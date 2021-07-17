Мнение обозревателя «СЭ».

Мне кажется, в РФС, скоропалительно убирая Станислава Черчесова, не учли одного важного нюанса. Любой тренер при назначении хочет гарантий — и чем более продолжительных, тем лучше. Любой иностранец просит и будет просить максимально возможный срок. И отказываться от неустойки, как Черчесов, ему точно в голову не придет.

А нынешняя уникальная ситуация, когда из-за переноса Евро на год отбор к ЧМ-2022 начался еще до финальной стадии чемпионата Европы, а «мир» сыграют уже через год и четыре месяца, долгосрочные гарантии исключает.

Это клубные команды можно строить постепенно и последовательно — при наличии стратегически мыслящего руководства, естественно. Сборные живут двухлетними циклами, и судьба тренеров там в гораздо большей степени подвержена эмоциям — как болельщиков, так и боссов. За один турнир можно легко превратиться из кумира в дьявола, из героя в изгоя. Одно дело, когда ответственность понемногу размазывается на 30-40 матчей чемпионата, который к тому же проводится каждый год. Другое — когда вся работа может быть уничтожена за три игровых дня из-за какой-то дурной травмы, судейского решения или глупого автогола.

Вот как сейчас заключать с главным тренером долгосрочный контракт, если дикий публичный негатив может обрушиться на него уже после отбора к ЧМ, а если туда выйдем — после финального турнира? Зная уровень наших футболистов — это почти гарантированно подписываться под большую неустойку. А альтруистов, которые пойдут в сборную без гарантий, я что-то не наблюдаю. Среди иностранцев уж точно.

Так что вариант с Курбаном Бердыевым (или, допустим, с Юрием Семиным) кажется мне гораздо более реалистичным. Они тоже за спасибо работать не будут, но с ними явно легче договориться по дополнительным условиям — тому же расторжению.

Доменико Тедеско, кандидатуру которого, по словам Леонида Федуна, он предлагал на исполкоме РФС, неплохо отработал в «Спартаке». Но, не продлив контракт с клубом по семейным обстоятельствам, возглавить сборную той же страны — такое решение очень многие не поймут. Тут или крестик сними, или трусы надень. Плюс давайте посмотрим, стали ли при нем сильнее или слабее играть за сборную Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия — и вывод напрашивается сам собой. Того, что Тедеско сделал, на мой взгляд, недостаточно, чтобы давать ему национальную команду.

Андре Виллаш-Боаш на данный момент — абсолютно дутая кандидатура, он давным-давно ничего не добивался и если рассматривался, то только потому, что президент РФС Александр Дюков работал с ним в «Зените», брал золото и выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но когда это было? Шесть лет назад. Даже раньше, чем Бердыев обыгрывал «Аякс» и «Баварию» в той же ЛЧ.

Это все события недавнего, но прошлого. Виллаш-Боаша обожает Артем Дзюба, но сейчас это уже не аргумент, потому что время форварда в национальной команде тоже уходит. Может, пока он еще на что-то и способен, но если продолжать делать ставку на Дзюбу, зачем было убирать Черчесова?

Что такое пресс-конференции Бердыева — думаю, рассказывать не надо. По сравнению с ними черчесовские покажутся верхом увлекательности. Хотя один на один он интереснейший собеседник, но в таком формате разговаривает раз в несколько лет. С публичной составляющей там ни о каком прогрессе речи точно не будет. Со зрелищной — тоже. С результатом — возможно. Но, учитывая, что в прайме Бердыев был пять лет назад — тоже не факт.

Но и с теми, кто напирает на то, что Бердыев два года не работал, не согласен. Знания у тренеров аккумулируются, а успехи чередуются с неудачами. У того же Семина перед триумфальным последним заходом в «Локомотив» была неудача в «Анжи», а чемпионство и полуфинал Кубка УЕФА с киевским «Динамо» случились после провала с московским. Оскар Табарес, сделавший отличную сборную Уругвая в 2010-х (полуфинал ЧМ-2010 и победа на Кубке Америки), до того и вовсе нигде не работал года четыре. Тут нет линейности, которую видят в этом неглубоко понимающие в футболе люди.

В общем, РФС сейчас находится в крайне непростой ситуации, и интересно, как он из нее выберется.