Россия сыграет с участником ЧМ-2022 — Ираном. Отталкиваемся от дна?

Хотя возвращение не будет быстрым.

Сегодня иранское издание Tasnim сообщило, что сборные России и Ирана проведут товарищеский матч 22 или 23 марта.

Это еще не Германия или Франция, но уже и не Киргизия. Иран — участник чемпионата мира в Катаре, там команда под руководством Карлуша Кейруша обыграла Уэльс (2:0), так что до последнего тура сохраняла шансы на выход из группы. В общем, ждем довольно интересный спарринг, в котором таких проблем с мотивацией, какие возникали у наших футболистов прошлой осенью, быть не должно. Встречи с сильными соперниками за пределами России — то, что нужно игрокам не только в плане повышения мастерства, но и с психологической точки зрения.

Вообще, есть ощущение, что, оказавшись в какой-то момент в международном вакууме, низшую точку падения мы уже миновали, начав выбираться из этой ямы. Сначала встречи с дружественными странами из бывшего СССР. Тогда же, к слову, и с иранцами должны были сыграть, но перед самым стартом ЧМ соперник решил не дразнить гусей — политического давления на него и без того хватало.

Валерий Карпин руководит тренировкой сборной. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Потом последовали контакты по линии УЕФА и азиатской конфедерации. У РФС есть как план А, включающий выработку дорожной карты по возвращению в европейские турниры — этим занимается рабочая группа УЕФА. Так и план Б с переходом в АФК — на случай, если А не сработает. В рамках изучения запасного аэродрома руководители нашей федерации, скажем, побывали на Конгрессе АФК по личному приглашению ее президента, где увидели желание сотрудничать даже со стороны тех, кто в общеполитическом плане выступает решительным оппонентом.

Плюс матчи на сборах. Румынская и венгерская федерации своим клубам играть с российскими запретили, а вот болгарские (кроме «Левски») и сербские спокойно спарринговали в Турции с нашими командами. И ничего, мир не перевернулся. Теперь для сборной идет речь об Иране и ведущих представителях бразильской серии А.

Добавим к этому позитивные сдвиги в других видах спорта, где МОК после периода неприятия начал активно вести разговоры об участии наших спортсменов в Олимпиаде-2024. Это тоже сложный процесс, который встречает мощное сопротивление со стороны ряда западных государств, но, по крайней мере, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах вспомнил о забытом навсегда, казалось бы, принципе — спорт вне политики.

Шажок за шажком и наш футбол выходит из тени изоляции. До полноценных официальных соренований еще далеко, не надо питать иллюзий, но по этому непростому пути возвращения обязательно надо идти самим. В том числе организовывая такие матчи, как с Ираном.