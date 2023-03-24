Иран — Россия: загадки сборной Карпина. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о матче в Тегеране, который оставил неоднозначное впечатление.

Чем меньше времени оставалось до конца матча в Тегеране, тем навязчивее в голову лезли строчки Александра Блока. Те самые, что учишь в школе и потом никак не можешь забыть.

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века —

Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала

И повторится все, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь.

Март, товарищеская игра, вынужденно экспериментальный состав... Все это столько раз случалось и еще столько раз случится. Третья подряд встреча сборной, завершившаяся вничью, первый гол в этих матчах — забитый с пенальти.

Мог ли футбол быть другим после резонансной фразы Валерия Карпина накануне — «кто-то держится за это место что ли?». Не исключено, что мог, но в один клубок уже сплелись: стадионы, на которых выступала национальная команда после санкций, ощущение несерьезности происходящего, слова тренера, словно подчеркивающие наш нынешний статус.

Игроки за свои места, кстати, держались. С точки зрения самоотдачи вопросов ни к кому не возникало. Они появились по другим поводам, и дело не только в качестве футбола.

Что по ходу встречи, что после финального свистка неоднократно звучало — она дала много информации.

РФС

Какой? И чем ее отличие от той, что появлялась после спаррингов с Таджикистаном и Узбекистаном?

Сводить выступление только к получению информации странно, мягко говоря. Вот уже несколько месяцев мы пытаемся убедить себя, что вне соревновательного периода задача может быть только одна — натаскивать молодежь. Но так ли это? В каком из матчей мы стали свидетелями подобного? Если иметь в виду не сам факт нахождения человека на поле, а качественный футбол и наличие прогресса.

«У нас молодая команда». Этот тезис принимается на веру как неоспоримый. Но — вовсе нет. Вот возраст состава, который противостоял Ирану:

Сафонов — 24 года,

Караваев — 27,

Литвинов — 21,

Осипенко — 28,

Хлусевич — 22,

Кузяев — 30,

Глебов — 23,

Миранчук — 27,

Захарян — 19,

Зиньковский — 26,

Комличенко — 27.

Этой команде в среднем около 25 лет. Если бы выступали Джикия, Головин, Алексей Миранчук, то получилось бы больше.

Фото Reuters

«До нашего гола почти все понравилось». К сожалению, никто из журналистов в Тегеране не уточнил — что именно имелось в виду.

По ту сторону экрана все воспринималось иначе. Наш гол стал стечением обстоятельств, сборная не смогла создать до него ни одного опасного момента в атаке, а повторение ростовской схемы с Глебовым в качестве скрытого третьего защитника оказалось плохой идеей — в результате россияне сели в оборону слишком глубоко, лишившись возможности быстро выходить на половину поля соперника и уступив в опорной зоне.

В итоге все сейчас сводится с оптимистичному — с Ираком будет иная игра и другой набор исполнителей, возможен даже довызов новчиков. Но дело в том, что мы-то матч с Ираном воспринимали как нечто в полной мере настоящее — статус, соперник... И то, что увидели, да и услышали, не обнадежило.

Сборная осталась загадочным организмом — в плане задач, состава и качества футбола.

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