Карпин обратил внимание на лучшего бомбардира датской лиги. Онугха впервые сыграет за сборную России?

Форвард «Вайле» попал в расширенный состав.

До прошлого сезона о российском нападающем Германе Онугхе мало кто говорил, а о вызове в национальную команду ему и мечтать не приходилось. Все изменилось сегодня — нападающий впервые попал в расширенный список Валерия Карпина и, скорее всего, приедет на ближайший сбор команды. Как 28-летнему игроку удалось обратить на себя внимание тренерского штаба сборной?

Лучший бомбардир чемпионата Дании

Онугха на протяжении нескольких лет выступает за рубежом, но успел засветиться в РПЛ. После игры за молодежку и команды системы «Краснодара» форвард дебютировал и за основной состав «быков», а затем отправился в аренду в «Тамбов» — в 13 матчах он забил шесть голов и уехал в «Вайле».

Фото ФК «Вайле»

Там нападающий приглянулся клубу, и датчане воспользовались опцией выкупа игрока у «Краснодара», заплатив летом 2021-го 600 тысяч евро (данные Transfermarkt). Однако, получив права на Онугху, «Вайле» тут же отправил его в аренду в «Крылья», затем в «Рубин», а потом — в израильский «Бней Сахнин». В январе 2023-го Герман вернулся в «Вайле», перезагрузившись после неудачных путешествий. И наконец-то закрепился в команде.

Онугха раскрылся под руководством хорватского тренера Ивана Прелеца, который до переезда в Данию работал в системе загребского «Динамо». Во многом благодаря ему Герман добился такого прогресса, что стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2023/24, настреляв 15 голов в 31 матче.

Конечно, датская лига не является топовой по европейским меркам и даже не входит в десятку (13-е место в рейтинге УЕФА). Но котируется выше, чем греческая, австрийская или швейцарская. А в Лиге чемпионов прошлого сезона здорово выступил местный гранд «Копенгаген», который вышел в плей-офф со второго места из группы с «МЮ», «Баварией» и «Галатасараем». Так что бомбардирские достижения Онугхи точно не стоит принижать.

Кроме того, Герман выступает за скромный клуб, который считается аутсайдером. Проще говоря, со скрипом борется за выживание. А в таких условиях забивать много и часто — задачка со звездочкой.

Вообще, в высшем датском дивизионе довольно интересная структура. На первом этапе 12 команд играют по круговой системе, а затем распределяются по двум группам. Шесть сильнейших клубов сражаются за титул, а остальная шестерка — за право остаться в элите. В итоге в прошлой кампании «Вайле» занял третье место в «нечемпионской» группе, набрав столько же очков, сколько и «Люнгбю» (36). До вылета команду Онугхи отделили лишь четыре очка.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Русский Лукаку

Рост Германа — 190 сантиметров, вес — 85 килограммов. По комплекции он похож на похудевшего Ромелу Лукаку. Во время выступлений за «Краснодар» Онугха даже получил прозвище в честь бельгийца — Русский Лукаку.

По манере игры российский нападающий также напоминает более статусного коллегу по амплуа, но у него есть свои сильные стороны. До 11 лет Герман занимался мини-футболом, так что у него нет никаких проблем с техникой, коротким пасом и вовлеченностью в командную игру.

А в остальном Онугха — типичный таргетмен, который грамотно открывается в штрафной и замыкает передачу. Лишь один гол из 15 был забит дальним ударом. При этом Герман — один из самых разносторонних из бомбардиров чемпионата Дании в прошлом сезоне. Его мячи распределились почти поровну в трех разных категориях: удары головой (6), правой ногой (5) и левой (4). По статистике ударов российский игрок на четвертом месте в лиге — 71. А вот по попаданиям в створ он первый — 41.

Сезон-2024/25 форвард также начал ударно (два гола), чего не скажешь о его команде, которая идет на последнем месте с нулем в графе «Очки» после четырех туров.

Теперь у Германа есть отличная возможность не просто впервые попасть на сбор национальной команды, но и сразу же залететь в старт.