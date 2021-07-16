«В России нужно менять подход к игре. Мы разучились атаковать!» Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Евро-2020 неслучайно стал самым результативным в истории. Почти все команды на турнире старались играть в атаку. Даже те, от которых этого никто не ждал. Например, Уэльс и Украина. Венгрия вообще влюбила в себя пол-Европы, достойно смотревшись в адской группе с Францией, Германией и Португалией.

А вот сборная России разочаровала. Не только тем, что не вышла в плей-офф. Дело в качестве игры. Разве у венгров или украинцев состав сильнее? Нет! Но они играли дерзко, не боялись идти вперед, создавали моменты. Никакой робости! Мы же все матчи проводили чересчур осторожно, с оглядкой на свои ворота.

Бесславное выступление сборной всколыхнуло страну. Начались разговоры о реформе чемпионата России, лимите на легионеров, потолке зарплат. А мне кажется, в первую очередь нам нужно изменить подход к игре. Имею в виду крен в сторону оборонительного футбола. Это негативно влияет и на РПЛ, и на сборную. Мы разучились атаковать!

Недавно общался с Федей Кудряшовым, расспрашивал о турецком чемпионате. Федя рассказал, что схему с тремя центральными защитниками там не используют, предпочитают атакующую модель игры. Даже на выезде, когда встречаются с топами уровня «Галатасарая» или «Фенербахче». В каждом матче забивается много голов, мяч в середине поля не задерживается. Болельщики в восторге.

А в России лишь три-четыре клуба знают, что такое атакующий футбол. Остальные действуют строго от обороны. Главное — не пропустить, ну а впереди как получится. Поэтому матчи часто заканчиваются со счетом 0:0, 1:0, 1:1.

Лет восемь назад почти вся премьер-лига перешла на игру в пять защитников. Кто-то назвал это «синдромом Бердыева». Да, схема гибкая, два крайка должны активно поддерживать атаку, и тогда 5-3-2 превращаются в 3-5-2. Но это в Европе. А у нас фланговые всегда сосредоточены на обороне. В РПЛ 3-5-2 встретишь редко, тренеры любят более закрытый вариант — 5-3-2 или 5-4-1.

В европейских чемпионатах люди играют раскованно. Видно, выходят на поле и хотят получить удовольствие, при этом не забывая о результате. Одно плавно перетекает в другое. Там футбол — игра, а не «сухомятка» с мячом.

Вспоминаю, как приезжал когда-то с «Тереком» на сборы в Австрию. Нашим соперником часто был местный «Вольфсбергер». Расправлялись с ним без проблем. А в прошлом году в Лиге Европы этот «Вольфсбергер» обыграл в Москве ЦСКА! И я увидел, насколько преобразилась команда. Научилась не только обороняться, но и атаковать.

Или возьмем нынешнее межсезонье, контрольные матчи моей «Уфы» с клубами из Чехии, Греции, Румынии. Ладно, «Олимпиакос» и «Виктория» Пльзень — постоянные участники еврокубков. Но даже скромные румынские клубы приятно удивили. Ни «автобусов», ни игры на отбой. Все через пас, контроль мяча. Выстроена позиционная атака. Футболисты не боятся обострять, смело идут в обводку. Особенно когда остаются один в один. Заточенность на гол феноменальная!

Смотришь и думаешь: «Почему в России иначе? Почему вечно перестраховываемся? Вместо обостряющей передачи ищем ходы попроще, отдаем ближнему или назад...» Ответ на поверхности. Да потому что с детства в спортшколах вдалбливают: «Не водись! Играй в пас!»

Раньше это можно было компенсировать дворовым футболом. Где тебя не одергивали. Ты возвращался с тренировки, бросал рюкзак, шел на «коробку». И до темноты возился с мячиком, отрабатывал финты.

Сегодня во двор пацанов не затащишь, все в телефонах сидят. А на тренировках в академиях слишком мало времени проводят с мячом. Я тут встречался с товарищем, передавал вратарские перчатки и увидел, как играли поперек поля команды двух ведущих московских школ.

Удар от ворот. Голкипер бьет далеко-далеко, мяч перелетает игроков и прикатывается к вражескому вратарю. Тренер хлопает в ладоши, кричит: «Браво!» Потом то же самое делает другой тренер — когда уже его вратарь добивает до голкипера.

Я поразился. Кому нужны эти выносы? Ты положи мяч, научи ребят выходить из обороны... Если у ребенка не развивать сильных качеств, даже талантливый игрок быстро превратится в посредственность.

К сожалению, в России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате. Именно от этого зависит зарплата. Не будет побед на турнирах — уволят. Вот никто и не думает о красивом футболе, требуют играть попроще, понадежнее. По принципу: подальше от ворот — поближе к премиальным.

Наверное, пора признать, что такой подход себя совершенно не оправдывает. И взять пример с тех стран, где до 13 лет детям запрещено играть на результат.

Другой момент. На Евро-2008 Хиддинк настолько раскрепостил команду, что она смело шла в атаку. Конечно, не с Испанией, которая там катком прошлась по всем соперникам. Но с Грецией, за четыре года до этого выигравшей чемпионат Европы, мы не закрывались. Как и со Швецией, где в расцвете сил был Ибрагимович. Да и с могучей Голландией сражались на равных, даже доминировали.

На установках Гус ни разу не произнес, мол, нам нужно ничеечку отстоять, отбиться, перетерпеть. Наоборот! Гнал вперед. Внушал, что мы не слабее звезд, с которыми он соприкасался прежде. Запомнились его слова: «Я тренировал «Реал», ПСВ, сборную Голландии. Там были выдающиеся футболисты. Но вы не хуже! Вы всё умеете! Самое главное — верить в себя и никого не бояться...» Сработало! Все, о чем говорил Гус, подтвердилось игрой и результатом.

Хотелось бы, чтобы новый тренер сборной — не важно, будет это наш специалист или иностранец, — так же выстраивал игру. Если ради становления команды придется один раз пожертвовать крупным турниром — ничего страшного. Вон, сборная Италии не попала на ЧМ-2018. Но прошло три года — и она лучшая в Европе! Причем абсолютно заслуженно.

Кстати, если бы участники финала Евро-2020 переодели майки, думаю, многие не поняли бы, кто есть кто. Ведь сборная Англии сейчас как Италия пятнадцатилетней давности!

Но с приходом Роберто Манчини итальянцы сделали ставку на контроль мяча и позиционное нападение. Умело варьируют темп. Если тяжело — спокойно отдают инициативу и убегают в быстрые контратаки. От былого катеначчо не осталось и следа. Команда старается играть в яркий футбол, на нее приятно смотреть.

Надеюсь, рано или поздно такие же эмоции будет вызывать игра и сборной России.