Главное из разговора с Денисом Казанским.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин стал гостем нового выпуска подкаста «Футбол не хоккей» на Первом канале. В беседе с Денисом Казанским он вспомнил, как занимался хоккеем в детстве, рассказал о ситуации с Максимом Глушенковым и еще раз высказался о работе комментаторов.

О том, были ли футболисты, которые отказывались приезжать в сборную

«Слово «не хочу» не звучало никогда, но были кое-какие вопросы семейного характера, проблемы. И просили на сбор не вызывать. Понятно, если бы были официальные и отборочные матчи, этот игрок, скорее всего, даже и не обратился бы с этим вопросом. Были моменты, когда (клубы) просили футболиста не вызывать, потому что у них там уже на протяжении трех недель что-то побаливает, и играют через не могу. Без тренировок, только готовятся к играм».

«Будучи футболистом, на такие (неофициальные) матчи поехал бы с удовольствием? Поехал бы. Но с большим удовольствием поехал бы на официальный матч. Вот Головин так и прилетает. Перед тем как давать окончательный состав, мы созваниваемся. Говорю: «Сань, с Пакистаном будет такой сбор. Либо такой, я еще не знаю. Ты как?» — «Я с удовольствием». Вопрос закрыт».

Максим Глушенков. Фото Global Look Press

О Глушенкове

«Отказ выйти на замену — это была причина не самых лучших отношений с Глушенковым? Он же вышел! Он что, не хотел выходить? Просто считает, что ему лучше потренироваться в «Зените». Окей. У него есть свое мнение, и он его обозначил. Что здесь такого? Надо ли мне как-то реагировать? С ним переговорить, да. Разговора еще не было. Я по телефону не хочу с ним эту тему обсуждать. Напоминает ли это то, что у нас было с Дзюбой? Вообще нет, даже близко».

«Все закрыто, никаких конфликтов. В смысле конфликт? Я могу с тобой конфликтовать, да. С другим тренером, да. С игроком — нет, потому что это другой уровень. У меня может быть конфликт, не знаю, с моей дочкой? Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, все понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос».

«Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми (отношения). Вызов пришел, игрок приезжает и тренируется».

Об отличии Испании и России

«Начинается это все с начальной подготовки... Там повальное желание детей играть в футбол, потому что это популярно, есть культура. У нас (в России) у детей нет повального желания играть в футбол. У нас клубы бегают, смотрят, где бы какого-нибудь мальчика найти, который захочет прийти и играть. В Испании этого делать не нужно. В каждой школе есть футбольная команда. Запредельное количество детей, которые хотят выступать, с мечтой играть в футбол».

«99 процентов хотят стать футболистами. Это понятно, что идет с детства, с рождения, из семей. То есть ребенок, который рождается в испанской семье, он с первого дня смотрит футбол. Слышит разговоры про футбол. Как подобное сделать в России? Но здесь никогда у нас так и не было. Как в Испании или как в Италии. У нас была какая-то система подготовки. Я про Советский Союз сейчас говорю. Хорошая, плохая, не знаю. Но какой-то был естественный отбор. Хороший. Ребята играли в «Кожаный мяч», в школах, еще где-то. Сейчас это происходит? Наверное, нет. Сейчас Советский Союз приводить в пример тоже, я думаю, неправильно».

«Как выбор сделать больше в России конкретно из конкурентоспособных футболистов? Вот в этом вопрос. И РФС для этого многое делает, вкладывает деньги».

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О совмещении постов в «Ростове» и сборной

«Как часто мне приходится сожалеть о таком выборе? Наверное, неправильное слово. Не сожалеть, а где-то в какой-то момент понимать, что усталость накапливается. Ну и еще один минус в моем случае — понятно, что это закрытый аэропорт. Логистика «Ростова», мягко говоря, не помогает. Приходилось ли РФС уговаривать меня остаться главным тренером? Нет. Мысли покинуть пост ни разу не было. Нет, была, но опять же меня никто не уговаривал: после Хорватии (поражение со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2022), но больше — нет».

О своих словах про работу комментаторов

«Во-первых, не очень понял, от чего так все возбудились или взбудоражились. Про это я говорю с 2009 года, как вернулся после Испании в «Спартак». Я 15 лет везде про это повторяю. И вам (комментаторам) на собраниях. Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то — неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, не очень понимаю. Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала... Это не ваш канал, а федеральный. Вы оценку действиям футболиста не можете давать. Даже я как тренер после игры не могу оценить ее, потому что она, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять».

О том, почему не стал хоккеистом

«В детстве занимался хоккеем, да. До определенного времени можно было это совмещать: летом футбол, а зимой — хоккей. А то ли в 13, то ли в 14 лет уже мне сказали определяться... Выбрал футбол. Почему? Не знаю... Честно? Что перевесило? Мы на открытом катке (играли) и дворцов не было. Вот этот рюкзак таскать с собой, который был больше меня в тот момент... Неважно, сколько времени, но ты по холоду идешь с этим мешком. Тренировки там чуть ли не в 7 утра начинались, я помню. Вставать, идти, потом это все на себя надевать, потом на холоде кататься на льду, лицо все мерзнет. Я думаю, что это повлияло. На футбол летом таскать с собой ничего не надо, и не так холодно».