды России так и нет подтвержденного соперника для товарищеской игры. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, что происходит с главной командой страны.

— Что будет со сборной России в октябре?

— Мы проведем сбор. Окно ФИФА начинается 7 октября, команда соберется на базе в Новогорске. Матч с Пакистаном? РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч.

5 августа РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения. 11 сентября РФС получил письмо от гостевой команды с необходимыми условиями размещения во время октябрьского сбора. Российский футбольный союз дал гарантии обеспечения всех запрашиваемых условий. Однако 17 сентября пакистанская федерация уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре. В качестве причины указывалась отсутствие согласования от правительства Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за четыре недели до даты поездки.

РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Что, если вам все-таки не удастся достичь договоренностей с Пакистаном?

— Мы понимаем, что чем меньше остается времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России — это больше, чем просто команда. Ее игроки — пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.

— Пакистан утверждает, что хочет сыграть с Россией в ноябре.

— Матч в ноябре с Пакистаном для нас невозможен в силу наличия договоренностей с другими сборными, которые имеются у нас с июля. Возможно, сыграем с пакистанцами позже, если это не произойдет в октябре и нам нужен будет соперник.

— Может ли быть альтернативный соперник? Например, команда РПЛ.

— Это возможно, если сборная ведет подготовку к конкретным играм, чтобы проверить игроков, отработать тренерские мысли. Но в текущей нашей конфигурации совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что это нецелесообразно. Говорю о профессиональных клубах. Сыграть против сборной «СЭ»? Спасибо за предложение (Смеется.).

— Вы сказали о мероприятиях для болельщиков. Это могут быть какие-то мастер-классы с детьми?

— Например. Но сейчас мы ведем работу с Федерацией футбола Пакистана, правительством Пакистана относительно их приезда. Если матча не будет, то будут какие-то активности в рамках сбора. Дедлайн по этой встрече, увы, истек уже 17 сентября, и нас ошарашили, когда уже все было забронировано и организованно. У нас все готово для проведения игры. Если мы в понедельник-вторник будем понимать, что Пакистан не может прилететь, то будем переходить к другим вариантам.