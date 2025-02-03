«Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».

2 февраля в Москве прошла конференция РФС, на которой присутствовали представители УЕФА и ФИФА, а президент Александр Дюков был переизбран на новый срок.

После официальной части интервью «СЭ» дал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он рассказал о потенциальном возвращения российских команд в международные турниры, а также о позиции европейских стран.

Вопросы о возвращении России любят тишину

— Представитель УЕФА сегодня похвалил двустороннюю работу с РФС и заявил, что дискуссия о нашем возвращении будет продолжаться. Но когда мы перейдем от дискуссий к делу?

— Это дело. Дискуссия — это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию — человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.

— Кого больше?

— Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был «за», начинают аккуратно — на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать. Тем не менее обратите внимание: Эльхан Мамадов (представитель ФИФА. — Прим. «СЭ») присутствовал на конференции РФС несколько лет назад.

— В 2022 году.

— Тогда он говорил с определенной риторикой, но достаточно спокойно, обходил острые углы. Сейчас же вполне конкретно коллеги говорят о том, что международное футбольное сообщество страдает в связи с отсутствием России и хотело бы нашего скорейшего возвращения. Мне кажется, это результат в том числе и нашей совместной работы. Все мы работаем в одном направлении.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Была еще информация, что с лета английские клубы получили право действовать на трансферном рынке без одобрения федерации. Это шаг вперед для нашего возвращения?

— Конечно. Это же значит, что коллеги сразу просчитывали и финансовые вопросы оформления сделки. Мы же знаем с вами историю ЦСКА, «Вест Хэма» и Николы Влашича, когда английский клуб не может заплатить за игрока. Значит, есть политика, а есть футбол. Да, внутренне они могут относиться так, как им рассказывают по телевизору. Но если говорить о бизнесе, то они позитивно смотрят на наш рынок — с точки зрения как клубного футбола, так и игры сборных, международных соревнований. Им всем запомнился тот позитивный опыт, который они получили во время чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020 в Петербурге. И хотят продолжения этого сотрудничества.

— Например?

— Есть уровень политиков. Причем политики — это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской.

— В Сербии тоже.

— В Сербии — исторически. Еще у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение.

В Европе нарушают конвенцию о правах ребенка. И сами это признают

— Осенью 2023 года УЕФА сначала допустил наши юношеские сборные на соревнования, но потом свое решение отменил. В этом году появилась информация, что молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028. Почему нас до сих пор не вернули?

— Здесь важны формулировки. Мы не «не допущены», мы не возвращены. Это очень важно, потому что даже коллеги звонили из одного большого государственного органа и просили прокомментировать наше «новое отстранение». Но нас просто не возвращали. Пока продолжает действовать решение от февраля 2022 года о приостановлении участия сборных команд и клубов до дальнейшего уведомления. Это решение пока не отменено. Мы над этим работаем.

Почему возникает вопрос допуска наших юношеских и молодежных команд? Потому что есть еще и вопросы, связанные с другими европейскими документами. Например, конвенция о правах ребенка. В Европе ее нарушают, и сами это признают. Они нарушают права детей, потому что в документе ООН сказано, что дети имеют равный доступ к спорту, к обучению, независимо от политики. Никакие политические санкции на государство не должны оказывать влияние на детей. А здесь они оказывают. И люди даже из недружественных стран говорят: «Мы знаем. Да, это неправильно». А через это начинается уже другое общение.

Фото Александр Любарский, РФС

— Но идет общение по допуску именно юношеских сборных?

— Пока все идет одновременно. У меня есть глубокое внутреннее ощущение, что если все случится, то случится одновременно. Это мое личное мнение.

— Сергей Прядкин все еще является советником руководства УЕФА. Он принимает участие в диалоге о нашем возвращении на международную арену?

— Он, может быть, там у них как-то задействован, но в переговорах не участвует. Уровень его советов другой, видимо. Это же их история, как они используют своих сотрудников.

— Грустно, что есть наш россиянин, есть наш представитель и он не участвует.

— Главное — нормально общаться с коллегами. В УЕФА из россиян не только Прядкин.