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Сегодня, 14:00

Иран — Россия: загадки сборной Карпина. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Валерий Карпин.
Фото Михаил Шапаев/РФС, «СЭ»
Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о матче в Тегеране, который оставил неоднозначное впечатление.
Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
1:1
Россия

Чем меньше времени оставалось до конца матча в Тегеране, тем навязчивее в голову лезли строчки Александра Блока. Те самые, что учишь в школе и потом никак не можешь забыть.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Март, товарищеская игра, вынужденно экспериментальный состав... Все это столько раз случалось и еще столько раз случится. Третья подряд встреча сборной, завершившаяся вничью, первый гол в этих матчах — забитый с пенальти.

Мог ли футбол быть другим после резонансной фразы Валерия Карпина накануне — «кто-то держится за это место что ли?». Не исключено, что мог, но в один клубок уже сплелись: стадионы, на которых выступала национальная команда после санкций, ощущение несерьезности происходящего, слова тренера, словно подчеркивающие наш нынешний статус.

Игроки за свои места, кстати, держались. С точки зрения самоотдачи вопросов ни к кому не возникало. Они появились по другим поводам, и дело не только в качестве футбола.

Что по ходу встречи, что после финального свистка неоднократно звучало — она дала много информации.

Игрок сборной России Даниил Хлусевич.
РФС

Какой? И чем ее отличие от той, что появлялась после спаррингов с Таджикистаном и Узбекистаном?

Сводить выступление только к получению информации странно, мягко говоря. Вот уже несколько месяцев мы пытаемся убедить себя, что вне соревновательного периода задача может быть только одна — натаскивать молодежь. Но так ли это? В каком из матчей мы стали свидетелями подобного? Если иметь в виду не сам факт нахождения человека на поле, а качественный футбол и наличие прогресса.

Мехди Тареми и&nbsp;Далер Кузяев. Иран заставил сборную России отбиваться и терпеть. Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

«У нас молодая команда». Этот тезис принимается на веру как неоспоримый. Но — вовсе нет. Вот возраст состава, который противостоял Ирану:

Сафонов — 24 года,

Караваев — 27,

Литвинов — 21,

Осипенко — 28,

Хлусевич — 22,

Кузяев — 30,

Глебов — 23,

Миранчук — 27,

Захарян — 19,

Зиньковский — 26,

Комличенко — 27.

Этой команде в среднем около 25 лет. Если бы выступали Джикия, Головин, Алексей Миранчук, то получилось бы больше.

Футболисты сборной России перед матчем с Ираном.
Фото Reuters

«До нашего гола почти все понравилось». К сожалению, никто из журналистов в Тегеране не уточнил — что именно имелось в виду.

По ту сторону экрана все воспринималось иначе. Наш гол стал стечением обстоятельств, сборная не смогла создать до него ни одного опасного момента в атаке, а повторение ростовской схемы с Глебовым в качестве скрытого третьего защитника оказалось плохой идеей — в результате россияне сели в оборону слишком глубоко, лишившись возможности быстро выходить на половину поля соперника и уступив в опорной зоне.

Николай Комличенко обнимает Антона Миранчука. Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями

В итоге все сейчас сводится с оптимистичному — с Ираком будет иная игра и другой набор исполнителей, возможен даже довызов новчиков. Но дело в том, что мы-то матч с Ираном воспринимали как нечто в полной мере настоящее — статус, соперник... И то, что увидели, да и услышали, не обнадежило.

Сборная осталась загадочным организмом — в плане задач, состава и качества футбола.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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