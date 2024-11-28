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Сегодня, 18:30

ФИФА запретила играть с Россией сборной Буркина-Фасо. Команде пригрозили «карательными мерами»

ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Алексей Миранчук в матче Россия — Сирия в Волгограде 19 ноября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
РФС заявил, что и не собирался играть с африканцами.

Сборная Буркина-Фасо не сможет провести товарищеский матч против России — об этом рассказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре. Правда, как узнал «СЭ», такая игра и не планировалась.

Что сказала африканская сторона

Слова главы отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо передал Sport24. «Со слов генерального секретаря нашей федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — рассказал Траоре.

Конкретно неизвестно, о каких «карательных мерах» идет речь, ведь сборная России без проблем проводит товарищеские встречи с другими командами. А в 2023-м встречалась с другими представителями Африки — Кенией (2:2) и Камеруном (1:0). В марте 2024 года в Турции состоялись два товарищеских матча между командами России и Буркина-Фасо среди юношей 2008 года рождения — оба раза победили россияне (1:0 и 3:1).

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Реакция РФС

В службе коммуникаций РФС отреагировали на запрос «СЭ» по поводу заявления представителя Буркина-Фасо. Как оказалось, российская сторона и не планировала товарищескую игру с африканской командой. «У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

При этом есть информация о готовящихся товарищеских матчах с другими командами с Черного континента. По информации Telegram-канала Mash, РФС уже договорился об игре с Нигерией в 2025 году. Эти данные подтвердил агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!», а также намекнул на готовящийся поединок с еще одной африканской командой. «Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с этой командой будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая», — сказал Гурцкая.

Фото Global Look Press

С кем Россия играла последние матчи

С марта 2022-го сборная России отстранена от официальных соревнований и проводит лишь товарищеские матчи. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять встреч и в каждой оформила сухую разгромную победу: общий счет игр — 26:0. Правда, сборная редко встречалась с топовыми оппонентами, например, в ноябре играла против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

В рейтинге ФИФА Россия находится на 34-м месте, Буркина-Фасо — на 66-м. Главная звезда команды — центральный защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба, также за сборную выступают еще несколько игроков из заметных европейских чемпионатов.

Футбол
Сборная России по футболу
ФИФА
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