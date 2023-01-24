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Сегодня, 18:30

Россию лишат Суперкубка-2023 и оставят в силе отстранение наших команд? Что известно о новых решениях УЕФА

Отдел футбола «СЭ»
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Логотип УЕФА.
Фото Global Look Press
Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Это было ожидаемо.

24 января в офисе УЕФА состоялась встреча представителей РФС с членами европейской ассоциации, на которой обсуждались возможности потенциального возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.

Известно, что от РФС во встрече участвовали генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

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Президент РФС Александр Дюков, по данным ТАСС, собирается лично принять участие в заседании исполкома УЕФА, который состоится 25 января.

Бан России останется в силе

Как сообщает журналист Sky Sport Роб Харрис, отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе, так как события на Украине продолжаются. Источник утверждает, что наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не урегулируется.

Напомним, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований 28 февраля 2022 года. РФС пытался обжаловать эти решения в спортивном арбитражном суде (CAS), но все апелляции были отклонены.

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Казань лишат права проведения матча за Суперкубок

Еще одно важное решение УЕФА, которое, вероятно, было озвучено на встрече с представителями РФС, — изменение места проведения матча за Суперкубок-2023.

В марте 2020 года право принять игру получила Россия — встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы должна была пройти на стадионе в Казани. Однако, по данным Sky Sports, УЕФА ищет новое место.

Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Казань не примет матч за Суперкубок УЕФА.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что все это означает?

Отвечает заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

— Между УЕФА И РФС состоялась просто рабочая встреча, никакого решения мы и не ожидали, — подчеркнул специалист. — Официально нас отстранили до конца сезона, и лишь потом будут приниматься основные решения. Сейчас никакого решения не принято. Нам надо подготовиться. И любой ценой поставить вопрос об участии нашей сборной в международных турнирах. Для начала возвращения всего российского футбола это приоритетная цель, которой нужно добиться, приложив все усилия.

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В РФС подтвердили факт переговоров, но о конкретных решениях не сообщили.

— Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале, — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
УЕФА
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Источник: УЕФА лишит Россию права проведения Суперкубка-2023
Источник: отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА останется в силе
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